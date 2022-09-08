Країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня
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Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, зокрема тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами.
Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У ніч на 19 вересня, з 00:00 19 вересня, почне діяти для громадян Росії заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яка держава видала шенгенську візу", - заявив міністр у четвер на пресконференції.
Він зазначив, що так само вчинять інші держави балтійського регіону.
Він також заявив, що заклик до громадян Росії такий: "Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, на вас тут не чекають!"
Рейнсалу зазначив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається охочих відвідати країну з метою зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин.
Також пізніше стало відомо,що заборону на в'їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща. Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.
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НО, это было до 24 февраля...
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я б навпаки кожному росіяніну видав субсідію на подорож у Європу
половина б назад точно не повернулася
"Украина сама себя бомбит и напала первая "
які вміють заробляти на себе, швидко адаптуються та все розуміють про війну
СКІЛЬКИ треба доказів юридичних про переслідування?
це такий же піздеж - як наш безвіз ніби то дорівнює шенгену, який дають росіянам
щоб отримати шенгенську візу - там потрібна величезна папка з документами, в них справа, а не в сборі за те, що на ті документи буде хто небудь подивиться
так само й політубежище
там щонайменьше кримінальна справа потрібна, але й її у 99,99% недостаньо
це просто тупая отмазка
я б, навпаки, тупо спонсірував всіх росіян виїхати до Європи,
набагато більше, ніж навіть нас
хоча в Болгарії нас ніхто не спонсує, от наприклад я отримав 375 левів одноразово й це все взагалі. Тобто усе спонсорство Європи звелося до 180 евро
а от росіянам я б давав щонайменьше 5 тисяч евро
й зеро документів від них вимагав
бажаєшь назавжди виїхати з паРаші, от тобі 5 тис евро спонсорської помощі
та безкоштовні мовні курси
от й все, просто звичайний *******
який почує від якого небудь гнусавого жида - що Україна шлюха, що дає йому з переду та ззаду - та відразу побежіть вибірати того жида в Презіденти України
бо в тебе, як у більшості довбойбів просто НЕМАЄ МОГЗУ
ви просто відгавкуєте жидам, та неспроможні мислити навіть на рівні амеби
***** богу душу продаст, щоб кацапи не виїзжали з паРаши
особливо щоб гроші не розтаскували - на відпустки та єміграцію
у нього взагалі іншої мрії немає
а наша мрія - щоб параша розбіглася взагалі
без війни, без крові, сама розбіглася, відносно невеличкими грошима, наприклад 1% от тих грошей що потрібні на відновлення України або на війну
а ти просто ДОВБОЙБ, який не має мозгу, якщо цього не розумієшь
от й все
або ЖИД, тому й граєшь проти України та за *****, за його інтерес