УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15922 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
668 4
G-7 (706) Байден (2324) НАТО (5132) допомога (5052) США (14469) Євросоюз (7022)

Байден обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, Євросоюзу та НАТО, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Сьогодні, 8 вересня, президент США Джо Байден проведе в онлайн-форматі розмову з лідерами G7, ЄС та НАТО, в ході якої обговорить подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Bloomberg, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами джерел, будуть обговорені наступні кроки в рамках підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.

Джерела додають, що в розмові візьмуть участь лідери Групи семи, НАТО та Європейського Союзу.

За словами одного з джерел видання, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни. Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.

Також читайте: Керівник оборонного відомства США Остін оголосить про черговий пакет допомоги Україні 8 вересня у Німеччині, - Пентагон

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побільше Химер зі снарядами на 300 км та побажанням, щоб летіли на землю агресора.
показати весь коментар
08.09.2022 10:08 Відповісти
Не думаю, що це засідання буде результативним (якщо взагалі буде), але, на жаль, у Штатах е серйозна протидія, щоб нам давати наступальне озброєння у потрібній кількості, а за Штатами і деякі інші країни не поспішають. Дуже сподіваюсь, що група Саллівана нарешті піде в небуття.
показати весь коментар
08.09.2022 12:42 Відповісти
"Байден прагне зберегти єдність у підтримці України" - подяка Джо Байдену і успіхів у боротьбі з рудим, деструктивним елементом всередині США.
показати весь коментар
08.09.2022 10:10 Відповісти
 
 