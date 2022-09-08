Вночі окупанти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТО

Минулої ночі війська РФ обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову з тривог та обстрілів…Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав. Марганецьку громаду обстріляли тричі. Пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнацій у громаді з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, у Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять.

"В інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники збили російський безпілотник у небі над Дніпропетровщиною, - Резніченко





