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Країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шенген,рф,віза

Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, зокрема тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У ніч на 19 вересня, з 00:00 19 вересня, почне діяти для громадян Росії заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яка держава видала шенгенську візу", - заявив міністр у четвер на пресконференції.

Він зазначив, що так само вчинять інші держави балтійського регіону.

Він також заявив, що заклик до громадян Росії такий: "Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, на вас тут не чекають!"

Рейнсалу зазначив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається охочих відвідати країну з метою зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин.

Також читайте: Естонія протягом кількох тижнів заборонить в’їзд більшості росіян, - глава МЗС Рейнсалу

Також пізніше стало відомо,що заборону на в'їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща. Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
Знали бы вы какой тут вой на болотах от местной русни! Крючит не по детски
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08.09.2022 13:25
+52
Маленькая Эстония показала ху.ловцам большой фак. Респект народу этой маленькой Стране.
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08.09.2022 13:20
+49
Привет из Риги. Тут тоже вата в публиках воет. Ещё краше завоет, когда владетелям российских паспортов предложит вернуть паспорт в посольство России и сдать экзамен на гражданство или проваливать за поребрик.
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08.09.2022 13:39
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Маленькая Эстония показала ху.ловцам большой фак. Респект народу этой маленькой Стране.
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08.09.2022 13:20 Відповісти
Лугандон или Домбабве?
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08.09.2022 13:59 Відповісти
куда тебе ехать , ты же новорожденный , меньше суток....
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08.09.2022 14:22 Відповісти
Судя по действиям Админа этот каZZап уже стал жертвой аборта.
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08.09.2022 19:34 Відповісти
Береженого і Бог береже. Молодці, кожне схвалення Європи підводять до себе як того потребує час
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08.09.2022 13:21 Відповісти
Знали бы вы какой тут вой на болотах от местной русни! Крючит не по детски
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08.09.2022 13:25 Відповісти
Пусть воют вой руських собак успокаивает.
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08.09.2022 13:28 Відповісти
чого виють? навіщо їм та клята гейропа? там одні русофоби.
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08.09.2022 13:30 Відповісти
Після війни обов'язково відвідаю Таллінн!
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08.09.2022 13:30 Відповісти
Ласкаво просимо!
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08.09.2022 14:10 Відповісти
І я теж. Буду посміхатись усім перехожим.
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08.09.2022 20:52 Відповісти
Привет из Риги. Тут тоже вата в публиках воет. Ещё краше завоет, когда владетелям российских паспортов предложит вернуть паспорт в посольство России и сдать экзамен на гражданство или проваливать за поребрик.
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08.09.2022 13:39 Відповісти
Большое человеческое СПАСИБО!!
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08.09.2022 17:54 Відповісти
У нас пока тихо. Ну и местных русских меньше, чем в Эстонии и Латвии, примерно 4,5%. Хотя "понаехавших" уже немало. Но это "хорошие русские" в основном.😜 Они немного поворчали и успокоились.
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08.09.2022 13:54 Відповісти
краще би вони упокоїлись...
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08.09.2022 13:56 Відповісти
В Клайпеде ватная часть русских спалила контору - выступила против открытия в городе украинской школы
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08.09.2022 14:08 Відповісти
Negirdėjau apie tokį incidentą... 🙄
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08.09.2022 15:02 Відповісти
Везет вам, нет радикализма.
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08.09.2022 14:13 Відповісти
Бывают и у нас попытки "расшатать" статус-кво. Например, протестные митинги антиваксеров проходили, довольно многочисленные. Или против прайд-парада. Иногда совмещают. Были расследования: из одного центра организованы и одни и те же "лидеры"-провокаторы.
НО, это было до 24 февраля...
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08.09.2022 15:08 Відповісти
