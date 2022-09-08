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У ніч на 8 вересня росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У ніч на 8 вересня близько опівночі російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Харкову.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. 

"Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку - попередньо за об'єктом критично важливим для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі - потрапляння по одному з підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав Терехов

Трохи пізніше він повідомив, що в Салтівському районі в місці влучення ракети почалася сильна пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Рашистські найманці зазнали великих втрат в окупованій Олександрівці, - Синєгубов.

Автор: Роман Свиридович
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"...cправа саме в безкарності, яку забезпечує фізична віддаленість.
В цьому і полягає дійсний центр тяжіння противника. І ми не маємо права залишати його без належної уваги.
Картина може кардинально змінитися при відповідному плануванні та правильній роботі з країнами-партнерами України. Комплексне, із належним перспективним баченням, оснащення і переоснащення ЗС України системами озброєння відповідної дальності дії повинні стати тим самим омріяним гейм-чейнджером. Тільки за умови вирівнювання балансу по досяжності засобів ураження і, таким чином, розхитування зазначеного центра тяжіння противника можна говорити про перелом в ході війни."
В.Залужний
М.Забродський

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-******-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html
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08.09.2022 01:15 Відповісти
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08.09.2022 03:59 Відповісти
терехов, перестань бакланить на языке свинопасов... выучи украинский язык! или ты с упоротостью свинопаса не будешь его учить... у тебя же мясник жуков идеал...
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08.09.2022 06:33 Відповісти
В нього мовний кретинізм. Перед війною , напередодні, країною пройшов марш єдності. Але Харків , точніше адміністрація міста, відмовилась його проводити. Но *** на масленицю та інші совкові світа , а також 23 лютого - Харків був попереду планети. Пам'ятаю як напередодні, 23 лютого , по бюджетним організаціям було святкування дня советской армии. Вітали всіх, навіть тих , хто ніколи не служив. Стосовно мови - комунальні бюджетні установи вперто вели документацію на російській. Взагалі в хареові не опановано ведення доуументаціі в електронному вигляді. Все як в совку - на папірцях та пи Али від руки. А все тому, що кругом сидять совкові динозаври, які ані мову вивчити не можуть , ані комп'ютер освоїти. І от вся ця совкова орава керує Харковом.
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08.09.2022 08:09 Відповісти
Харьков на каком хочет на таком и будет разговаривать! И какая разница на каком языке оркам объяснять что их место в земле!
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08.09.2022 06:52 Відповісти
Так може нехай Харків сам себе і захищає, а не ховається по мукачевах та Ужгородах? Ти диви які ви *** хитрожопі!! Ви тут гиньте, а ми будемо робити все шо захочемо? Терехов обличчя міста. Українського міста в повинен розмовляти державною мовою!! Ви вже додивилися у бік белгорода. Все вам виручки на барабані мало було … Всі 8!років в Харкові атовців називали алкашами та бомжами. !! Строчили кернесу петиції щоб прибрав палатку військову з площі. Бо вам заважало це насолоджуватись мирним життям. !! Пейзаж портило!!! Так !? було?
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08.09.2022 08:14 Відповісти
не зациклюцтеся на мовним питанні
не має різниці якою мовою казати сиерть москалям
росія не є власником російської мови
в силу обставин багато людей були примусово русифіковані але ідентифікують себе українцями
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08.09.2022 08:55 Відповісти
 
 