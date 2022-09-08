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Росія намагається змінити демографію України, - Велика Британія в ООН про депортацію з окупованих територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Масова депортація російськими загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір москви змінити демографічний склад цих регіонів.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця Великої Британії при цій організації Барбара Вудвард, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані, що Росія може використовувати депортації та примусові переселення, аби насильницьким чином змінити демографічний склад частини України", - сказала вона.

Вудвард також висловила обурення у зв'язку зі створенням Росією фільтраційних таборів на захоплених територіях України.

"Ми закликаємо російську федерацію надати ООН та іншим причетним міжнародним організаціям повний безперешкодний доступ до людей, яких утримують у цих фільтраційних таборах та центрах", - наголосила дипломатка.

Читайте: Росія від 24 лютого депортувала з України понад 7 тисяч дітей, - омбудсмен Лубінець

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
мілошевич за вдесятеро менше чим путін помер в тюрьмі...
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08.09.2022 06:28
+3
Де вдесятеро? За весь час Словенського конфлікту з обох сторін загинуло 56, поранено близько 350.....
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08.09.2022 07:05
+1
Депортація за нацознакою,це не етноцид випадково?
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08.09.2022 08:24
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мілошевич за вдесятеро менше чим путін помер в тюрьмі...
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08.09.2022 06:28 Відповісти
Де вдесятеро? За весь час Словенського конфлікту з обох сторін загинуло 56, поранено близько 350.....
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08.09.2022 07:05 Відповісти
Депортація за нацознакою,це не етноцид випадково?
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08.09.2022 08:24 Відповісти
Ничто не ново под луной, они всегда так делали.
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08.09.2022 08:41 Відповісти
Ну и какая реакция Америки? Байден не хочет признавать россию страной спонсором терроризма не смотря на решение Конгресса . Так к чему тогда все эти разговоры ?
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08.09.2022 08:49 Відповісти
Ще раз наводжу ваші пости стосовно страна спонсор тероризму:

- «Державой -террористом россию никто не признает иначе все страны ещё торгующие с россией , нефть и газ атоматически становятся спонсороми терроризма. Думайте хоть немного.»

- «Вы в своём Уме? Или вы новости не читаете? Трамп уже 100 раз сказал что пора прекратить поддержку Украины , слишком много денег американских налогоплательщиков на это идёт ,а вчера орал что Байден - враг Америки .»

Ви вже якось визначіться. Нагадує вже щось подібне до «ліпецкая фабрика»
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08.09.2022 10:06 Відповісти
це москалі творять з початку свого існування, а пусті території заселяли мордово-мокшанським бидлом, від чого й з'явилось алкаші, проститутки, бандюки, маньяки, аферисти, лугондони і т.п. і інша гидота
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08.09.2022 09:31 Відповісти
на россии существует миграция.
в молодости на север и восток, к старости на юг и запад.
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08.09.2022 10:18 Відповісти
Россия может
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08.09.2022 10:17 Відповісти
так це ж продовження політики радянського союзу з русифікації України,

тоді депортували українців в казахстан і в сибір
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08.09.2022 10:19 Відповісти
 
 