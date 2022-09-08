У ніч на 8 вересня росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову, - Терехов
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У ніч на 8 вересня близько опівночі російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Харкову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі.
"Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку - попередньо за об'єктом критично важливим для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі - потрапляння по одному з підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав Терехов
Трохи пізніше він повідомив, що в Салтівському районі в місці влучення ракети почалася сильна пожежа.
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В цьому і полягає дійсний центр тяжіння противника. І ми не маємо права залишати його без належної уваги.
Картина може кардинально змінитися при відповідному плануванні та правильній роботі з країнами-партнерами України. Комплексне, із належним перспективним баченням, оснащення і переоснащення ЗС України системами озброєння відповідної дальності дії повинні стати тим самим омріяним гейм-чейнджером. Тільки за умови вирівнювання балансу по досяжності засобів ураження і, таким чином, розхитування зазначеного центра тяжіння противника можна говорити про перелом в ході війни."
В.Залужний
М.Забродський
Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-******-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html
не має різниці якою мовою казати сиерть москалям
росія не є власником російської мови
в силу обставин багато людей були примусово русифіковані але ідентифікують себе українцями