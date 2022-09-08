Двоє кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, отримали тюремні строки

За матеріалами Служби безпеки до реальних строків ув’язнення засуджено двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень на східному напрямку. Наразі суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.

За даними слідства, одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій території регіону. Там його призначили кулеметником так званого "6 козачого полку народної міліції ЛНР". У травні цього року він був взятий в полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення слідчих дій зловмисник намагався видавати себе за примусово мобілізованого громадянина РФ.

Проте співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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Ще одним зрадником виявися раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. У 2021 році він вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

"З початку повномасштабної агресії його призначили кулеметником у складі "2-го армійського корпусу" окупаційних угруповань РФ. Там він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів. Перебуваючи на околицях Сєвєродонецька, зловмисник отримав поранення під час обстрілу багатоповерхівок російськими танками і деякий час перебував у "тилу". Згодом він знову повернувся на передову. Проте у серпні зрадника було взято в полон разом із сімома іншими учасниками ворожого угруповання під час бойових дій на Бахмутському напрямку", - додаюсть у СБУ.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.