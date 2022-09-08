На сектор безпеки і оборони наступного року буде спрямовано 1 трлн грн, - Зеленський
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На сектор безпеки та оборони України наступного року буде спрямовано понад один 1 трлн грн.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один", – заявив Зеленський у відеозверненні.
Також, за словами президента, соціальні зобов'язання держави забезпечуватимуться в повному обсязі."Уряду поставлено завдання наступного року, як і цього року, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів", - сказав він.
Як зазначив Зеленський, наразі, щоб забезпечити фінансову та соціальну стабільність, необхідно максимально скоротити всі некритичні видатки держави. Це доручено уряду.
"Усе те, що не допомагає обороні, економічному розвитку країни, соціальному, культурному забезпеченню людей. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, апарат та інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від уряду пропозицій", - наголосив глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, буде збережено програму кредитування "5-7-9", водночас діятимуть й інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників. Він також повідомив, що у країні буде створено спеціальний Фонд відновлення, який наповнюватиметься, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.
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Тепер в Україні є «Дід Понос» , який розказує казки по телемарафону
уже всій Україні ...
пусть зеленые падлы создадут условия что-бы хоть как-то заработала экономика и бизнес стал платить налоги ..
ему же главное - кукарекать.
это как решение снизить отопление, помнишь?)))
Или как указ его в конце 2021 про поднятие зп с 2023 года?
т.е. "ни о чём"!
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
"На могилі моїй покладіть "свіжину" - асфальтину!"
На могиле Кучмы - барельефы его птенцов - бандюг олигархов.
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
На могиле Януковича - у него не будет могилы. Где на помойках вы видели могилы?
Порошенко при жизни можно ставить памятник за возрождение ВСУ и обороноспособности страны.
На могиле Вовы - статуя перепуганного паяца с пачками денег торчащими из всех карманов и дыр тела. А статуя естественно из асфальта.
відчули близькість Перемоги і раптом отямилися...?!
В Ковідний фонд теж направляли гроші ЄС.
А потім вони чудовим чином розчинилися у "великому крадівництві".
Ни слову не верю.
Слуги зразу у 19-у році "об'еднали" бюджети МВС та МО!
Звітують тільки "взагалі".
Що би ми не бачили що конкретно виділяється на ВСУ, полицю, СБУ, ... та багато інщіх структур.
Суцільний бюджету ріс красивими цифрами, але СБУ та поліція росли набагато більше, чим ріс бюджет ВСУ.
А этот рик пусть на стороне кормятся?
сумно, бл.....(((
Та і то, це гроші західних країн, що зеля не встиг вкрасти.
ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА Зе, ЗІЗНАВАЙТЕСЯ.
Думаю шо на самом деле он просто считать не умеет.
"Война длится долго , потому что это выгодно властям " ( В зеленский... февраль 2019)