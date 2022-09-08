Минулої доби вражено командний пункт, склад із паливом та скупчення живої сили ворога, - Генштаб
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Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА.
"Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження", - йдеться у повідомленні.
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