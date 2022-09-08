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США та ЄС вже кілька місяців готуються до газового шантажу РФ, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

США разом з європейськими союзниками ще кілька місяців тому передбачали, що РФ вдасться до "газового" шантажу, тож була створена міжнародна цільова група для зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Про це на брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін знову перетворює енергетику на зброю - як своїми заявами, так і діями. Але президент Байден і наші партнери в Європі передбачали такий сценарій. Ми бачили, що до цього йде, і ми готувалися впродовж місяців", - зауважила вона.

За словами Жан-П’єр, весь цей час США і союзники вели відповідну підготовчу роботу. З цією метою була створена цільова група для пошуку та опрацювання можливості поставок газу в Європу з інших джерел.

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Крім того, обговорювалися способи зменшити залежність європейських країн від РФ шляхом посилення ефективності енергоспоживання та переходу на відновлювані джерела. Як зазначила речниця, це вже дало позитивний ефект з огляду на заповнення європейських сховищ достатньою кількістю газу.

"Саме цим ми й продовжимо займатися, аби допомогти Європі до настання зими", - резюмувала Карін Жан-П’єр.

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Автор: Ольга Лузан
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Україна в 2014 пережила зиму,то Європа і подавно.
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08.09.2022 10:18 Відповісти
Вони з кінця 21року готуються.
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08.09.2022 10:22 Відповісти
Проблема не в недостатке газа, а в его дороговизне. Не вижу перспектив как можно снизить цену газа в Европе в ближайшие годы. В Америке с этим проблем никогда не было и не будет, из-за собственной добычи. Ни к чему Байден не готовился. Остается только сочувственно хлопать незадачливых европейцев по спине.
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08.09.2022 12:56 Відповісти
 
 