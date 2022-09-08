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США в ООН: Фільтрація українців на окупованих територіях - воєнний злочин РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Дії російської окупаційної влади, пов’язані з фільтрацією українців на захоплених територіях, грубо порушують Четверту Женевську конвенцію та вважаються воєнним злочином.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Примусове переміщення або депортація осіб, які перебувають під захистом, з окупованих територій на територію країни-окупанта - це серйозне порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення, яке є воєнним злочином", - нагадала представниця США.

Вона підкреслила, що за наявними даними, російська влада застосувала фільтрацію та депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України до РФ, часто до віддалених регіонів на Далекому Сході.

"Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента РФ контролюють і координують ці фільтраційні операції", - заявила американська дипломатка.

За її словами, це все робиться окупаційною владою, аби підготувати анексію захоплених територій України, провести фіктивні "референдуми", зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії закликають ООН розслідувати факти депортації українців до РФ

"Безумовно, ми ніколи не визнаємо будь-яких спроб Росії силоміць змінити кордони України. Ми повинні притягнути до відповідальності винуватців цих звірств. Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН", - наголосила постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй.

Автор: Ірина Дашківська
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Сейчас ООН выразит крайнюю глубокую обеспокоенность. Поговорили и разошлись.
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08.09.2022 08:39 Відповісти
ТИ ПОМИЛЯЄШСЯ.
ЗАРАЗ ООН БУДЕ ЗАКЛИКАТИ УКРАЇНУ ПРИПИНИТИ КОНФРАНТАЦІЮ НА ФРОНТІ, БО ТО ДУЖЕ ЗЛИТЬ РОZZІЙСЬКИХ ФАШИСТІВ І ЗАВАЖАЄ СВІТУ ВЕСТИ З ТЕРОРИСТАМИ ТОРГІВЛЮ.
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08.09.2022 09:57 Відповісти
ну а ****
їм потрібна територія без українців це ж зрозуміле
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08.09.2022 08:43 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

11 ч

24 февраля. Возьмём Киев за три дня.
7 сентября. Потеря Балаклеи не является трагедией
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08.09.2022 08:50 Відповісти
Кацапи поклали "великий болт" на всі ваші конвенції, оони, хрести, ітд! Вони розуміють тільки тоді коли з розбитої харі випльовують зуби.
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08.09.2022 09:04 Відповісти
БУДЬ ЯКИЙ ВИСТУП ПРИХИЛЬНИКІВ ДЕМОКРАТІЇ В ООН ТО ПУСТИЙ ТРЬОП !!!
А СЕКРЕТАР ЦЬОГО СВІТОВОГО НЕПОТРІБУ ДОБРЕ ЗНАЄ ЩО ЗА УБЛЮДКИ ПЛАТЯТЬ ЙОМУ ТА ІНЬШИМ НЕРОБАМ В ЦІЙ НІКЧЕМНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
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08.09.2022 09:55 Відповісти
Безпорадність ООН усім відома.... лише обуренність та стурбованість від ООН не має значення для путлера та інших диктаторів світу... тому вони плюють на ООН та баблом підтримують таку поведінку чиновників ООН..... ***..ло буде реагувати лише коли отримає по зубах прилюдно так що і його брехня не допоможе йому
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08.09.2022 10:24 Відповісти
 
 