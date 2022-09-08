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Новини За кордоном
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Пентагон припиняє приймати винищувачі F-35 через деталі китайського виробництва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

літак

Міністерство оборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що використовуваний у двигуні магніт був зроблений з неліцензованої китайської сировини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомив представник Пентагону Расселл Гумаре, внутрішнє розслідування показало, що сплав в мастильній помпі двигунів F-35 не відповідає вимогам щодо державних закупівель, що забороняє неліцензовані матеріали з Китаю.

Гумаре підтвердив, що магніт, про який йдеться, не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тому ситуація не призвела до ризиків.

Виробник F-35, компанія Lockheed Martin, підтвердила проблему. Підрядник, який займається збором двигунів для винищувачів, зазначив, що буде шукати альтернативні джерела матеріалу.

Читайте: Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ, зокрема після війни, – CNN

Як зазначає Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, прийнятій Пентагоном.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Тому що закон забороняє.
Тому що країна з таки верховенством права
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08.09.2022 07:03
+23
В зв'язку з цим у мене пропозиція до Пентагону: передати браковані винищувачи Україні.
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08.09.2022 07:26
+22
А кто то вакцину-фуфломицин с китая закупил на деньги подаренные с ЕС и порядок.
Правда она не в одной цивилизованной стране не признана,за то откаты хорошие.
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08.09.2022 07:17
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Японский городовой , а как же так....магнитик
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08.09.2022 06:59 Відповісти
Тому що закон забороняє.
Тому що країна з таки верховенством права
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08.09.2022 07:03 Відповісти
Наверное специалисты по клистронам в пентагон на работу устроились .
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08.09.2022 07:00 Відповісти
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08.09.2022 07:11 Відповісти
А, ті винищувачі, про які точно встановлено, що вони вироблені з використанням китайської сировини, - як з ними вчинять? Якщо налаштовані зняти з експлуатації, то може "брак" нам віддадуть? Наші пілоти точно не будуть проти, і будуть воювати, як на ліцензованих.
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08.09.2022 07:11 Відповісти
А кто то вакцину-фуфломицин с китая закупил на деньги подаренные с ЕС и порядок.
Правда она не в одной цивилизованной стране не признана,за то откаты хорошие.
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08.09.2022 07:17 Відповісти
В зв'язку з цим у мене пропозиція до Пентагону: передати браковані винищувачи Україні.
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08.09.2022 07:26 Відповісти
з пілотами-добровольцями, будь ласка
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08.09.2022 08:29 Відповісти
так передайте их ЗСУ
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08.09.2022 07:37 Відповісти
Локхіду з субпідрядчиками це в гарну копієчку, чи то цент, влетить!
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08.09.2022 07:53 Відповісти
єх-х, нам би їхні проблеми, передайте нам
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08.09.2022 08:27 Відповісти
байден агент китайського впливу крапка
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08.09.2022 08:46 Відповісти
Не, тут проблема налицо. Тут не до шуток. Все эти самолёты теперь надо проверять. Америка не может так рисковать. Мы просто обязаны помочь. Выручить союзника в трудную минуту и проверить все эти самолёты в деле. А сколько их там ?
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08.09.2022 09:52 Відповісти
А чому не написали в заголовку "хвальоний аміріканскій F-35 аказался здєланним в Кітає".

Якщо це магніт, який виявляє стружку в мастилі, то це досить важливий елемент безпеки і може суттєво вплинути на боєготовність флоту цих ПС.
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08.09.2022 10:11 Відповісти
Без зайвих пафосів США тихо давлять хитрозроблених вузькооких "гегемонів".
Епл і Гугл перенесли свої виробництва у Індію та В"єтнам. Тепер на 10 років забороняють високотехнологічні виробництва у Китаї. Ось і магніти не такі)
Знайомі IT, які гарно жили там, кажуть зараз дупа і кидалово)
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08.09.2022 10:20 Відповісти
Дожили. Теперь и F-35 китайцы клепают.
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08.09.2022 13:12 Відповісти
А что так поздно опомнились? Уже в 2015 эксперты отрасли трубили что западные ВПК стали слишком зависимые от компонентов электроники и блоков, которых собирает в странах Азии и собственно в Китае. Там уже были проблемы с качеством, отчасти у BAE. Заканчивайте там с оутсорцингом всего и вся, самим хуже будет.
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08.09.2022 13:33 Відповісти
Как я их понимаю! Я раз китайский подшипник в машину поставил... Подшипник тоже не передает информацию, но до СТО я на 3-х колесах еле доехал....
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08.09.2022 14:59 Відповісти
 
 