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допомога (5052) Остін Ллойд (367)

Керівник оборонного відомства США Остін оголосить про черговий пакет допомоги Україні 8 вересня у Німеччині, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер у Німеччині на п’ятій зустрічі у форматі "Рамштайн"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони США Колін Каль.

Каль уточнив, що в новому пакеті військової допомоги будуть, серед іншого, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS.

"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - сказав він.

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Зустріч в даному форматі являє собою конференцію міжнародних союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
В штатах завод по производству ракет к Хаймарсам работает в три смены без остановок
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08.09.2022 04:03
+5
Какие деньги? GMLRS - это не про деньги. У вас там на расее вообще тупых в боты набирать стали? )
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08.09.2022 08:25
+4
У Бєлгороді, щось підстанція замерехтіла та й пропало світло в місті



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https://t.me/belgorod01/25519
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08.09.2022 03:37
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ок
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08.09.2022 02:30 Відповісти
GMLRS - це M30A1/A2 чи M31;A1/A2 з дальністю до 84 км. Нам би ATACMS, MGM-140 з дальністю до 300 км.
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08.09.2022 02:47 Відповісти
А нельзя эти деньги в объезд Киева прямо народу,солдатам доставить?
Запад полностью обеспечивает народ,а правители пусть себе сами там зарплаты с налогов начисляют.
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08.09.2022 02:53 Відповісти
Какие деньги? GMLRS - это не про деньги. У вас там на расее вообще тупых в боты набирать стали? )
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08.09.2022 08:25 Відповісти
У Бєлгороді, щось підстанція замерехтіла та й пропало світло в місті



Відео
https://t.me/belgorod01/25519
показати весь коментар
08.09.2022 03:37 Відповісти
В штатах завод по производству ракет к Хаймарсам работает в три смены без остановок
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08.09.2022 04:03 Відповісти
Я голосував, щоб це підприємство найкращим в штаті визнали!
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08.09.2022 10:57 Відповісти
...головні бої попереду: Санта-Клаус vs Діду Морозу
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08.09.2022 06:04 Відповісти
Надіюсь там будуть танки, ракети і літаки.
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08.09.2022 06:56 Відповісти
Ні, нажаль...
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08.09.2022 07:08 Відповісти
MGM-140 ATACMS
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08.09.2022 09:21 Відповісти
 
 