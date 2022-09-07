УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16159 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 036 49
НАБУ (3426) САП (1842) Слуга народу (2544) Трухін (153)

Нардеп Трухін просить призупинити своє членство у "Слузі народу" на період розслідування НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

трухін

Народний депутат Олександр Трухін звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням призупинити своє членство у фракції на період розслідування НАБУ щодо нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа у фейсбуці.

"Сьогодні отримав від САП підозру в одному з епізодів ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з'явився добровільно... Даю слово співпрацювати зі слідством та брати участь у всіх слідчих діях... А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції "Слуга народу" на період розслідування", - написав Трухін.

Раніше стало відомо, що НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

Також читайте: Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Нардеп Трухін просить призупинити своє членство у Слузі народу на період розслідування НАБУ 01

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Какой крістальна чєсний і благародний чєлавєк...
показати весь коментар
07.09.2022 19:16
+20
Воно просто лайно бо знає що винний але клеїть дурня бо за дурнів має всю країну...Мерзенний покидьок...
показати весь коментар
07.09.2022 19:26
+16
що цікаво, він каже про ДТП, але не каже про справу, за якою його тягнуть на допити - за хабар
показати весь коментар
07.09.2022 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Його Членство пан Обтрухін...
показати весь коментар
07.09.2022 19:16 Відповісти
Треба Зермака призупинити
показати весь коментар
07.09.2022 19:36 Відповісти
Тераз у світовому тренді - "висловити стурбованість".
)
показати весь коментар
07.09.2022 19:58 Відповісти
Какой крістальна чєсний і благародний чєлавєк...
показати весь коментар
07.09.2022 19:16 Відповісти
mog bi sam po sobstvennoi voli esho v sizo otpravitsa - posidetj poka razsledujut
показати весь коментар
07.09.2022 19:18 Відповісти
Воно просто лайно бо знає що винний але клеїть дурня бо за дурнів має всю країну...Мерзенний покидьок...
показати весь коментар
07.09.2022 19:26 Відповісти
"М: Во-первых, Рафик был полностью невиновным
Х: Очень интересно,
(М: очень интересно) а почему, почему вы решили, что он невиновен абсолютно?
М: Во-первых, он приехал, нам все рассказал, и выяснилось, что ваабще невиновный он. Ваабще Рафик чистой воды невиновный.
Х: Невиновный?
М: Крайней степени невиновный..! "
арахамієй кляньоцца!
показати весь коментар
07.09.2022 19:48 Відповісти
Судячи по всьому пообіцяли відмазати,
інших причин таких дій цього нахабного зебіла не спостерігається.
показати весь коментар
07.09.2022 19:57 Відповісти
А хто ж буде замість Трухіна зелене бабло слугам народу заносити?
показати весь коментар
07.09.2022 22:17 Відповісти
*****
показати весь коментар
07.09.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 19:20 Відповісти
а членство - це якось зв'язане із половим х*єм?
показати весь коментар
07.09.2022 19:23 Відповісти
Ну да взяток на ДТП полиции не предлагал - камеры врут.
показати весь коментар
07.09.2022 19:24 Відповісти
Чому б це йому хабар давати, якщо він і за кермом не був. Просто по лісу ходив...
показати весь коментар
07.09.2022 20:19 Відповісти
що цікаво, він каже про ДТП, але не каже про справу, за якою його тягнуть на допити - за хабар
показати весь коментар
07.09.2022 19:27 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
07.09.2022 19:40 Відповісти
Куди це ти, трухін? А хто буде голосувати в Раді за будівництво шляхів? Ми ж без високоякісних, швидкісних шляхів під час війни аж ніяк не обійдемось! А простим поліціянтам по 150 тис. хто роздавати буде? Не дуркуй, залишайся; без тебе -- ніяк!!!
