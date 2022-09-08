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Зеленський (17439) зерно (1232) експорт (721)

Зі 102 суден з українським зерном 70 вирушили до Азії та Африки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України спростував заяву Путіна про те, нібито більшість українського зерна вивозиться до Європи, а не бідних країн, які його найбільше потребують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Українське продовольство було експортовано на три континенти - в Африку, Азію і Європу. Якщо детально, 54 судна вже направлені в Азію. 16 суден уже направлено в Африку, 32 судна – у Європу. І частина з цього обсягу, до речі, знову ж таки, потім направляється в азійські та африканські країни", - поінформував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передасть 28,6 тисяч тонн зерна до Сомалі, - Зеленський

За його словами до кінця цього місяця з українських морських портів може бути експортовано не менше 3 мільйонів тонн агропродукції, і значна частина – саме для найбідніших країн.

"Зокрема, був доставлений перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий, спочатку - морем, потім - вантажівками, але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду", - заявив Президент.

Він зауважив: можливо, РФ це не влаштовує, і вона не хоче цього помічати, але світу саме це і потрібно - рятувати країни на різних континентах від хаосу, рятувати людей від голоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинуватив Євросоюз в обмані: все українське зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС

Як зазначив Зеленський, Україна, на відміну від РФ, не робить расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і тих, хто нібито цього не заслуговує; на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито цього не заслуговує.

"Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. І ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки", - підсумував Президент, подякувавши всім, хто захищає нашу державу, і кожному з партерів України, хто допомагає нам боротися за свободу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах чорноморської зернової ініціативи з України експортовано вже понад 2 млн тонн сільгосппродукції

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Вова, якщо ***** вирішив прикрити лавочку, то він це зробить і без пояснень. Так що не треба перед ним виправдовуватись. Краще ракети далекобійні пробивай, щоб по Криму лупити кожен, то кацапами буде не до зерна.
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08.09.2022 01:39
+9
Кормилица ти наша...сц*ка а потім тіж азіати і афріканці ідуть в найми до ***** воювати проти України
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08.09.2022 01:21
+6
Жопу подмой! И жди, они тебя в неё поцелуют и поапплодируют. Слуга, ***))
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08.09.2022 02:18
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Кормилица ти наша...сц*ка а потім тіж азіати і афріканці ідуть в найми до ***** воювати проти України
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08.09.2022 01:21 Відповісти
Вова, якщо ***** вирішив прикрити лавочку, то він це зробить і без пояснень. Так що не треба перед ним виправдовуватись. Краще ракети далекобійні пробивай, щоб по Криму лупити кожен, то кацапами буде не до зерна.
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08.09.2022 01:39 Відповісти
Жопу подмой! И жди, они тебя в неё поцелуют и поапплодируют. Слуга, ***))
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08.09.2022 02:18 Відповісти
В нас не президент.а прес-секретар.Ніхто не має озвучувати ніяких новин крім нього. Правда коли він .......,то йому допомагає абристович .чи подольник Шкода,що президента немає.
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08.09.2022 06:25 Відповісти
Яка буде ціна хліба у найближчі місяці, х.ю?
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08.09.2022 06:30 Відповісти
А в Оман скільки відправив, мерзенний ти покидьок?!!
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08.09.2022 06:40 Відповісти
Так а шо ж там с розкраданням гуманитарки? Про то, шо украинское зерно раздают направо и налево Бонэвтик рапортуе чётко, а про воровство своих ставленников - хоть бы муркнув. Фигурантов отстранили от должностей, пока следствие ведётся или все сидят на своих должностях и попржнему воруют в пользу Лохабонэвтик?
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08.09.2022 07:20 Відповісти
Это оно перед Куйлом оправдывается???
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08.09.2022 07:20 Відповісти
Африці дали пшеницю а про Азовців навіть не згадують На дороги гроші виділили про людей які не знають як жити бо без даху над головою без роботи також не на часі То може воно преЗедент Африки а у нас лише на гастролях?
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08.09.2022 08:03 Відповісти
Більшого ганебника, ніж Зеля, в Україні немає.
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08.09.2022 09:20 Відповісти
найголовніші новини на сьогоднішній день! Першорядні в рейтингу! Капець!
по соцмережам гуляє сплєтня, шо те зерно не наше і вирощене на проданих землях по закону про продаж землі......
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08.09.2022 09:41 Відповісти
І чим це не такі бажані Банковою переговори? Кацапи щось там тявкають, а українські совки у владі вважають обов'язковим черговий брєд аправєргнуть.
При цьому, для продовження вивозу зерна, немає ніякого значення що брякнув ***** та що відповів своєму кумиру клоун.
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08.09.2022 09:57 Відповісти
 
 