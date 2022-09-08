Путін зупиниться. Він вас послухає: З’явилось відео розмови Зеленського та Макрона 24 лютого. ВIДЕО

24 лютого, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, президент Зеленський спілкувався з Емманюелем Макроном. Під час телефонної розмови Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати Путіну, щоб той зупинив війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, відео поширила паризька кореспондентка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

На відео видно стривоженого президента Франції, якому його український колега повідомляє, що почалась повномасштабна війна.

У телефонній розмові з президентом Зеленським президент Франції запитав: "То це означає, що вони направили спецпризначенців до Києва?"

"Всюди. І до Києва, і до Одеси, і з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Всюди є війська. Ми не могли цього уявити – такого не було в 2014 році", - каже Зеленський.

"Це зрозуміло. Це тотальна війна", - відповідає Макрон.

"Тож, я думаю, Еммануелю, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден можуть підключитися, і вони подзвонять йому (Путіну - ред.) і скажуть: "Стоп". Він зупиниться. Він вас послухає", - каже Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення 23 лютого близько 15:00, - Буданов