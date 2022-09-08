Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51 250 осіб, 239 літаків, 210 гелікоптерів, 2 112 танків, 1 226 артсистем та 4 557 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 51 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,

танків - 2112 (+15) од,

бойових броньованих машин - 4557 (+37) од,

артилерійських систем - 1226 (+32) од,

РСЗВ - 305 (+5) од,

засоби ППО - 159 (+3) од,

літаків - 239 (+2) од,

гелікоптерів - 210 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 884 (+4),

крилаті ракети - 214 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24) од,

спеціальна техніка - 110 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.