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Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після того, як російським суднам заборонили заходити у порти Євросоюзу, російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС. Це відбувається у Чорному морі поблизу Румунії.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ 01

Журналісти проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis та виявили дві налагоджені схеми.

Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ 02

"Ось, наприклад, як російська нафта потрапляє у Грецію. 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov біля порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi", – йдеться в розслідуванні.

Також читайте: Росія заробила на продажу нафти, газу й вугілля більше, ніж витратила на війну з Україною, - дослідження

У другій схемі задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії. Він п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія). Російські танкери регулярно наповнюють його з червня цього року. А New Legend у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує "естафету", і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.

Наприклад, 2 липня New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у країні ЄС – Греції, в порту Agioi Theodoroi.

Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ 03

Зазначається, що російські танкери, задіяні у схемах, компанії – Volga Shipping (російською – "Волжскоє пароходство") бізнесмена Володимира Лісіна.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
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07.09.2022 21:32
+13
и курильщиков поло на борту, к гадалке не ходи
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07.09.2022 21:15
+10
Конечно обходят. И будут обходить. И первые номера, кто им в этом помогает, - сами же европейские и американские компании, кто готов за 10% добавочной стоимости помогать им во всем. Они сами не заинтересованы в эмбарго, да формально будут подчинятся всем санкциям, но на деле найдут лазейку и тут же будут ее использовать, при этом сами прекрасно зная, откуда эта нефть идет, но не имея мотивации это выявлять и пресекать.

Надо взрывать трубопроводы на России. Там тысячи километров без охраны наверху или на низкой глубине. И нищий народ повсюду, кого за недорого (деньги, виза, ВНЖ в Европе) можно мотивировать на совершение диверсий. Аналогично и с заводами, и с портами. Безопасность почти на всех ниже плинтуса, всем на все плевать, пьяные круглосуточно охранники на вахтах. Да и вышку тоже легко поджечь, они же многие стоят бесхозные, некоторые заглушены и их тоже можно открыть и сделать фонтан и затем факел, высасывая из месторождения нефть. Удачи потушить 40 горящих вышек, каждую тушить по 2 дня надо, если еще диверсию грамотно сделать и разрушить пару вентилей. Россия - это не Китай, где наша рожа видна за километр, а языка не знаешь. Там легко выдать себя за своего, достаточно в грязи поваляться и выпить спирта немного и уже свой, родной, можно передвигаться спокойно с купленными там же документами.
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07.09.2022 21:19
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В Чёрном море такие операции требуют особой техники безопасности.
Что-то подсказывает, что в ней есть пробелы.
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07.09.2022 21:14 Відповісти
и курильщиков поло на борту, к гадалке не ходи
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07.09.2022 21:15 Відповісти
ты уже здесь свинорыл пакостишь - иди на паромную переправу...!
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07.09.2022 21:22 Відповісти
Вот возле Греции и полыхнёт - пусть объясняют что и куда везли, кто страховал груз, и кто будет платить за чистку моря и всё остальное.
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07.09.2022 21:25 Відповісти
тільки вчора слухав професора солов*я, так він там дуже цікаві речі озвучував про таке от переливання...
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07.09.2022 21:19 Відповісти
Конечно обходят. И будут обходить. И первые номера, кто им в этом помогает, - сами же европейские и американские компании, кто готов за 10% добавочной стоимости помогать им во всем. Они сами не заинтересованы в эмбарго, да формально будут подчинятся всем санкциям, но на деле найдут лазейку и тут же будут ее использовать, при этом сами прекрасно зная, откуда эта нефть идет, но не имея мотивации это выявлять и пресекать.

Надо взрывать трубопроводы на России. Там тысячи километров без охраны наверху или на низкой глубине. И нищий народ повсюду, кого за недорого (деньги, виза, ВНЖ в Европе) можно мотивировать на совершение диверсий. Аналогично и с заводами, и с портами. Безопасность почти на всех ниже плинтуса, всем на все плевать, пьяные круглосуточно охранники на вахтах. Да и вышку тоже легко поджечь, они же многие стоят бесхозные, некоторые заглушены и их тоже можно открыть и сделать фонтан и затем факел, высасывая из месторождения нефть. Удачи потушить 40 горящих вышек, каждую тушить по 2 дня надо, если еще диверсию грамотно сделать и разрушить пару вентилей. Россия - это не Китай, где наша рожа видна за километр, а языка не знаешь. Там легко выдать себя за своего, достаточно в грязи поваляться и выпить спирта немного и уже свой, родной, можно передвигаться спокойно с купленными там же документами.
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07.09.2022 21:19 Відповісти
Це робиться не інакше як із дозволу Румунії.
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07.09.2022 21:20 Відповісти
Чем-то напоминает реверсный газ
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07.09.2022 21:29 Відповісти
Кацапы везде без мыла в жопу влезут, а некоторые хитровы*банные члены ес этому только рады... думаю стоит разорвать любые отношения со странами нарушителями а страховщиков этих судов под санкции...
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07.09.2022 21:30 Відповісти
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07.09.2022 21:32 Відповісти
Жодна санкція не приймається , якщо нема кількох варіантів її обходу
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07.09.2022 21:42 Відповісти
И потому за последний год из России свыше 400000 людей
выехали на ПМЖ ?
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07.09.2022 21:47 Відповісти
Это явная недоработка Госдепа и западных разведок. Лучше надо работать.
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07.09.2022 22:22 Відповісти
Вот интересно, а нельзя ли туда пару байрактаров послать?
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07.09.2022 22:38 Відповісти
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "Припиніть фінансувати цього божевільного маніяка *****! Чим швидше Європа відмовиться від його газу, тим краще для глобальної безпеки.

Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".
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07.09.2022 22:52 Відповісти
А слабо Пороху в Украине взорвать газопровод, который качает российский газ в Европу?
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07.09.2022 23:41 Відповісти
А что, именно этот газ под санкциями ? Или очень хочется СП2 запустить?
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07.09.2022 23:49 Відповісти
А это нормально, что сейчас Украина от агрессора деньги за транзит газа получает?
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08.09.2022 11:23 Відповісти
а тобі?
Тобі менший строк дадуть
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08.09.2022 09:27 Відповісти
а воровать и записывать все на родственников это не обход закона? Как бы все всё понимают, но все по закону все ОК. Так и тут
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08.09.2022 04:12 Відповісти
 
 