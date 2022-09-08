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Війська РФ обстрілюють Харків: 2 людей загинули, а 5 осіб дістали поранення (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупаційні війська знову обстрілюють Харків. Попередньо вогонь ведеться з РСЗВ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Обстріл Немишлянського району. Попередньо із РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - зазначив очільник міста.

Раніше ЗМІ писали, що жителі Немишлянського та Слобідського районів Харкова повідомляють про вибухи.

"Також під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративну будівлю. Щодо другого інформація уточнюється. Також поки що немає інформації про постраждалих", - додав пізніше мер Харкова.

Водночас глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі.

"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - поінформував очільник ОВА.

Також читайте: Наслідки ударів РФ по Харкову та області: зруйнована будівля підприємства. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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підари ***** їбані
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08.09.2022 10:28 Відповісти
Де контр-батарейні системи ?! Підари спокійно обстрілюють міста по всьому периметру від Сумщини д Миколаївщини. Де ?!
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08.09.2022 10:59 Відповісти
Як і завжди отримавши по рилу, расейська 'армія" відігрується обстрілами цивільних...
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08.09.2022 10:37 Відповісти
нарахував десь 12 вибухів.
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08.09.2022 10:41 Відповісти
Пора 12 аналогичных ракет по Белгороду отправить.
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08.09.2022 10:42 Відповісти
дрг и информаторов не ловят
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08.09.2022 10:49 Відповісти
Их там нет
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08.09.2022 15:01 Відповісти
Перестануть обстрілювати,якщо заїбут*ся після ховатися в Білгороді у підвалах і гасити пожежі. інших варіантів немає.
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08.09.2022 10:58 Відповісти
кацапским свинопасам это понравится...
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08.09.2022 11:32 Відповісти
 
 