Вогневий удар ЗСУ по переправі російських окупантів на Дніпрі: "Лишь бы сейчас ничего не прилетело". ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, які зняли російські окупанти, що переправлялися понтонною переправою через Дніпро. Саме в цей час ЗСУ завдали вогневого удару по переправі.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у мережі.

ЗСУ чекали на рашистів та задали влучного удару.