Україна пропонує створити міжнародну місію за участі ООН та ЄС, яка сприятиме виведенню військ РФ із території ЗАЕС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію не приніс відчутних результатів щодо створення демілітаризованої зони. Тому Україна пропонує створити міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка допоможе вивести війська РФ із території ЗАЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Урядового порталу.
"Ми обговорили з європейськими партнерами необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції. На жаль, візит МАГАТЕ не приніс у цьому напрямку відчутних результатів. Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС та 30-и кілометрової території навколо станції, що сприятиме її безпечному функціонуванню", - заявив у своїй промові на засіданні Уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також він додав, що Україна вже готова сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії. Адже зараз Україна експортує 300 МВт, а потенціал — у сім разів більше. Так само Україна може бути "газовим сейфом" Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам.
Нагадаємо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти "створення демілітаризованої зони" навколо Запорізької АЕС від створення "зони ядерної безпеки". За його словами, концепція демілітаризації — це ширша концепція, яка має географічний, оперативний масштаб зовсім іншого характеру.
Він зауважив, що це може бути крок до повної демілітаризації чи "амбітних речей на кшталт цього", але – наразі те, що терміново необхідно сьогодні — згода на встановлення захисту … щита по периметру об’єкта.
Своєю чергою Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.
Будь ласка, зачекайте...
Беспечна та жирна Європа думає, що вона далеко, та до неї не дістане, а ні ***** зі своєю ордою, а ні радіація. А на українців їм начхати, могли б вже давно так защимити рузкім яйця, що ті б і кроку не ступили, але ж толерантні європейці нікуди не поспішають, поки українці захищають їхні дупи.
Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".