Минулої доби окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харкову. ЗСУ відбили атаки ворога в районі 4 населених пунктів на Харківщині

За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хакрівської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300.

"Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає", - інформує Синєгубов.

Також повідомляється, що по області окупанти завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

"Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінки у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі. Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 - Харківському, 3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній", - додає очільник регіону.

Також він зазначає, що військові Збройних Сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне, Барвінківської громади.

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"На всіх напрямках ЗСУ тримають позиції", - резюмує він.