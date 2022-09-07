СБУ запобігла посиленню впливу РФ на роботу митних органів України: 24 митники відсторонені від посад
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Ідеться про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21.04.2021.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.
Більшість підсанкіційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афільовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб.
"Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини. Наразі 24 митники, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад", - ідеться в повідомленні.
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Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
Да у нас и так таможня и погранцы как решето..... Можно ярды вывозить..... И толпами преступникам сбегать
Редакція, я правильно зрозумів заголовок публікації?
Надо брать за пример успешные случаи искоренения коррупции. Япония после войны, когда Мак-Артур трижды увольнял весь без исключения личный состав полиции. То есть сначала выгнал старых, но на их место пришли еще большие ворюги - их тоже выгнал, и потом еще один раз пришлось. Это сделал Саакашвили после Революции Роз, дважды выгнав 100% личного состава, внедрив провокационные проверки (активно предлагая напарнику взять взятку и тут же сажая на 5 лет тюрьмы, если тот соглашался, и увольняя его, если тот не сдал проверяющего под видом напарника). Это сделали в Сингапуре частично примерно такими же методами. Увольнять всех по единому подозрению, активно создавать провокации специальными агентами с удостоверением, тут же сажая сразу на 5 лет без единого сомнения если провокация сработала, и при этом поднимая зарплату на полностью опустевшее число людей, так как были уволены все без исключения и денег стало хватать на новобранцев. И только потом уже, сформировав костяк и управление полностью из молодых, стали брать на лекции и советы бывалых офицеров, которые были уволены. Именно так, не более 1 старого на 20 молодых, чтобы он не смог сгруппироваться со своими и снова начать воровать. А эти жалкие задержания - курам на смех. Кого бы не взяли, пройдет несколько месяц и либо человек увольняется, не в силах жить в такой среде воровства и коррупции, либо принимает правила игры и сам начинает воровать. Мы тут не первые и не последние, коррупция везде одинакова. Бесполезно точечно бить, нужна двойная стерилизация с полностью вычищенной поляной, затем рекрутинг неумелых, но зато честных людей на повышенную зарплату.