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Вогневий удар ЗСУ по переправі російських окупантів на Дніпрі: "Лишь бы сейчас ничего не прилетело". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри, які зняли російські окупанти, що переправлялися понтонною переправою через Дніпро. Саме в цей час ЗСУ завдали вогневого удару по переправі.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у мережі. 

ЗСУ чекали на рашистів та задали влучного удару.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+154
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07.09.2022 22:15
+108
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07.09.2022 22:29
+87
Получается отрицательная переправа. Воинам на глубину подаётся электричество и горячее питание
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07.09.2022 22:16
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08.09.2022 00:48 Відповісти
Бальзам на душу.
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07.09.2022 23:09 Відповісти
кацапське боєве ричання.... страшно так...
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07.09.2022 23:10 Відповісти
Ваньки, го хоум, пока живы)
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07.09.2022 23:10 Відповісти
Кацапские жабы .
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07.09.2022 23:12 Відповісти
Просто класс. Кацапы должны так выглядеть
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07.09.2022 23:15 Відповісти
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07.09.2022 23:19 Відповісти
От якби наші айтішники хакнули один із пропагандонських тв-аналів рашистів і під час якогось пі&дабол-шоу виклали оце відео!! Ото була б найкраща ""реклама""🤣 контрактної служби у рашистському недовійську для жадібного до халявного бабла запарєбрікового скотобидла!😱
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07.09.2022 23:19 Відповісти
так це відео Вже стало вірусним Ви подивіться скільки переглядів
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08.09.2022 09:50 Відповісти
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07.09.2022 23:23 Відповісти
Да,это будет крутой мем.👍😆
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07.09.2022 23:59 Відповісти
Знаменитая картина ,, Крик" шведского художника

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08.09.2022 00:34 Відповісти
норвежского
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08.09.2022 03:51 Відповісти
ooooo клас
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08.09.2022 02:52 Відповісти
чекаєм на букву БЕ А вже роа вивчила.
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08.09.2022 07:45 Відповісти
Ванька-встанька, шо таке?🤣🤣🤣
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08.09.2022 09:20 Відповісти
Чим ви ще незадоволені, уйопки? Лапки повідривало. Ну так то ж гарно. Головне, що люди при цьому не постраждали.
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07.09.2022 23:25 Відповісти
Какое прекрасное и приятное видео. Точно, бальзам на душу.
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07.09.2022 23:33 Відповісти
Не каждый орк доплывет до середины Днепра
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07.09.2022 23:43 Відповісти
Деякі частинами
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08.09.2022 08:15 Відповісти
Что А, да А? Говори что хочешь, сковородку или стиралку? Или звонить твоей мамаше чтобы белую Ладу шла в салон присматривать
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07.09.2022 23:45 Відповісти
Ааааааа! Аааааа! Це кацап від задоволення шо в Дніпрі купається?
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07.09.2022 23:46 Відповісти
Уезжать не хочет. Здесь всё по-домашнему. Уютно так.
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08.09.2022 00:03 Відповісти
100 пудово нЄхочЄт. *****...
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08.09.2022 00:22 Відповісти
АА-БЕ БЕ . ВСУ НАС РО.*** А.
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08.09.2022 07:48 Відповісти
Вiн ще й маму туди кличе , хахах
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08.09.2022 09:51 Відповісти
Оно еще **** просит Бога чтобы помог ему переправиться и чтобы убивать украинцев. Если бы ты Бога просил помочь убежать тебе домой может быть он и помог бы
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07.09.2022 23:52 Відповісти
таки да, не любит Господь свинорусов
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08.09.2022 00:25 Відповісти
Ага , а як в'-бали так зразу i маму згадав.
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08.09.2022 09:53 Відповісти
Зверніть увагу - форма і берці новенькі й чисті. "Свіже мʼяце" замаринували.
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07.09.2022 23:56 Відповісти
Не помилует вас Господь,орки. Он про вас забыл. Вернее и не знал.
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07.09.2022 23:57 Відповісти
Під цю чудову пісню відкрив пляшку вина
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08.09.2022 00:01 Відповісти
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
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08.09.2022 00:02 Відповісти
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08.09.2022 00:05 Відповісти
А шо він таке побачив, що так дивиться?
