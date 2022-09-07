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СБУ запобігла посиленню впливу РФ на роботу митних органів України: 24 митники відсторонені від посад

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

митниця,мито

Ідеться про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21.04.2021.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.

Більшість підсанкіційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афільовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб.

"Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини. Наразі 24 митники, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад", - ідеться в повідомленні.

Читайте: В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Це как судді, 100% зрадники, хабарники та колаборанти.
Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
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07.09.2022 19:45
+7
Та курва, якій окупанти обіцяли посаду міністра освіти за співпрацю, що вийшла під заставу 500к гривень, перетнула кордон з Угорщиною!
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07.09.2022 19:47
+6
СБУ: "Ето наша корова і ми её доім !"
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07.09.2022 19:41
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А купи бабла коштовностей... мабуть не знайшли...
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07.09.2022 19:38 Відповісти
Привів туди нових літс які виявились кротами. Призначав аби кого. Дуже цікаво.
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07.09.2022 19:41 Відповісти
СБУ: "Ето наша корова і ми её доім !"
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07.09.2022 19:41 Відповісти
Це как судді, 100% зрадники, хабарники та колаборанти.
Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
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07.09.2022 19:45 Відповісти
Кожен з цих гандонів, що отримав призначення на вищу посаду за президентства януковоща, а також судді у справах проти Майдану, повинні бути звільнений з позбавленням права обирати, обиратися, працювати на державній службі, отримувати пенсійне забезпечення, усі види льгот.
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07.09.2022 21:25 Відповісти
Та курва, якій окупанти обіцяли посаду міністра освіти за співпрацю, що вийшла під заставу 500к гривень, перетнула кордон з Угорщиною!
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07.09.2022 19:47 Відповісти
зараз підозра-напоять какавою і на ментовскому бобіку по домах розвезуть з вибаченнями
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07.09.2022 19:47 Відповісти
бєз лінтінанта Баканава ані би ні смаглі!
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07.09.2022 19:50 Відповісти
Так самий головний контрабандист єрмак ??? Невже його відсторонили?
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07.09.2022 19:53 Відповісти
Наумов где? что значит крыша сьехала
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07.09.2022 19:56 Відповісти
Усиление?
Да у нас и так таможня и погранцы как решето..... Можно ярды вывозить..... И толпами преступникам сбегать
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07.09.2022 20:10 Відповісти
Тобто, вплив рф на роботу митних органів України є, сбу лише запобігла його посиленню?
Редакція, я правильно зрозумів заголовок публікації?
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07.09.2022 20:48 Відповісти
....переклад з руснявого, сер!)
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07.09.2022 21:28 Відповісти
Там такая система построена, что любому нормальному человеку либо через месяц увольнение, либо самого заставят стать мразью. Примерно один в один как с банками, когда прямо говорят, что нужно в месяц столько-то дополнительных страхований навесить на людей и всячески отказывать тем, кто пытается их избежать.

Надо брать за пример успешные случаи искоренения коррупции. Япония после войны, когда Мак-Артур трижды увольнял весь без исключения личный состав полиции. То есть сначала выгнал старых, но на их место пришли еще большие ворюги - их тоже выгнал, и потом еще один раз пришлось. Это сделал Саакашвили после Революции Роз, дважды выгнав 100% личного состава, внедрив провокационные проверки (активно предлагая напарнику взять взятку и тут же сажая на 5 лет тюрьмы, если тот соглашался, и увольняя его, если тот не сдал проверяющего под видом напарника). Это сделали в Сингапуре частично примерно такими же методами. Увольнять всех по единому подозрению, активно создавать провокации специальными агентами с удостоверением, тут же сажая сразу на 5 лет без единого сомнения если провокация сработала, и при этом поднимая зарплату на полностью опустевшее число людей, так как были уволены все без исключения и денег стало хватать на новобранцев. И только потом уже, сформировав костяк и управление полностью из молодых, стали брать на лекции и советы бывалых офицеров, которые были уволены. Именно так, не более 1 старого на 20 молодых, чтобы он не смог сгруппироваться со своими и снова начать воровать. А эти жалкие задержания - курам на смех. Кого бы не взяли, пройдет несколько месяц и либо человек увольняется, не в силах жить в такой среде воровства и коррупции, либо принимает правила игры и сам начинает воровать. Мы тут не первые и не последние, коррупция везде одинакова. Бесполезно точечно бить, нужна двойная стерилизация с полностью вычищенной поляной, затем рекрутинг неумелых, но зато честных людей на повышенную зарплату.
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07.09.2022 20:49 Відповісти
Це чистої води профанація, а не боротьба з корупцією чи ще невідомо з чим, що хотіли цією облавою продемонструвати. Демонстрація, як ми, чекісти з великої дороги, плідно воюємо в тилу, тільки на відправляйте нас на фронт.
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07.09.2022 21:30 Відповісти
А черги на західних кордонах по 5-7днів ,це чиїх рук справа ?
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07.09.2022 21:57 Відповісти
Очередная лапша на уши лохам или имитация бурной деятельности.
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07.09.2022 22:16 Відповісти
 
 