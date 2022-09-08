Угорщина поки що відмовляється від зняття санкцій ЄС з трьох російських олігархів Авена, Рашнікова та Усманова, - ЗМІ

Санкції проти трьох бізнесменів з Російської Федерації продовжать 15 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Наразі Угорщина відмовилася від своєї вимоги скасувати санкції, накладені Європейським Союзом на трьох російських олігархів.

ЄС має періодично переглядати та продовжувати санкції проти осіб, запроваджені після початку війни Росії в Україні, інакше вони втратить чинність. Напередодні зустрічі представників ЄС в Раді ЄС досягли згоди з угорцями щодо уникнення блокування процесу продовження санкцій, відклавши обговорення трьох імен до наступного перегляду списку.

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За словами трьох дипломатів ЄС, це дозволило уникнути зіткнення на зустрічі в середу. Зазначається, що йдеться про російських бізнесменів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Тепер Рада зробить наступні технічні кроки, щоб забезпечити продовження санкційного списку до середини вересня.