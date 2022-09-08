ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні 29 серпня ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який у 2014 році брав учать в анексії Криму, а під час повномасштабного вторгнення був задіяний в "охороні" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомив український блогер та офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"), інформує Цензор.НЕТ.
"Капітан Зорін Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.
Російські ЗМІ вказують в некрологах, що Зорін "загинув під час виконання бойового завдання". Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив його за участь у так званій "спецоперації".
Зорін народився в Ростовській області РФ. Після окупації Криму він лишився "служити" в Євпаторії, звідки в лютому 2022 вирушив для участі в "спецоперації".
Будь ласка, зачекайте...
Цих Експердів треба заборонити законом.
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
В белых жигулей вы обратитесь,
Капитан, капитан, подтянитесь!
Хорошо в пакете вы глядитесь!»
маленя орченя виросте і теж піде вбивати українців,
вони невиліковні, і жінки у них не люди, а інкубатори смерті,
вони не можуть жити як усі народи, їм хочеться загарбати увесь світ, і забрати його із собою в домовину
Смерть кацапам , які припхалися нас вбивати !!
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Andrey Orlov (Орлуша)
Украінці, це Мирні Люди, допоки їх москалі не з провокують своєю агресією !!!!
Смерть московітам ***** та їх зажопникам в Україні!
Слава Захисникам України!!,