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Морські піхотинці минулої доби знищили 2 танки, 1 РСЗВ, 5 гаубиць "Мста-С" та радіолокаційну станцію ЗРК С-400

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

7 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, 1 реактивну систему залпового вогню, 5 самохідних гаубиць "Мста-С", 2 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Українські морпіхи знищили 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Добре попрацювали хлопці
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08.09.2022 12:31
+8
Морським піхотинцям щира подяка за те , що знищують кацапську погань на нашій землі😠😠😠👊🏼💪🙏🏼❤️
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08.09.2022 12:36
+7
С 400 отбила атаку! Лицом....
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08.09.2022 12:38
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Дуже файно.
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08.09.2022 12:28 Відповісти
Добре попрацювали хлопці
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08.09.2022 12:31 Відповісти
Вороги облизня в бою піймали.
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08.09.2022 12:32 Відповісти
Морським піхотинцям щира подяка за те , що знищують кацапську погань на нашій землі😠😠😠👊🏼💪🙏🏼❤️
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08.09.2022 12:36 Відповісти
С 400 отбила атаку! Лицом....
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08.09.2022 12:38 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
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08.09.2022 12:39 Відповісти
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08.09.2022 12:41 Відповісти
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08.09.2022 12:43 Відповісти
Я ніколи не молилася до війни, але ця зараза змінила усе. Моліться за ЗСУ, за чудовий український народ.
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08.09.2022 13:19 Відповісти
А я колись почула думку, шо Богу ніхто не говорить дякую , а тількі просять. Ось моя бабця кожен вечір дякувала Богу. Я теж іноді перед сном говорю Богові ДЯКУЮ ЗА ДЕНЬ
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08.09.2022 14:03 Відповісти
Дуже добре. Багато техніки знищили, та ще й такої цінної. Дякуємо.
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08.09.2022 12:45 Відповісти
 
 