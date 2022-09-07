Винні у смерті британського волонтера у російському полоні не втечуть від правосуддя, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним і близьким британського гуманітарного працівника Пола Урі, тіло якого повернули з російського полону з ознаками можливих тортур.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у твітері.
"росіяни повернули тіло британського гуманітарного працівника Пола Урі, якого вони захопили у квітні та повідомили про смерть через "хвороби" та "стрес" у липні. З ознаками можливих невимовних тортур. Затримання та катування цивільних є варварством і жахливим військовим злочином", - зазначив міністр.
"Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким Пола Урі. Це був сміливий чоловік, який присвятив себе порятунку людей. Україна ніколи не забуде його та його подвиг. Ми встановимо винних у цьому злочині та притягнемо їх до відповідальності. Вони не втечуть від правосуддя", - додав глава МЗС.
Як повідомлялося, 29 квітня у ОГП поінформували, що правоохоронці розслідують викрадення росіянами двох волонтерів із Великої Британії, які допомагали з евакуаційними коридорами в Запорізькій області.
7 вересня генпрокурор Андрій Костін заявив, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого катування та вбивства британського волонтера військовослужбовцями рф.
За його словами, РФ у середу повернула тіло цього на підконтрольну нашій країні територію.
Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Пол Урі помер насильницькою смертю.
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Залякати?
А чого з країни втікають особини, винні у смертях українців?
Чи то не так важливо ?