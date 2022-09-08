Війська РФ обстрілюють Харків: 2 людей загинули, а 5 осіб дістали поранення (оновлено)

Російські окупаційні війська знову обстрілюють Харків. Попередньо вогонь ведеться з РСЗВ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Обстріл Немишлянського району. Попередньо із РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - зазначив очільник міста.

Раніше ЗМІ писали, що жителі Немишлянського та Слобідського районів Харкова повідомляють про вибухи.

"Також під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративну будівлю. Щодо другого інформація уточнюється. Також поки що немає інформації про постраждалих", - додав пізніше мер Харкова.

Водночас глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі.

"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - поінформував очільник ОВА.

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