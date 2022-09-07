Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ
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Після того, як російським суднам заборонили заходити у порти Євросоюзу, російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС. Це відбувається у Чорному морі поблизу Румунії.
Про це йдеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Журналісти проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis та виявили дві налагоджені схеми.
Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.
"Ось, наприклад, як російська нафта потрапляє у Грецію. 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov біля порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi", – йдеться в розслідуванні.
У другій схемі задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії. Він п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія). Російські танкери регулярно наповнюють його з червня цього року. А New Legend у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує "естафету", і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.
Наприклад, 2 липня New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у країні ЄС – Греції, в порту Agioi Theodoroi.
Зазначається, що російські танкери, задіяні у схемах, компанії – Volga Shipping (російською – "Волжскоє пароходство") бізнесмена Володимира Лісіна.
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Что-то подсказывает, что в ней есть пробелы.
Надо взрывать трубопроводы на России. Там тысячи километров без охраны наверху или на низкой глубине. И нищий народ повсюду, кого за недорого (деньги, виза, ВНЖ в Европе) можно мотивировать на совершение диверсий. Аналогично и с заводами, и с портами. Безопасность почти на всех ниже плинтуса, всем на все плевать, пьяные круглосуточно охранники на вахтах. Да и вышку тоже легко поджечь, они же многие стоят бесхозные, некоторые заглушены и их тоже можно открыть и сделать фонтан и затем факел, высасывая из месторождения нефть. Удачи потушить 40 горящих вышек, каждую тушить по 2 дня надо, если еще диверсию грамотно сделать и разрушить пару вентилей. Россия - это не Китай, где наша рожа видна за километр, а языка не знаешь. Там легко выдать себя за своего, достаточно в грязи поваляться и выпить спирта немного и уже свой, родной, можно передвигаться спокойно с купленными там же документами.
выехали на ПМЖ ?
Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".
Тобі менший строк дадуть