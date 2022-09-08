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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (213) ВР (11730) законопроєкт (1777) КС (1154) Шабунін (459)

Законопроєкт про конкурси на посаду суддів КСУ не враховує ключову рекомендацію Венеціанської комісії, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кс

До відбору суддів Конституційного Суду треба залучити експертів від громадянського суспільства.

Про це у Facebook заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт #7662, який змінює порядок відбору суддів Конституційного Суду України. Не буду зайвий раз нагадувати про те, яким важливим є цей суд, і якої шкоди національній безпеці можуть завдати ручні і контрольовані судді КСУ. ... Проблема в тому, що депутатський законопроєкт не враховує ключову рекомендацію Венеціанської комісії", - йдеться в повідомленні.

Шабунін заявив, що ЄС за цими рекомендаціями й буде оцінювати, чи виконала Україна першу з семи вимог для початку переговорів про вступ в ЄС.

"Ще у грудні 2020 у відповідь на запит Зеленського Венеційка сказала, що до відбору суддів Конституційного Суду треба залучити експертів від громадянського суспільства (та згадала в цьому контексті Громадську раду доброчесності). За останні вісім років експерти від громадськості довели свою ефективність та продемонстрували спроможність гарантувати проведення чесних конкурсів..

Однак в проєкті #7662 експерти від громадськості не згадуються від слова ніде. Я не розумію, навіщо тягнути законопроєкт, який не враховує рекомендації Венеційки, а отже лишає невиконаною одну з умов руху Укараїни в ЄС. Мудрим рішенням буде доопрацювати текст до другого читання відповідно до висновків Венеційки.", - додав голова ЦПК.

Читайте: Атаку на НАБУ відбито, про законопроєкт №7654 забули, але частина "слуг народу" може відновити спроби, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Рекомендації на запит зе....значить далі слідує,що якщо зе не втрутиться,то уже виправдання не може бути як по НАБУ. По шабуніну царь супер,то бояре винні
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08.09.2022 10:13 Відповісти
Яке місце в тексті "заяви" ввижається вам те, що ви написали "по шабуніну"?
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08.09.2022 10:41 Відповісти
До 1996 року Україна чудово себе почувала й без цього нікому непотрібного шматка лайна, не розумію, навіщо це кудло тривати на шиї українців.
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08.09.2022 12:08 Відповісти
"Мудрим рішенням буде доопрацювати текст" - коли це домогосподарки та фотографи з тамадами приймали мудрі рішення?

Це буде вимушене рішення, примусове, як кошеня в сечу носом, щоб робив так як треба
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08.09.2022 13:05 Відповісти
 
 