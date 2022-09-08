Вогневий удар ЗСУ по переправі російських окупантів на Дніпрі: "Лишь бы сейчас ничего не прилетело". ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри, які зняли російські окупанти, що переправлялися понтонною переправою через Дніпро. Саме в цей час ЗСУ завдали вогневого удару по переправі.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у мережі.
ЗСУ чекали на рашистів та задали влучного удару.
Топ коментарі
+154 Перехватчик
показати весь коментар07.09.2022 22:15
+108 Смерть оркам
показати весь коментар07.09.2022 22:29
+87 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар07.09.2022 22:16
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І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
Реальность: "а..а....аааа!". Концерт Кобзона.
А коли порушив всі заповіді Божі,прийшовши окупантом вбивцею на чужу землю,то про Господа не думав .Бог сказав-не вбивай,не кради,не бажай дому ближнього свого,не свідчи неправди на ближнього.Кацапи порушили все,почавши війну.Кожного дня,кожної секунди цієї війни, окупанти носять дрова до свого пекельного казана,і та дров'яна купа стає горою,яка буде палити їх вічно