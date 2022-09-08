Законопроєкт про конкурси на посаду суддів КСУ не враховує ключову рекомендацію Венеціанської комісії, - Шабунін
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До відбору суддів Конституційного Суду треба залучити експертів від громадянського суспільства.
Про це у Facebook заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт #7662, який змінює порядок відбору суддів Конституційного Суду України. Не буду зайвий раз нагадувати про те, яким важливим є цей суд, і якої шкоди національній безпеці можуть завдати ручні і контрольовані судді КСУ. ... Проблема в тому, що депутатський законопроєкт не враховує ключову рекомендацію Венеціанської комісії", - йдеться в повідомленні.
Шабунін заявив, що ЄС за цими рекомендаціями й буде оцінювати, чи виконала Україна першу з семи вимог для початку переговорів про вступ в ЄС.
"Ще у грудні 2020 у відповідь на запит Зеленського Венеційка сказала, що до відбору суддів Конституційного Суду треба залучити експертів від громадянського суспільства (та згадала в цьому контексті Громадську раду доброчесності). За останні вісім років експерти від громадськості довели свою ефективність та продемонстрували спроможність гарантувати проведення чесних конкурсів..
Однак в проєкті #7662 експерти від громадськості не згадуються від слова ніде. Я не розумію, навіщо тягнути законопроєкт, який не враховує рекомендації Венеційки, а отже лишає невиконаною одну з умов руху Укараїни в ЄС. Мудрим рішенням буде доопрацювати текст до другого читання відповідно до висновків Венеційки.", - додав голова ЦПК.
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Це буде вимушене рішення, примусове, як кошеня в сечу носом, щоб робив так як треба