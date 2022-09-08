У ніч на 8 вересня росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову, - Терехов

У ніч на 8 вересня близько опівночі російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі.

"Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку - попередньо за об'єктом критично важливим для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі - потрапляння по одному з підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав Терехов

Трохи пізніше він повідомив, що в Салтівському районі в місці влучення ракети почалася сильна пожежа.

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