а че выть то? Собрали чемоданы и бегом на родину, в самую лучшую,любимую и процветающую страну с очень большими перспективами
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08.09.2022 13:56 Відповісти
😂👍
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08.09.2022 18:39 Відповісти
Це ще 10 днів лаптєноґі зможуть вільно кататися?...
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08.09.2022 13:28 Відповісти
Молодці, і без всяких орбанів і шольців ссаних справились)
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08.09.2022 13:30 Відповісти
Знаючи русню, у всіх раптом знайдуться родичі (за невелику винагороду), або з'явиться ціла купа гуманітарних причин (підтверджених відповідними довідками). Так що не сильно це вплине на міграцію кацапні у довгостроковій перспективі.
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08.09.2022 13:32 Відповісти
так держать,молодцы!
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08.09.2022 13:33 Відповісти
+ Сувенір на згадку про "шенген" -
""
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08.09.2022 13:33 Відповісти
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08.09.2022 17:55 Відповісти
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08.09.2022 13:33 Відповісти
Оце дiло
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08.09.2022 13:40 Відповісти
Krotow привет из Таллинна!
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08.09.2022 13:41 Відповісти
А финны заднюю включили, видимо хорошие деньги кацапня из питера привозит.
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08.09.2022 13:41 Відповісти
Приграничные финны за дешевым бензом на парашу шастают
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08.09.2022 13:43 Відповісти
да успокойтесь уже вы, никто вам в этом мире ничего не должен, вы должны благодарить за ту колосальную помощь которая надается Украине,а вам все мало да мало, невозможно сделать так чтобы весь мир наплевал на свои интересы все что у них есть отдал Украине, в то время когда сам народ Украины 30 лет ходил голосовал за разных идиотов за 200грн, не платил налоги,мутили разные схемы для обворовования страны вместе с властями, выдавали и получали зарплаты в конвертах из за чего больше 50% економики было в тени, делали себе за взятки и по знакомству инвалидности и огромные пенсии и так далее, а теперь еще чего то требуете от других
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08.09.2022 14:06 Відповісти
Вообще то я спокоен, это ты каждой дырке затычка. Прописные истины про то , что мы сами виноваты мне чесать не нужно. Не знаю как ты ,а я благодарен США, Великобритании и другим странам , оказавшим нам помощь, о чем неоднократно писал на форуме. Я выразил СВОЕ мнение , что Финляндия могла бы присоединиться к странам Балтии в вопросе ужесточения виз для русни.
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08.09.2022 18:25 Відповісти
Ne tolko fini vsego bylo 12 stran ES stob nedavat viz ruskim.Uvidem mozet teper dobavitsia kogda sag zdelan.Danija,Cexija,Slovakija,Malta,Golandija,RUminija takze i ecio odna strana nepomniu
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08.09.2022 14:53 Відповісти
Belgija ecio byla za eto
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08.09.2022 14:54 Відповісти
До Мальты кацапам далеко , а Финляндия ( как они называют - финка ) под боком. До войны 2014 общался с питерцами (я в свое время закончил Ленинградское мореходное училище) , так вот они на выходные в Эстонию и Финляндию очень любят ездить на шопинг. И своими авто и автобусами и скоростной поезд вроде ходил. Отказ Финляндии принимать русню был бы очень болезненым ударом для русотуристо. Но увы, Финляндия в этом вопросе не поддержала страны Балтии
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08.09.2022 15:55 Відповісти
Браво! Подорожуючи світом,завжди мріяв не зустрічати кацапських свиней.
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08.09.2022 13:49 Відповісти
а ось цю ***** я не підтримую
я б навпаки кожному росіяніну видав субсідію на подорож у Європу
половина б назад точно не повернулася
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08.09.2022 13:51 Відповісти
с одной стороны так и есть, чем больше уедет с расии умных,образованых людей тем лучше для всех, останутся только тупые которые кроме как водку глушить больше ничего не умеют, плюс меньше народу, меньше налогов в казну а соответственно меньше денег на оружие, с другой стороны зачем они в Европе? Потому что очень часто даже у тех кто приезжает и якобы против путина и войны все равно время от времени проскакивает это ихнее вяличие и имперскость
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08.09.2022 14:02 Відповісти
Знаю я ТАКИХ УМНЫХ ,все зырят зомбоящик рашистский и тявкают , как и их соотечественники :