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08.09.2022 00:40 Відповісти
Свою пра- пра- пра- прабабку
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08.09.2022 00:51 Відповісти
Похоже на завоевание Украины... (ехидная улыбка)
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08.09.2022 00:47 Відповісти
Ожидание: Киев за три дня, концерт Газманова.
Реальность: "а..а....аааа!". Концерт Кобзона.
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08.09.2022 01:15 Відповісти
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08.09.2022 01:34 Відповісти
В першому відео тварюка говорить "Господи,помилуй".Коли прилетіла на його голову кара небесна,про Бога згадав.
А коли порушив всі заповіді Божі,прийшовши окупантом вбивцею на чужу землю,то про Господа не думав .Бог сказав-не вбивай,не кради,не бажай дому ближнього свого,не свідчи неправди на ближнього.Кацапи порушили все,почавши війну.Кожного дня,кожної секунди цієї війни, окупанти носять дрова до свого пекельного казана,і та дров'яна купа стає горою,яка буде палити їх вічно
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08.09.2022 01:58 Відповісти
Господи помилуй??? Гореть вам всем падлам кацапским в аду!!!!!!
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08.09.2022 02:00 Відповісти
Накаркал, паскуда!
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08.09.2022 02:29 Відповісти
Сатану просить рабсеянцам надо, не Бога.
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08.09.2022 03:08 Відповісти
КРАСІВОЄ ІЗ КРАСІВИХ ВІДОСИКІВ!!!
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08.09.2022 03:20 Відповісти
Хорошо кацап поёт, душевно. Ёся кабздун ждёт на репетицию.
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08.09.2022 04:06 Відповісти
Туда вам ублюдкам дорога, в ад.
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08.09.2022 06:11 Відповісти
"Ааа, ааа..." Что ты, падло, орешь? Ты же герой, русский витязь! Должен терпеть и кричать только "за путина!" А гундяев, видно, неправильно благословил на ратный подвиг, что так прилетело.
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08.09.2022 06:59 Відповісти
Вєлікій і могучій рускій язик: Ааа... ааа... ааа...
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08.09.2022 07:59 Відповісти
Не всякий москаль добереться до середини Днiпра.
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08.09.2022 08:00 Відповісти
Жоден москаль не добереться... І далі по тексту.
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08.09.2022 09:30 Відповісти
Кацапське сміття йде на утилізацію.
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08.09.2022 08:17 Відповісти
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08.09.2022 08:38 Відповісти
Вариант расшифровки аббревиатуры путин от российских генералов - программа утилизации территорий и населения. Первым он бросает в утиль своих недосолдат.
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08.09.2022 08:47 Відповісти
Видео, капец, эпичное. И смех, и грех.
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08.09.2022 09:24 Відповісти
ЗСУ не пройшли повз людей в біді, влаштували гарячу переправу для окупантів, щоб нагрілися як слід!
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08.09.2022 09:36 Відповісти
А недомерок на учениях говорил что всё отлично. Видно какая то постановка .
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08.09.2022 09:38 Відповісти
.... путин, введи .... в самую узкую,****, часть ... аааа, ааааа ... das ist fantastisch.
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08.09.2022 09:40 Відповісти
Актеры погорелого театра
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08.09.2022 09:41 Відповісти
никак высраться не может
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08.09.2022 09:46 Відповісти
Такими темпами "Лада-Экспорт" разорится.
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08.09.2022 10:00 Відповісти
До чего ж могуч этот великий русский язык! Эллочка обходилась 30 словами. А этим так вообще требуются всего два, которых даже нет в словаре Даля.
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08.09.2022 10:02 Відповісти
Походу Господь не помиловал!!!!
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08.09.2022 10:14 Відповісти
Новыми красками заиграли слова из песни про седого паромщика.
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08.09.2022 12:13 Відповісти
это А-А можно слушать бесконечно...
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08.09.2022 13:42 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть рашистам! П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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08.09.2022 14:30 Відповісти
А що у того з ногами?
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08.09.2022 14:56 Відповісти
З ногами - все добре. Без ніг - гірше.
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10.09.2022 01:42 Відповісти
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08.09.2022 19:02 Відповісти
Записав відосік щоби мед.комісія списала "контуженого на Колчаковскіх фронтах".
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10.09.2022 12:39 Відповісти
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