Нардеп Трухін просить призупинити своє членство у "Слузі народу" на період розслідування НАБУ

Народний депутат Олександр Трухін звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням призупинити своє членство у фракції на період розслідування НАБУ щодо нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа у фейсбуці.

"Сьогодні отримав від САП підозру в одному з епізодів ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з'явився добровільно... Даю слово співпрацювати зі слідством та брати участь у всіх слідчих діях... А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції "Слуга народу" на період розслідування", - написав Трухін.

Раніше стало відомо, що НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.