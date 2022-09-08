Пентагон припиняє приймати винищувачі F-35 через деталі китайського виробництва

Міністерство оборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що використовуваний у двигуні магніт був зроблений з неліцензованої китайської сировини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомив представник Пентагону Расселл Гумаре, внутрішнє розслідування показало, що сплав в мастильній помпі двигунів F-35 не відповідає вимогам щодо державних закупівель, що забороняє неліцензовані матеріали з Китаю.

Гумаре підтвердив, що магніт, про який йдеться, не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тому ситуація не призвела до ризиків.

Виробник F-35, компанія Lockheed Martin, підтвердила проблему. Підрядник, який займається збором двигунів для винищувачів, зазначив, що буде шукати альтернативні джерела матеріалу.

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Як зазначає Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, прийнятій Пентагоном.