Байден обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, Євросоюзу та НАТО, - Bloomberg

Сьогодні, 8 вересня, президент США Джо Байден проведе в онлайн-форматі розмову з лідерами G7, ЄС та НАТО, в ході якої обговорить подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Bloomberg, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами джерел, будуть обговорені наступні кроки в рамках підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.

Джерела додають, що в розмові візьмуть участь лідери Групи семи, НАТО та Європейського Союзу.

За словами одного з джерел видання, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни. Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.

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