ЗСУ просунулися на 20 км та відвоювали 400 квадратних кілометрів на Харківщині, - ISW. КАРТА

Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму і відвоювали 400 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, щоб провести ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму.

Українські сили, ймовірно, використовували тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися як мінімум на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області.

Також зазначається, що в Херсонській області операції ЗСУ змусили російські війська зосередитися на півдні, що дозволило українським силам почати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюму.

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В Інституті вважають малоймовірним, що контрнаступ і спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для відновлення операцій в Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки і загальної оперативної концентрації, щоб почати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області.

Крім того, ISW з посиланням на українські та російські джерела повідомляє про активність уздовж двох основних напрямків у Херсонській області 7 вересня: на півночі Херсонської області на південь від кордону з Дніпропетровською областю і на заході Херсонської області вздовж кордону з Миколаївською областю.

Знімки також підтверджують, що українські війська просунулися до Високопілля і Нововознесенську, обидва в межах 5 км від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

Російські джерела ISW підтвердили, що українські сили просуваються в західній частині Херсонської області в котлі Сухий Ставок (приблизно в 65 км на північний схід від міста Херсон і вздовж річки Інгулець).