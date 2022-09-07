Гучний звук у Запоріжжі - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, - ОВА

У Запоріжжі в середу ввечері спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага. Гучний звук, що було нещодавно чути в обласному центрі, - це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого прильоту", - написав Старух у телеграм-каналі.

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