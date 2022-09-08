Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51 250 осіб, 239 літаків, 210 гелікоптерів, 2 112 танків, 1 226 артсистем та 4 557 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 51 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
танків - 2112 (+15) од,
бойових броньованих машин - 4557 (+37) од,
артилерійських систем - 1226 (+32) од,
РСЗВ - 305 (+5) од,
засоби ППО - 159 (+3) од,
літаків - 239 (+2) од,
гелікоптерів - 210 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 884 (+4),
крилаті ракети - 214 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24) од,
спеціальна техніка - 110 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Тож будьте певні - в кожного командира бригади на столі лежать поіменні списки тих, хто і коли підбив, а також перевіряються фото-відео-матеріали підтвердження, рапорт безпосереднього командира тощо.
Бо ЗСУ = бюрократія. А бюрократія = ЗСУ.
Звісно, з дохлими кацапами не так ретельно, але приписками особливо ніхто не займається - за це вже точно не платять, а якщо виявлять брехню - то такого прочухана влуплять, що мало по здасться - бо це ж оперативні дані щодо втрат супротивника, на їх основі рішення приймаються. А в нас - не як у свинолупих, коли "солдат Вастурпюр Васдзе одним махом 7 хаймарсів побиваха"...
2. ситуація з ГСМ тощо в свинолупих принаймні на херсонсько-бериславському плацдармі - реально швах - тікати від наших їхні батареї вже реально не завжди в змозі.
3. ППО в свинолупих на всій лінії фронту - осередкове, а не суцільне, а значить ударні БПЛА і взагалі Повітряні Сили України - зараз знімають по 3 "урожаї" за добу...
Орки в середньому одну БТГр у день можуть підтягувати.
Тобто втрати до поповнення 3:1.
А 640орків... ну, баби їх ще нарожають... Та, ***** їх не хочеться, хоча "Ї" треба.