"Украина сама себя бомбит и напала первая "
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08.09.2022 18:48 Відповісти
А какого хера они нам тут нужны?
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08.09.2022 14:14 Відповісти
від Путіна збігають лише достатньо нормальні та розумні люди
які вміють заробляти на себе, швидко адаптуються та все розуміють про війну
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08.09.2022 14:39 Відповісти
Так политубежище никто не отменил, если нормальный и разумный.
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08.09.2022 14:55 Відповісти
ти розумієшь СКІЛЬКИ треба бумаг для політубежища?
СКІЛЬКИ треба доказів юридичних про переслідування?

це такий же піздеж - як наш безвіз ніби то дорівнює шенгену, який дають росіянам
щоб отримати шенгенську візу - там потрібна величезна папка з документами, в них справа, а не в сборі за те, що на ті документи буде хто небудь подивиться

так само й політубежище
там щонайменьше кримінальна справа потрібна, але й її у 99,99% недостаньо
це просто тупая отмазка

я б, навпаки, тупо спонсірував всіх росіян виїхати до Європи,
набагато більше, ніж навіть нас
хоча в Болгарії нас ніхто не спонсує, от наприклад я отримав 375 левів одноразово й це все взагалі. Тобто усе спонсорство Європи звелося до 180 евро

а от росіянам я б давав щонайменьше 5 тисяч евро
й зеро документів від них вимагав

бажаєшь назавжди виїхати з паРаші, от тобі 5 тис евро спонсорської помощі
та безкоштовні мовні курси
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08.09.2022 15:07 Відповісти
Ты какой то маньяк и генетический кацап очевидно! Спонсировать биомусор, чтобы он расползался по Европе! Туда Петровы с Башировыми в первую очередь ломанутся! Устраивать теракты и заказные убийства с беспорядками!
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08.09.2022 21:16 Відповісти
ти просто *******
от й все, просто звичайний *******
який почує від якого небудь гнусавого жида - що Україна шлюха, що дає йому з переду та ззаду - та відразу побежіть вибірати того жида в Презіденти України
бо в тебе, як у більшості довбойбів просто НЕМАЄ МОГЗУ
ви просто відгавкуєте жидам, та неспроможні мислити навіть на рівні амеби

***** богу душу продаст, щоб кацапи не виїзжали з паРаши
особливо щоб гроші не розтаскували - на відпустки та єміграцію
у нього взагалі іншої мрії немає

а наша мрія - щоб параша розбіглася взагалі
без війни, без крові, сама розбіглася, відносно невеличкими грошима, наприклад 1% от тих грошей що потрібні на відновлення України або на війну

а ти просто ДОВБОЙБ, який не має мозгу, якщо цього не розумієшь
от й все
або ЖИД, тому й граєшь проти України та за *****, за його інтерес
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08.09.2022 21:25 Відповісти
Зачем этими отбросами человечества разбавлять будущий арабский мир?
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08.09.2022 19:27 Відповісти
Андрій Саган эстонская русня давно утратила все скрепы, поэтому ее на родину не выгонишь, хотят жить в Европе, но поклоняются х-лу и нарвскому танку
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08.09.2022 14:00 Відповісти
А Україна тільки візовий режим прийняла для орків...
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08.09.2022 14:16 Відповісти
Нехай кацапи тепер подорожують до улан-уде,та в нарьян-мар. Там їм саме місце...
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08.09.2022 14:21 Відповісти
Те, кто за-затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают все вот это. Это в я, в эти людям я и адресовываю.
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08.09.2022 14:34 Відповісти
От якби ще фінни закрили то нехай тоді кацапня в прАклятую гЄйропу через Азію добираються...
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08.09.2022 14:44 Відповісти
Молодцы. Как всегда друзья Украина впереди всех.
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08.09.2022 14:52 Відповісти
Нехайщастить. Россияне:сидите дома на своих болотах. Нехрен загаживать собой цивилизованные страны. Можете в Севкорею сьездить если очень хочется за-границу. Заодно посмотрите что будет с Парашкой через 10 лет .
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08.09.2022 15:49 Відповісти
це ж наскільки чистіше повітря стане в цих країнах, і не потрібно з забрудненням екології боротись, і свинячого гівна стане менше
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08.09.2022 16:23 Відповісти
Тут и в Турции потихоньку прессуют. ВНЖ россиянам не дают зачастую.Ну а некоторые поснимали на год квартиры или вообще прикупили. Очень теперь расстроены. Каждые 2 месяца выезжать надо.
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08.09.2022 16:45 Відповісти
Эстонцы красавы-не побоялись пидоРоссию.Уважаю. ***********-гандоны так вам и надо ха ха ха ха.черти путешествуйте по вяликой и трухлявой пидороссии
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08.09.2022 17:20 Відповісти
Радостно. Финляндии и Норвегии подключиться. Закрыть западную границу свинособакам путинячим!
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08.09.2022 18:06 Відповісти
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08.09.2022 20:19 Відповісти
19 вересня треба зробити святковим днем і назвати "Без гівна".
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08.09.2022 21:18 Відповісти
Русській! *********!
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08.09.2022 23:00 Відповісти
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08.09.2022 23:05 Відповісти
Некуй шастать!
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09.09.2022 00:21 Відповісти
 
 