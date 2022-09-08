Керівник оборонного відомства США Остін оголосить про черговий пакет допомоги Україні 8 вересня у Німеччині, - Пентагон
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Глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер у Німеччині на п’ятій зустрічі у форматі "Рамштайн"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.
Таку заяву зробив заступник міністра оборони США Колін Каль.
Каль уточнив, що в новому пакеті військової допомоги будуть, серед іншого, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS.
"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - сказав він.
Зустріч в даному форматі являє собою конференцію міжнародних союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.
Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.
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Запад полностью обеспечивает народ,а правители пусть себе сами там зарплаты с налогов начисляют.
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