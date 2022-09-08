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Угорщина поки що відмовляється від зняття санкцій ЄС з трьох російських олігархів Авена, Рашнікова та Усманова, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Санкції проти трьох бізнесменів з Російської Федерації продовжать 15 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Наразі Угорщина відмовилася від своєї вимоги скасувати санкції, накладені Європейським Союзом на трьох російських олігархів.

ЄС має періодично переглядати та продовжувати санкції проти осіб, запроваджені після початку війни Росії в Україні, інакше вони втратить чинність. Напередодні зустрічі представників ЄС в Раді ЄС досягли згоди з угорцями щодо уникнення блокування процесу продовження санкцій, відклавши обговорення трьох імен до наступного перегляду списку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

За словами трьох дипломатів ЄС, це дозволило уникнути зіткнення на зустрічі в середу. Зазначається, що йдеться про російських бізнесменів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Тепер Рада зробить наступні технічні кроки, щоб забезпечити продовження санкційного списку до середини вересня.
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єс сюсюкається з цими угорськими циганами, як колись з парашою
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08.09.2022 10:05 Відповісти
Венгри пригрозили не підтримувати продовження санкцій.

А ці дебіли не думають, що європа їх викине з єс, україна їм перекриє нафту і газ, і європа їм не буде допомагати нафтою і газом. А вони окружені ЄСом. І вони повністю залишаться без енергоносіїв.
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08.09.2022 10:56 Відповісти
Віктор Орбан аргументує відмову введення санкцій проти Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова тим, що Україна теж не ввела санкцій проти цих олігархів.
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08.09.2022 11:16 Відповісти
Тоді вони праві. На нас же напали, і якщо ми мовчимо, то це значить, що з нашої точки зору вони не підтримують війну проти України
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08.09.2022 11:22 Відповісти
Цензор мовчить, чим же любі орбану ці рашистські олігархи? Думай, що хочеш. Таке подання інформації не є професійним.
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08.09.2022 11:29 Відповісти
 
 