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Минулої доби вражено командний пункт, склад із паливом та скупчення живої сили ворога, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА.

"Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українські воїни успішно відбили атаки ворога в районі 8 населених пунктів. Противник зазнав значних втрат внаслідок удару по с.Солодководне, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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08.09.2022 07:24 Відповісти
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08.09.2022 07:30 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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08.09.2022 08:14 Відповісти
Молодці наші хлопці ! Молодець Залужний ! Україна перехопила ініціативу.
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08.09.2022 08:23 Відповісти
Ви іншого не помітили. Пара кацапів у "мультикамі". Це тікають не прості.
Слава Україні.
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08.09.2022 10:12 Відповісти
Героям слава !!!
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08.09.2022 10:52 Відповісти
 
 