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Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених, - заступник генсека організації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ із поиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Розслідувальна місія до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення", – сказала вона.

"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – додала представниця ООН.

Ді Карло також подякувала Україні та Росії "за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії" й додала, що ООН розраховує на їхню подальшу підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полонених азовців в Оленівці підірвали зарядом від вогнемету, - офіс ГПУ

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
не прошло и полгода. будет очередной цирк как с магатэ
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08.09.2022 00:39
+8
місія складатиметься з китайця, монгола кіпріота мадьяра серба ну і німця для розрядки.
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08.09.2022 00:42
+7
Щоб що??

Це тупо вже безглуздо, та цей із самого початку було малоперспективно.

Краще б вони забрали в рф наших азовців, чи принаймні отримали до них доступ та оголосили список полонених щоб рф не могла нікого замучити, бо саме через те що такі уроди як червоний хрест та інші не оголосили список ще тоді при виході потім відбулась ця трагедія в Оленівці.

В цей же час ми дарма даємо цим чортам з чх доступ до полонених бо вони ще за пособництво гітлеру не відповіли.
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08.09.2022 02:04
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не прошло и полгода. будет очередной цирк как с магатэ
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08.09.2022 00:39 Відповісти
місія складатиметься з китайця, монгола кіпріота мадьяра серба ну і німця для розрядки.
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08.09.2022 00:42 Відповісти
Рано. Ще сніг не випав
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08.09.2022 00:55 Відповісти
Щоб що??

Це тупо вже безглуздо, та цей із самого початку було малоперспективно.

Краще б вони забрали в рф наших азовців, чи принаймні отримали до них доступ та оголосили список полонених щоб рф не могла нікого замучити, бо саме через те що такі уроди як червоний хрест та інші не оголосили список ще тоді при виході потім відбулась ця трагедія в Оленівці.

В цей же час ми дарма даємо цим чортам з чх доступ до полонених бо вони ще за пособництво гітлеру не відповіли.
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08.09.2022 02:04 Відповісти
Туди археологів відправляти потрібно, а не ООН.
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08.09.2022 06:27 Відповісти
Треба оголосити, що через недовіру особисто п. гутєрєшу Україна відмовляється від будь-яких своїх звернень до ООН та забороняє проведення на своїй території будь яких місій цієї організації через її нікчемність.

Аналогічний досвід зі Штанмайєром в нас є...
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08.09.2022 07:40 Відповісти
Зеленский так точно не сделает, хотя по мне предложение дельное.
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08.09.2022 08:51 Відповісти
А сенс? ООН це нікчемна організація, доремна витрата грошей платників податків.
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08.09.2022 10:06 Відповісти
Ау, а где наш омбудсмен, он в курсе что наши Герои погибли и много еще остается в плену?
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08.09.2022 11:13 Відповісти
Кацапи вбивці беззахисних, тобто терористи. Нема чого туди їхати, там давно все зачищено і ще раз випалено. пройшло 1,5 місяця після масового вбивства терористами беззахисних, беззбройних людей, захиників своєї країни!
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08.09.2022 11:56 Відповісти
 
 