показати весь коментар
07.09.2022 19:28 Відповісти
Трухенман, тебе не членство в СН надо приостановить, а вообще дышать воздухом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.09.2022 19:28 Відповісти
Відправте цього дрища вже на передок кудись. Заї-ли з ним носитис
показати весь коментар
07.09.2022 19:33 Відповісти
И кто же теперь будет держать партийную кассу ?
показати весь коментар
07.09.2022 19:34 Відповісти
ДБР допустило ошибку, нужно было водителя просить не ДТП на себя взять, а попытку дачи взятки. Тогда бы НАБУ к трухину бы и не дотянулось. А, вообще, самое интересное в этом деле, это, конечно роль мвд и дбр.
показати весь коментар
07.09.2022 19:38 Відповісти
На відео взятку дає Трухін. Тому дуже важко буде пояснити навіть самим упоротим сєктантам, що то був водій перевдягнутий в Трухіна, бо Трухін уволілся із дєпутатов єщо год назад
показати весь коментар
07.09.2022 19:47 Відповісти
Так секундочку. Тут же секта зеленого бариги-мародера розповідала, що Трухіна виключили з партії єщьо за год до виборов. А тепер тіки "пріостановіть"?
показати весь коментар
07.09.2022 19:39 Відповісти
НУ ***, виключили. А потім абратно включили. Як лампочку. Шо ж ви такі...
показати весь коментар
07.09.2022 19:41 Відповісти
як анекдот про гаїшників- мігаєт - нє мігаєт )
показати весь коментар
07.09.2022 19:55 Відповісти
Може хоч одного прищучат.
показати весь коментар
07.09.2022 19:42 Відповісти
Не можна чіпать Трухіних, Єрмаков, Старухов і інше гімно. Атопутіннападьот.
показати весь коментар
07.09.2022 19:44 Відповісти
Нам би до влади якихось варягів чи гауляитера а то якось тривожно.
показати весь коментар
07.09.2022 19:50 Відповісти
а це передбачено законодавством, якшо ні - тільки виключити, як перегорілу лампочку і хай зимує в лісі
показати весь коментар
07.09.2022 19:47 Відповісти
"Вся та ******* яка сидить у верховрій раді, то все має бути стріляне і ********!Андрій Кузьменко (Скрябін), Заповіт.
показати весь коментар
07.09.2022 19:55 Відповісти
Що цікаво, патріот Кузьма не хотів стріляти та пи@@@ти антиукраїнську зРаду Яника-Собачника-Чечетова. А Раду 2014-2019, яка захищала Україну та українську мову, так він дуже хотів стріляти та пи@@@ти.
Є підозра, що і нинішня зРада арахамій-трухіних-бужанських-клочків його би влаштовувала.
показати весь коментар
07.09.2022 20:08 Відповісти
Купи гумову кулю та застрілся!
показати весь коментар
07.09.2022 20:53 Відповісти
Ти не дострелився, але травма голови очевидна.
показати весь коментар
07.09.2022 21:01 Відповісти
Да но це він казав у 2017.
показати весь коментар
07.09.2022 20:08 Відповісти
рада 2017 року також не без гріха, згадайте лише Розенблата, покараний він?
показати весь коментар
07.09.2022 20:16 Відповісти
Влада самии сильнии наркотик.
показати весь коментар
07.09.2022 20:20 Відповісти
як появиться Евгений Шевченко або ж під іншим ІD Евгений Шевченко 24c54084 тут - запитай його, чому він неякісно зробив свою провокацію хабаря, так, що в суді його не змогли засудити.
показати весь коментар
08.09.2022 09:25 Відповісти
Хитрожопость у зеленых не отнять,талант,сухими из любого говна выныривать!
показати весь коментар
07.09.2022 19:59 Відповісти
А що, невже з лісу вийшов?
показати весь коментар
07.09.2022 20:15 Відповісти
Так він із лєсу вийшов - був сиииильний мороз...
показати весь коментар
07.09.2022 22:22 Відповісти
А юрченка ще хтось пам'ятає
показати весь коментар
07.09.2022 20:49 Відповісти
И где же этот "честный" волонтерил. Не подскажете? Наверное там где и Юзик с Лысым
показати весь коментар
07.09.2022 20:49 Відповісти
дешевый спектакль...
показати весь коментар
07.09.2022 21:12 Відповісти
Зелені днржать українців за ідіотів.
показати весь коментар
07.09.2022 22:08 Відповісти
Это самый чест ный поц из зелёной команды. Отвечаю.
показати весь коментар
07.09.2022 22:13 Відповісти
Ну нах, прямо політичне харакірі😀
показати весь коментар
07.09.2022 22:39 Відповісти
 
 