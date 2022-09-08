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На сектор безпеки і оборони наступного року буде спрямовано 1 трлн грн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зеленський

На сектор безпеки та оборони України наступного року буде спрямовано понад один 1 трлн грн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Також, за словами президента, соціальні зобов'язання держави забезпечуватимуться в повному обсязі."Уряду поставлено завдання наступного року, як і цього року, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, наразі, щоб забезпечити фінансову та соціальну стабільність, необхідно максимально скоротити всі некритичні видатки держави. Це доручено уряду.

"Усе те, що не допомагає обороні, економічному розвитку країни, соціальному, культурному забезпеченню людей. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, апарат та інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від уряду пропозицій", - наголосив глава держави.

Також читайте: З 24 лютого витрати державного бюджету становлять майже 1 трлн грн, - Шмигаль

Крім того, за словами Зеленського, буде збережено програму кредитування "5-7-9", водночас діятимуть й інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників. Він також повідомив, що у країні буде створено спеціальний Фонд відновлення, який наповнюватиметься, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
"Треба готуватися до зустрічі з ворогом: Порошенко вимагає збільшення фінансування армії"
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
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08.09.2022 00:03
+33
А як же дороги?...
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08.09.2022 00:01
+30
Вспомнил, гнида. После того как просрал 20% территории страны и десятки тысяч жертв невинных граждан. Шоб ты, козел, своими асфальтовыми бабками удавился.
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08.09.2022 00:04
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А як же дороги?...
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08.09.2022 00:01 Відповісти
Да і с "пєрєстатьстрєлять" нєудобна палучілась...
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08.09.2022 00:13 Відповісти
В радянські часи на телебаченні був «Дід Панас» , який розказував українським дітям перед сном казки

Тепер в Україні є «Дід Понос» , який розказує казки по телемарафону

уже всій Україні ...
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08.09.2022 07:26 Відповісти
какой триллион? где он его возьмет брехло зеленое? неужели напечатает?
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08.09.2022 00:25 Відповісти
союзники помогут, а оттуда - и на дороги шмат пильнут
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08.09.2022 00:29 Відповісти
так это не зеленский будет выделять триллион а США и ЕС - тогда при чем тут он?
пусть зеленые падлы создадут условия что-бы хоть как-то заработала экономика и бизнес стал платить налоги ..
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08.09.2022 00:31 Відповісти
а он то и ни при чем, но пипл хавает.

ему же главное - кукарекать.

это как решение снизить отопление, помнишь?)))

Или как указ его в конце 2021 про поднятие зп с 2023 года?

т.е. "ни о чём"!
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08.09.2022 00:36 Відповісти
Кстати, интересует мнение ваше: на вашей памяти зелёные вообще что-либо создали? Ну в смысле "закон на пользу обществу", реформировали что-либо? Мне кажется они не способны создавать.
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08.09.2022 08:03 Відповісти
Там кто-то из "власти" вещал, что в следущем году $ будет 50 гр.
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08.09.2022 11:26 Відповісти
"Треба готуватися до зустрічі з ворогом: Порошенко вимагає збільшення фінансування армії"
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
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08.09.2022 00:03 Відповісти
Вспомнил, гнида. После того как просрал 20% территории страны и десятки тысяч жертв невинных граждан. Шоб ты, козел, своими асфальтовыми бабками удавился.
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08.09.2022 00:04 Відповісти
Когда он сдохнет то пусть ему земля будет асфальтом.
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08.09.2022 00:10 Відповісти
Ага!
"На могилі моїй покладіть "свіжину" - асфальтину!"
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08.09.2022 05:41 Відповісти
На могиле Кравчука - кравчучку.
На могиле Кучмы - барельефы его птенцов - бандюг олигархов.
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
На могиле Януковича - у него не будет могилы. Где на помойках вы видели могилы?
Порошенко при жизни можно ставить памятник за возрождение ВСУ и обороноспособности страны.
На могиле Вовы - статуя перепуганного паяца с пачками денег торчащими из всех карманов и дыр тела. А статуя естественно из асфальта.
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08.09.2022 10:00 Відповісти
Знаєте куме! У кожного народу є свої ритуали поховання Хтось покійників спалює - щоб їх душа швидше до предків на небі добралася Хтось у землю закопує - щоб «прах до праху повернувся» Дехто на могилу каміння велике кладе - щоб ніхто покійника не тривожив , а його дух не виходив з могили та не тривожив живих От коли нашого «Блазня» повісять за всі біди, що він в Україні приніс, то могилу його закатають метровим шаром асфальту - щоб він, врешті-решт, його нажерся!
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08.09.2022 07:10 Відповісти
1 трільйон з бюджету + від себе повинен як мінімум продати віллу в Італії і задонатити кошти на ЗСУ
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08.09.2022 00:06 Відповісти
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08.09.2022 00:11 Відповісти
Ну хотя бы в Крыму..

