Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених, - заступник генсека організації
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Місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ із поиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.
"Розслідувальна місія до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення", – сказала вона.
"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – додала представниця ООН.
Ді Карло також подякувала Україні та Росії "за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії" й додала, що ООН розраховує на їхню подальшу підтримку.
Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
Будь ласка, зачекайте...
Це тупо вже безглуздо, та цей із самого початку було малоперспективно.
Краще б вони забрали в рф наших азовців, чи принаймні отримали до них доступ та оголосили список полонених щоб рф не могла нікого замучити, бо саме через те що такі уроди як червоний хрест та інші не оголосили список ще тоді при виході потім відбулась ця трагедія в Оленівці.
В цей же час ми дарма даємо цим чортам з чх доступ до полонених бо вони ще за пособництво гітлеру не відповіли.
Аналогічний досвід зі Штанмайєром в нас є...