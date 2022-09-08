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США з союзниками тренуватимуть українські сили і надаватимуть воєнну допомогу Києву у довгостроковій перспективі, - Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Союзники України працюватимуть разом, щоб тренувати українські сили та задовольнити потреби України в довгостроковій перспективі.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи п’яте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи. Ми працюватимемо разом, щоб тренувати українські сили у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України та зміцнити її спільні операції у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо разом, щоб модернізувати нашу оборонну і промислову базу, щоб задовольнити потреби України у довгостроковій перспективі. І ми працюватимемо разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі", - сказав Остін.

Він додав, що під час зустрічі в четвер вони також обговорять основні етапи організації міжнародної тренувальної місії для українських Збройних сил.

Остін зазначив, що контактну групу було створено в той час, як вільний світ прагнув задовольнити найнагальніші потреби України, але на сьогодні її робота має бути спрямована на те, щоб підтримувати хоробрих захисників України протягом тривалого часу.

"Це означає постійний і рішучий потік можливостей зараз. Це означає невідкладний перехід до інновацій і того, щоб підштовхнути всі наші оборонно-промислові бази, щоб забезпечити Україну інструментами, які їй знадобляться для важкого шляху вперед. І це означає оновлення і поглиблення нашої рішучості стояти поруч з Україною з підтримкою та силою, які не залежать від будь-якого конкретного дзвінка", - пояснив Остін.

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За його словами, через чотири місяці після зустрічі першої контактної групи відбувається ще один ключовий момент війни.

"Російські сили продовжують жорстоко обстрілювати українські міста і мирних жителів ракетами та артилерійським вогнем. Але українські сили розпочали контрнаступ на півдні своєї країни, і вони впроваджують можливості, які ми всі надали, щоб допомогти їм боротися та повернути свою суверенну територію", - розповів Остін.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Остін: "Руснє піZда".
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08.09.2022 12:54
+5
Перевожу Остина: русне *****, но Vдолгую.
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08.09.2022 12:55
+4
Туалет спочатку в хаті зроби, а потім про "історію" розповідай, голодранець.
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08.09.2022 13:15
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Остін: "Руснє піZда".
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08.09.2022 12:54 Відповісти
Правильные мысли одновременно в голову приходят.
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08.09.2022 12:57 Відповісти
Перевожу Остина: русне *****, но Vдолгую.
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08.09.2022 12:55 Відповісти
А где Российская Империи и СССР? Сейчас будет третья серия
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08.09.2022 13:11 Відповісти
Туалет спочатку в хаті зроби, а потім про "історію" розповідай, голодранець.
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08.09.2022 13:15 Відповісти
Сроки войны рабссеи против Украины определяются сроком совершения кремлевского дворцового переворота.
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08.09.2022 12:59 Відповісти
И придет какой-нибудь Патрушев. Еще та сволочь, но у него, может быть, хватит ума убраться из Украины - не ради нас, а ради себя и своей страны.
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08.09.2022 13:46 Відповісти
Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе, сообщил Пентагон

Harpoon - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире.

Ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км
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08.09.2022 13:05 Відповісти
Лучше бы войска НАТО ввели уже
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08.09.2022 13:19 Відповісти
США дають нам вудку замість вже пережованої риби.

Чим, власне, ви не задоволені? Тим, що США не біжуть класти своїх громадян у війні свинолупії проти України?
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08.09.2022 16:26 Відповісти
Америка всерьез занялась Украиной, а Украина всерьез занялась парашкой.
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08.09.2022 15:21 Відповісти
 
 