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08.09.2022 00:38 Відповісти
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08.09.2022 09:55 Відповісти
Та невже...?! що змінилося раптом в ОП...?!)
відчули близькість Перемоги і раптом отямилися...?!
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08.09.2022 00:06 Відповісти
Минимум 40% этой суммы - прямое вливание США. А они не допустят разворовывания этих денег на асфальте. Американцы через Спратц прямо об "прозрачно намекнули". Прозрачней и прямее некуда.
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08.09.2022 00:09 Відповісти
Сейчас США дают деньги на закупку вооружений и ее разворовывают (см Лероса, Швеца и пр), так что и с того триллиона распилят много миллиардов. Под грифом секретно и страну продадут
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08.09.2022 08:49 Відповісти
Ну значит на дороги пойдут гривны из 60%...
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08.09.2022 11:31 Відповісти
Скоріше, відчули, що знову будувати дороги замість безпеки країни чревато піздюлями від міжнародних партнерів, які будуть рахувати кожну копійку фін. допомоги.
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08.09.2022 00:12 Відповісти
змінилися рейтинги, срочно треба щось ********* красиве
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08.09.2022 12:13 Відповісти
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08.09.2022 00:06 Відповісти
Данилов пусть плюсует к этим годам, все то время, что у власти шапито 95.
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08.09.2022 00:13 Відповісти
не нашого а вашего рыгоанально керування
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08.09.2022 00:27 Відповісти
не звизди, откуда у тебя 1 трлн
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08.09.2022 00:07 Відповісти
В Голобородьки позичить...
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08.09.2022 00:22 Відповісти
звездит как дышит
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08.09.2022 00:08 Відповісти
Дзьобнув смажений півень в хитру сраку, а ракетну програму не фінансував, закупівлі озброєння теж, з/п військовим не піднімав і все закатував в асфальт.
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08.09.2022 00:10 Відповісти
Спочатку почитай що таке "доходи бюджету" і як вони формуються, потім нехай економісти тобі нададуть суму обов'язкових витрат бюджету (зарплата, енергоносії, "% держборгу"), а потім візьми калькулятор і вимінусуй - будеш здивований! І ось тільки тоді ти зрозумієш, що написати 1 трлн.грн на "бумажкі" в реальності виглядає трішки інакше!
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08.09.2022 00:12 Відповісти
"Глупості какіє, наш мальчік на юріста учілся, калькулятор єму зачєм?"
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08.09.2022 00:17 Відповісти
Залежить від того, скільки коштує той трільйон.
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08.09.2022 04:13 Відповісти
Лохбонэвтик умеет токо читать. Не надо загружать его мозги сложными цифрами и понятиями. Мозги вскипят и вытекут
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08.09.2022 07:36 Відповісти
1 квадриллион. почему мне не верят, а этому дерьму. это должны исследовать психоанатомы... почему миллионы зебилов восспряли как зомби
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08.09.2022 00:13 Відповісти
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08.09.2022 00:13 Відповісти
Якщо зелені обіцяють ... то дійде хіба що третина. Решту жиди вкрадуть.
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08.09.2022 00:24 Відповісти
Мільярд дерев уже посадив? Звіздабол пустоголовий.
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08.09.2022 00:28 Відповісти
Ага.
В Ковідний фонд теж направляли гроші ЄС.

