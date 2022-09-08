Росія намагається змінити демографію України, - Велика Британія в ООН про депортацію з окупованих територій
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Масова депортація російськими загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір москви змінити демографічний склад цих регіонів.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця Великої Британії при цій організації Барбара Вудвард, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми стурбовані, що Росія може використовувати депортації та примусові переселення, аби насильницьким чином змінити демографічний склад частини України", - сказала вона.
Вудвард також висловила обурення у зв'язку зі створенням Росією фільтраційних таборів на захоплених територіях України.
"Ми закликаємо російську федерацію надати ООН та іншим причетним міжнародним організаціям повний безперешкодний доступ до людей, яких утримують у цих фільтраційних таборах та центрах", - наголосила дипломатка.
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- «Державой -террористом россию никто не признает иначе все страны ещё торгующие с россией , нефть и газ атоматически становятся спонсороми терроризма. Думайте хоть немного.»
- «Вы в своём Уме? Или вы новости не читаете? Трамп уже 100 раз сказал что пора прекратить поддержку Украины , слишком много денег американских налогоплательщиков на это идёт ,а вчера орал что Байден - враг Америки .»
Ви вже якось визначіться. Нагадує вже щось подібне до «ліпецкая фабрика»
в молодости на север и восток, к старости на юг и запад.
тоді депортували українців в казахстан і в сибір