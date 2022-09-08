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Колону з трьох вантажівок та одного БМП знищили українські воїни на Харківщині. ВIДЕО
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Українські воїни знищили ворожу колону на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в колоні рухалося три військові вантажівки та БМП. Відеозапис результатів успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.
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Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар08.09.2022 13:26
+30 Євген Дусик
показати весь коментар08.09.2022 13:29
+25 Саша Пончик
показати весь коментар08.09.2022 13:23
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Тому що зелена шобла. ***** перекрив морськи порти, а ці йолопи «організували» перекриття логістичних трас за кордон. І мені байдуже вони зрадники і працюють на *****, чи вони не спроможні. Вони роблять шкоду Україні. Реальну шкоду. І повинні за це відповісти. Ясно що не зараз, війна потребує єдності, но і два роки терпіти народ не буде.
сина