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Байден обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, Євросоюзу та НАТО, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні, 8 вересня, президент США Джо Байден проведе в онлайн-форматі розмову з лідерами G7, ЄС та НАТО, в ході якої обговорить подальшу підтримку України.
Про це повідомляє Bloomberg, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами джерел, будуть обговорені наступні кроки в рамках підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.
Джерела додають, що в розмові візьмуть участь лідери Групи семи, НАТО та Європейського Союзу.
За словами одного з джерел видання, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни. Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.
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IgorYakovlevich
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Ан Мур
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