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Винні у смерті британського волонтера у російському полоні не втечуть від правосуддя, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним і близьким британського гуманітарного працівника Пола Урі, тіло якого повернули з російського полону з ознаками можливих тортур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у твітері.

"росіяни повернули тіло британського гуманітарного працівника Пола Урі, якого вони захопили у квітні та повідомили про смерть через "хвороби" та "стрес" у липні. З ознаками можливих невимовних тортур. Затримання та катування цивільних є варварством і жахливим військовим злочином", - зазначив міністр.

"Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким Пола Урі. Це був сміливий чоловік, який присвятив себе порятунку людей. Україна ніколи не забуде його та його подвиг. Ми встановимо винних у цьому злочині та притягнемо їх до відповідальності. Вони не втечуть від правосуддя", - додав глава МЗС.

Як повідомлялося, 29 квітня у ОГП поінформували, що правоохоронці розслідують викрадення росіянами двох волонтерів із Великої Британії, які допомагали з евакуаційними коридорами в Запорізькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора розпочав розслідування через можливе катування британського волонтера військовими РФ

7 вересня генпрокурор Андрій Костін заявив, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого катування та вбивства британського волонтера військовослужбовцями рф.

За його словами, РФ у середу повернула тіло цього на підконтрольну нашій країні територію.

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Пол Урі помер насильницькою смертю.

Автор: Роман Свиридович
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Сообщают о подрыве штаба «Единой России» в оккупированном Мелитополе.

В этом здании шла подготовка к «референдуму». Также паблики пишут о взрыве в комендатуре на бульваре 30-летия Победы. Официального подтверждения этой информации пока нет. https://t.me/Sharpreview/16794
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07.09.2022 23:00 Відповісти
З якою метою вони віддають тіла з ознаками катувать?
Залякати?
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08.09.2022 00:00 Відповісти
Не поспішай кульоба, найвеличнішому шашличнику ще потужно треба відповісти за Кременчук, Вінницю ,Оленівку і ще багато за що. Але це все зачекає, ще бєні не всі боги списали і не всі дороги під час війни побудовані.
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08.09.2022 00:13 Відповісти
Ой, кулєба....
А чого з країни втікають особини, винні у смертях українців?
Чи то не так важливо ?
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08.09.2022 09:11 Відповісти
Хоч бі Зеля не втік та відповідав за евакуацію Азовців в полон.
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08.09.2022 09:54 Відповісти
 
 