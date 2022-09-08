Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених, - заступник генсека організації

Місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ із поиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Розслідувальна місія до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення", – сказала вона.

"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – додала представниця ООН.

Ді Карло також подякувала Україні та Росії "за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії" й додала, що ООН розраховує на їхню подальшу підтримку.

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Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.