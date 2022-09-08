Протягом 7 вересня на південному напрямку знищено 108 окупантів, 5 танків, 3 РСЗВ, 10 гармат та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
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Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України за 7 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "Обставновка в нашій операційній зоні досить динамічна, але контолюється Силами оборони. Суттєвих змін у стані складі та положенні противника не відмічено.
Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.
За день ворог 6 разів атакував авіацією наші позиці. З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду. Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає.
Нашою авіацією нанесено 13 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих віійськ.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108, танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню "Град"- на 3. Знищено 15 одиниць авто-бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі.
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад десятка кораблів та катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет "Калібр"".
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