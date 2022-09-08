В органах ДРАЦС відтепер працює шеринг електронного паспорта в "Дії". Одружитись можна без паперового
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Подати заяву на одруження відтепер можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерствіцифрової траснформації.
Відтепер українцям в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання адмінпослуг не потрібно носити з собою паперовий документ та робити його ксерокопії. Замість цього — кілька кліків у Дії. Ба більше, подати заяву на одруження можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні.
У мінцифри розповіли, як поділитися копією е-паспорта через смартфон:
- Оновити "Дію" та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку.
- Натиснути на нього та обрати штрихкод.
- Надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування.
- Підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".
"І все. Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", - йдеться у повідомленні.
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