А потім вони чудовим чином розчинилися у "великому крадівництві".
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08.09.2022 00:35 Відповісти
А як же???
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08.09.2022 00:39 Відповісти
Та невже?
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08.09.2022 00:55 Відповісти
И 1,5 миллиона деревьев. Или сколько он там прожектил?
Ни слову не верю.
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08.09.2022 01:00 Відповісти
Головне у деталях:
Слуги зразу у 19-у році "об'еднали" бюджети МВС та МО!
Звітують тільки "взагалі".
Що би ми не бачили що конкретно виділяється на ВСУ, полицю, СБУ, ... та багато інщіх структур.
Суцільний бюджету ріс красивими цифрами, але СБУ та поліція росли набагато більше, чим ріс бюджет ВСУ.
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08.09.2022 02:51 Відповісти
Ще об'єднали з будівництвом доріг. Вже путя будується від Бучі до кордону з Московієй.
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08.09.2022 09:39 Відповісти
Наступный рик начнётся только через 4 месяца.
А этот рик пусть на стороне кормятся?
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08.09.2022 04:14 Відповісти
Міцні дорогі теж крайважлива галузь
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08.09.2022 06:01 Відповісти
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08.09.2022 08:33 Відповісти
Виділено 100 мільйонів гривень на ремонт доріг в Бучі.
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08.09.2022 09:53 Відповісти
Бабофоны ж ещё не охвачены. Так шо да, денех Бонэвтику нада много
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08.09.2022 07:39 Відповісти
😭😭😭
сумно, бл.....(((
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08.09.2022 07:49 Відповісти
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08.09.2022 08:32 Відповісти
Вперше бачу поряд фотку вух зє і його "скумбрії по 8". Згідно фізіогноміці по темпераменту вони дуже підходять один одному бо є емоційно тупими. Це прагматики. Ними керує голий зиск. Такі люди не відчувають ні любові, ні співчуття.
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08.09.2022 10:02 Відповісти
В обеих мыслях блещет... просо фонтанирует... отсутствие ума
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08.09.2022 13:25 Відповісти
Якщо порівняти по курсу до долару до війни і зараз, може вийти сума менша ніж завжди.
Та і то, це гроші західних країн, що зеля не встиг вкрасти.
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08.09.2022 09:04 Відповісти
Зале має на увазі загальний бюджет будівництва доріг та міністерства Оборони.
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08.09.2022 09:35 Відповісти
Здається імбецилу зашло слово трильйон
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08.09.2022 09:53 Відповісти
Любить гавнокомандувач великі,круглі цифри.Мільярд дерев посадив?А тут вже гра по крупному)))
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08.09.2022 10:13 Відповісти
Скільки буде спрямовано на сектор утримання 95 кварталу та ОП? Мадуть рази у три більше?
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08.09.2022 10:19 Відповісти
сумно читаєшь и хочется того говоруна мобільного-ПИЗ...ти, ПИ...ти, і ЩЕ РАЗ ПИ...ти!
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08.09.2022 11:11 Відповісти
У дебілів завжди так - 3 роки недофінансовувати ЗСУ, щоб потім тратити трілони на іх утримання.
ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА Зе, ЗІЗНАВАЙТЕСЯ.
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08.09.2022 11:29 Відповісти
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08.09.2022 11:31 Відповісти
ох и ж любит он красивые цифры. Один миллион порохоботов, один миллиард деревьев, один триллион гривен.

Думаю шо на самом деле он просто считать не умеет.
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08.09.2022 12:07 Відповісти
На сектор безопасности и обороны в следующем году будет направлено 1 трлн грн ... в том числе 400 лярдов на откаты...

"Война длится долго , потому что это выгодно властям " ( В зеленский... февраль 2019)
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08.09.2022 12:37 Відповісти
А на асфальт 10 трлн грн
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08.09.2022 14:23 Відповісти
 
 