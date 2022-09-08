США в ООН: Фільтрація українців на окупованих територіях - воєнний злочин РФ

Дії російської окупаційної влади, пов’язані з фільтрацією українців на захоплених територіях, грубо порушують Четверту Женевську конвенцію та вважаються воєнним злочином.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Примусове переміщення або депортація осіб, які перебувають під захистом, з окупованих територій на територію країни-окупанта - це серйозне порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення, яке є воєнним злочином", - нагадала представниця США.

Вона підкреслила, що за наявними даними, російська влада застосувала фільтрацію та депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України до РФ, часто до віддалених регіонів на Далекому Сході.

"Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента РФ контролюють і координують ці фільтраційні операції", - заявила американська дипломатка.

За її словами, це все робиться окупаційною владою, аби підготувати анексію захоплених територій України, провести фіктивні "референдуми", зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

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"Безумовно, ми ніколи не визнаємо будь-яких спроб Росії силоміць змінити кордони України. Ми повинні притягнути до відповідальності винуватців цих звірств. Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН", - наголосила постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй.