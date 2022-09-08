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ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зорін

В Україні 29 серпня ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який у 2014 році брав учать в анексії Криму, а під час повномасштабного вторгнення був задіяний в "охороні" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив український блогер та офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"), інформує Цензор.НЕТ.

"Капітан Зорін Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

Російські ЗМІ вказують в некрологах, що Зорін "загинув під час виконання бойового завдання". Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив його за участь у так званій "спецоперації".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51 250 осіб, 239 літаків, 210 гелікоптерів, 2 112 танків, 1 226 артсистем та 4 557 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Зорін народився в Ростовській області РФ. Після окупації Криму він лишився "служити" в Євпаторії, звідки в лютому 2022 вирушив для участі в "спецоперації".

ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та охороняв ЗАЕС 01
ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та охороняв ЗАЕС 02
ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії Зоріна. Він захоплював Крим та охороняв ЗАЕС 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+72
Его лично встречает сам морячок!!!
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08.09.2022 12:00
+59
Чота мать совсем приуныла, ей же теперь положены белые жигули, тут радоваться нужно и яблочко танцевать
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08.09.2022 11:58
+38
Дуже файно.
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08.09.2022 11:56
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Дуже файно.
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08.09.2022 11:56 Відповісти
Его лично встречает сам морячок!!!
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08.09.2022 12:00 Відповісти
В очередь, сукины дети!
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08.09.2022 12:15 Відповісти
Da pofig! Mozno i bez oceredi,esli tak udobnei.
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08.09.2022 12:40 Відповісти
Чота мать совсем приуныла, ей же теперь положены белые жигули, тут радоваться нужно и яблочко танцевать
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08.09.2022 11:58 Відповісти
Оп-па, а что с ***********? Почему грустим? Погода плохая?
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08.09.2022 12:18 Відповісти
вона червону ладу хотіла.. а грошей тільки на білу)
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08.09.2022 12:20 Відповісти
шкодує, що синок ще замалий, бо так би не лише на жигулі, а і на хатинку наскребти можна було б.
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08.09.2022 12:53 Відповісти
Не на хатынку, а на избёнку.
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08.09.2022 14:15 Відповісти
за такого хероя може Жигуля будут даже с "запаской"!
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08.09.2022 12:55 Відповісти
************! Не хватает рожи хероя!
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08.09.2022 12:01 Відповісти
скорее всего, отделившись от невестки, в целях конспирации, внучком, сидить атец хероя (в думах о белой ладе, будущим счастливом снохачестве и минимум ещё одним авто, за внучка), по левую руку с теперь уже бывшей бабой своей. рожа его падшей личинки должна быть схожа с его, при условии, шо его бывшая тоже не подгуляла эту самую личинку с каким то хуторским водолазом )
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08.09.2022 13:16 Відповісти
Дивіться, що пише експерд, а що Головнокомандувач.
Цих Експердів треба заборонити законом.

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08.09.2022 12:04 Відповісти
Хутор Хуторской от деревни Деревенская. В Параше с названиями совсем туго.
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08.09.2022 12:05 Відповісти
Хай ГОРЯТЬ В АДУ ВСІ москалі. СЛАВА ЗСУ!!!
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08.09.2022 12:06 Відповісти
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08.09.2022 12:06 Відповісти
В херсонских телеграмм-каналах также передают подробности инцидента. В частности, сообщается, что взрыв прогремел в четверг, 8 сентября около 8 часов утра на железнодорожном узле возле станции Новоалексеевка
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08.09.2022 12:08 Відповісти
а тепер буде охороняти кобздона та жиріка
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08.09.2022 12:08 Відповісти
А Кобзону треба все більші та більші стадіони. А прийде момент, коли й Лужників не вистачить...
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08.09.2022 12:08 Відповісти
а ладу каліну
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08.09.2022 12:10 Відповісти
а зачем фотография скорбящей шмары-свиноматки?
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08.09.2022 12:14 Відповісти
Чтобы нам радость доставить
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09.09.2022 13:27 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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08.09.2022 12:16 Відповісти
«Капитан, капитан, улыбнитесь
В белых жигулей вы обратитесь,
Капитан, капитан, подтянитесь!
Хорошо в пакете вы глядитесь!»
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08.09.2022 12:23 Відповісти
а в душе уже рассекает на белых жигулях
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08.09.2022 12:28 Відповісти
Гарячої смоли сволоті в усі отвори на тому світі!
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08.09.2022 12:29 Відповісти
Після перемоги бажано не зупинятись, а створити підрозділи, котрі будуть нищити подібну сволоту по всьому світу. На жаль, при цій владі це, м'яко кажучи, сумнівно...
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08.09.2022 12:31 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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08.09.2022 12:36 Відповісти
вдова потвора, відправила, чи не завадила своєму орку відправитися, в Україну, щоб її орк за гроші вбивав українців,
маленя орченя виросте і теж піде вбивати українців,
вони невиліковні, і жінки у них не люди, а інкубатори смерті,
вони не можуть жити як усі народи, їм хочеться загарбати увесь світ, і забрати його із собою в домовину
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08.09.2022 12:38 Відповісти
Мабуть, падло крало пральну машину, не відімкнувши її від розетки електроживлення. Земля йому бетоном.
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08.09.2022 12:40 Відповісти
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08.09.2022 12:40 Відповісти
Здох Максим , ну і х@ й з ним 😠😡
Смерть кацапам , які припхалися нас вбивати !!
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08.09.2022 12:45 Відповісти
Гний. Ш шоб шлях то твого місця поховання був завалений гівном
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08.09.2022 12:55 Відповісти
У пеклі стане трохи тісніше...
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08.09.2022 12:57 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
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08.09.2022 13:03 Відповісти
Захоплював крим і охороняв заес. А тепер став кормом для червʼяків.
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08.09.2022 13:19 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам!!! Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським мразям-окупантам!!! Russia delenda est!!!
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08.09.2022 13:26 Відповісти
Собаці собаче смерть.
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08.09.2022 14:20 Відповісти
Здох кацап,та і йух з ним. Слава ЗСУ!
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08.09.2022 14:24 Відповісти
Як казав рюске пропагандон, агенти зорін і шкіряк. Залишитись мав хтось один
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08.09.2022 16:32 Відповісти
Сдох курилка. И поделом, тварь!
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08.09.2022 17:02 Відповісти
З чим, кріпак ***** прийшов до Мирних Хліборобів України, від того і здох в Україні !!!!!
Украінці, це Мирні Люди, допоки їх москалі не з провокують своєю агресією !!!!
Смерть московітам ***** та їх зажопникам в Україні!
Слава Захисникам України!!,
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08.09.2022 17:13 Відповісти
 
 