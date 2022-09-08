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Протягом 7 вересня на південному напрямку знищено 108 окупантів, 5 танків, 3 РСЗВ, 10 гармат та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України за 7 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Обставновка в нашій операційній зоні досить динамічна, але контолюється Силами оборони. Суттєвих змін у стані складі та положенні противника не відмічено.

Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.

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За день ворог 6 разів атакував авіацією наші позиці. З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду. Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає.

Нашою авіацією нанесено 13 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих віійськ.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108, танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню "Град"- на 3. Знищено 15 одиниць авто-бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад десятка кораблів та катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет "Калібр"".

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Автор: Роман Свиридович
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Це йде підготовка до референдуму від ЗСУ.
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08.09.2022 01:39 Відповісти
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08.09.2022 01:42 Відповісти
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08.09.2022 03:21 Відповісти
C-400 грохнули? Отличная реклама аналоговнетному говну ВСУ сделали.
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08.09.2022 01:52 Відповісти
Йа плакалъ))
Їбаште нещадно!
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08.09.2022 02:15 Відповісти
-Моя работа связана с Россией.
-А кто вы по профессии?
-Я оператор HIMARS.
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08.09.2022 02:17 Відповісти
Две с-400 больше не анало говнетеые, по арте тоже хорошо
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08.09.2022 04:01 Відповісти
радует что на херсонском направлении это безвозвратные потери у кацапов, нового то не завезут!
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08.09.2022 09:42 Відповісти
 
 