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Новини Політика України
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Зеленський (17439) військово-цивільна адміністрація (82)

Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженнях, розміщені на сторінці Офісу президента.

В Луганській області:

Головою Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

В Донецькій області:

Начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк,

Начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка,

Начальником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко,

Головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість Бондаренка),

Начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко,

Головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість Немченка).

В Запорізькій області:

Головою Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь (раніше він займав посаду в. о. голови).

У Херсонській області:

З посади голови Генічеської районної державної адміністрації було звільнено Сергія Олефіренка.

Автор: Роман Свиридович
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧИ ЄРМАК?
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07.09.2022 20:26 Відповісти
Сменил Ермак, а Зеленский подписал решение Ермака
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07.09.2022 21:53 Відповісти
Та він вже нічого і не підписує після Оману.
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07.09.2022 22:02 Відповісти
Розставляє вгодних по повелінню д*Єрмака Оманського
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07.09.2022 20:29 Відповісти
По моєму хатєнію, по д'єрмака вєлєнію!
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07.09.2022 20:48 Відповісти
Що керівники погано здають позиції рашці і треба змінити?
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07.09.2022 21:31 Відповісти
А що "неначасі" вже пройшло???!!!
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07.09.2022 22:07 Відповісти
Прибирає-ховає крадіїв!
Напевно, НАБУ та САП і проти ціх вже розслідування почало.
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07.09.2022 22:24 Відповісти
А чого ватного вілкула у Кривому Розі не знімає? Той до речі незаконно обіймає посаду, після того як старий вілкул відмовився від посади мера. Виборів так і не було..
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07.09.2022 22:48 Відповісти
 
 