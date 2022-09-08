На сектор безпеки і оборони наступного року буде спрямовано 1 трлн грн, - Зеленський

На сектор безпеки та оборони України наступного року буде спрямовано понад один 1 трлн грн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Також, за словами президента, соціальні зобов'язання держави забезпечуватимуться в повному обсязі."Уряду поставлено завдання наступного року, як і цього року, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, наразі, щоб забезпечити фінансову та соціальну стабільність, необхідно максимально скоротити всі некритичні видатки держави. Це доручено уряду.

"Усе те, що не допомагає обороні, економічному розвитку країни, соціальному, культурному забезпеченню людей. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, апарат та інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від уряду пропозицій", - наголосив глава держави.

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Крім того, за словами Зеленського, буде збережено програму кредитування "5-7-9", водночас діятимуть й інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників. Він також повідомив, що у країні буде створено спеціальний Фонд відновлення, який наповнюватиметься, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.