Колону з трьох вантажівок та одного БМП знищили українські воїни на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу колону на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в колоні рухалося три військові вантажівки та БМП. Відеозапис результатів успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.

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