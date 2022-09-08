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ЗСУ просунулися на 20 км та відвоювали 400 квадратних кілометрів на Харківщині, - ISW. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму і відвоювали 400 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, щоб провести ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму.

ЗСУ просунулися на 20 км та відвоювали 400 квадратних кілометрів на Харківщині, - ISW 01

Українські сили, ймовірно, використовували тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися як мінімум на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області.

Також зазначається, що в Херсонській області операції ЗСУ змусили російські війська зосередитися на півдні, що дозволило українським силам почати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюму.

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В Інституті вважають малоймовірним, що контрнаступ і спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для відновлення операцій в Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки і загальної оперативної концентрації, щоб почати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області.

ЗСУ просунулися на 20 км та відвоювали 400 квадратних кілометрів на Харківщині, - ISW 02

Крім того, ISW з посиланням на українські та російські джерела повідомляє про активність уздовж двох основних напрямків у Херсонській області 7 вересня: на півночі Херсонської області на південь від кордону з Дніпропетровською областю і на заході Херсонської області вздовж кордону з Миколаївською областю.

ЗСУ просунулися на 20 км та відвоювали 400 квадратних кілометрів на Харківщині, - ISW 03

Знімки також підтверджують, що українські війська просунулися до Високопілля і Нововознесенську, обидва в межах 5 км від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

Російські джерела ISW підтвердили, що українські сили просуваються в західній частині Херсонської області в котлі Сухий Ставок (приблизно в 65 км на північний схід від міста Херсон і вздовж річки Інгулець).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
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08.09.2022 08:00
+37


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08.09.2022 08:12
+25
Ну прямо как дилды ваевали.
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08.09.2022 08:03
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Без паніки,це тільки початок. Вустами примадонни толи ещё будет ой-ой-ой
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08.09.2022 07:58 Відповісти
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08.09.2022 08:00 Відповісти
Так,на руїнах путинізма цих хлопців будуть імена
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08.09.2022 08:39 Відповісти
Oй, даремно цю новину подаєте вже та ще й з картою. Це лиш моя думка.
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08.09.2022 08:02 Відповісти
дурачек? это сегодняшний доклад ISW
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08.09.2022 08:30 Відповісти
Можете мене вважати дурачком, але рано навіть для західної преси.
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08.09.2022 13:03 Відповісти
да, так продолжу считать
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08.09.2022 13:30 Відповісти
"...Если посмотреть на карту боевых действий, то легко заметить, что наступательные действия ВСУ ведут на крайне западной оконечности линии фронта и на крайней восточной. Они как бы растягивают линию фронта в две противоположные стороны и противник просто вынужден перебрасывать на эти направления все резервы и оголять некоторые участки фронта. Какие именно, каждый пускай решит для себя так, как считает нужным, а мы зададим риторический вопрос, который останется без ответа. Выглядит он так. Сейчас мы наблюдаем одновременные наступательные действия на двух разных направлениях и показываем, что можем это делать, а кто сказал, что ВСУ могут это сделать только на двух направлениях?
Ну и как следствие, пошла огромная волна пленных орков. Их берут уже пачками и по состоянию на середину дня самым жирным уловом был живой подполковник..." https://defence-line.org/2022/09/kartina-v-stile-dali-chast-5/ Там 5 частей, читаем всё.
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08.09.2022 08:02 Відповісти
Ну прямо как дилды ваевали.
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08.09.2022 08:03 Відповісти
Це армія що збиралась перемогти НАТО . ? .
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08.09.2022 09:16 Відповісти
Наче кадри з фільму штррафбат Та ж форма, ті ж каски.... Може то вже Північна Корея допомагає зі шмотками
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08.09.2022 10:53 Відповісти


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08.09.2022 08:12 Відповісти
І це тільки початок
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08.09.2022 08:15 Відповісти
Мне особенно понравилось название города на первой карте вверху слева . Называется" Русские Тушки".
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08.09.2022 08:17 Відповісти
Руські Тишки. Не має нічого спільного ні з москвабадом, ні з їхніми тушками.

Чисто українське село (Київська Русь -- то Україна).
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08.09.2022 11:58 Відповісти
Гарні новини )) Слава Україні!
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08.09.2022 08:29 Відповісти
Удар був сільнєишии -- єслі цілии підполковник не вспів накивати пятами.
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08.09.2022 08:38 Відповісти
Мабуть треба перерізати фронт між Донбасом та Таврією(Херсонщина).
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08.09.2022 10:18 Відповісти
Значить кацапи відчувать почали, що "запахло смаленим"!!!
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08.09.2022 10:41 Відповісти
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08.09.2022 10:55 Відповісти
Давайте Парни! ** ТЕ их
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08.09.2022 11:13 Відповісти
Головне- не зупинятись на досягнутому. Слава ЗСУ! Смерть кацапським окупантам! Перемога буде за нами!
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08.09.2022 14:48 Відповісти
 
 