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​БЕБ арештувало 420 млн грн і продукцію мережі магазинів Brocard, яка належить російській бізнесвумен Володіній

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

brocard

Бюро економічної безпеки повідомляє про арешт корпоративних прав російської мережі парфумерних магазинів та її активів через підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Так, було арештовано корпоративні права - 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тис. грн., понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках у розмірі понад 420 млн грн.

Основний вид діяльності цих компаній - імпорт косметичних засобів та парфумів, які в подальшому реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет. Так, було встановлено порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

"Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн. Співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги, від згаданого пов’язаного суб’єкта господарювання. Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн. Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 млн грн", - поінформували в БЕБ.

За даними LIGA.net, йдеться про Brocard росіянки Тетяни Володіної, власниці російської мережі "Л’Этуаль".

Також читайте: L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
це на який день? беб- цим все сказано..
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08.09.2022 13:23
+3
не бізнесвумен, а бізнесвуменкиня
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08.09.2022 13:24
+1
Это. часом не жена ******* госдуры володина.
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08.09.2022 13:26
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це на який день? беб- цим все сказано..
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08.09.2022 13:23 Відповісти
не бізнесвумен, а бізнесвуменкиня
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08.09.2022 13:24 Відповісти
Бізнесвуменесса. )
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08.09.2022 13:32 Відповісти
Это. часом не жена ******* госдуры володина.
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08.09.2022 13:26 Відповісти
володін гей, у нього дружина чи чоловік другої статі
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08.09.2022 13:31 Відповісти
" через підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 млн грн " --- нажаль у нас усі підприємства і усі бізнеси усі роки незалежності України ухилялися від сплати податків різними способами, держава по факту не доотримала чималі кошти які могли були б потрачені на посилення своєї обороноздатності наприклад, якщо б ці кошти потім ще влада не присвоїла собі одним словом замкнутий круг получається, одні не сплачують податки, через взятки придумують різні схеми в своїх інтересах, а то що платять розкрадає влада, епічне суспільство просто... і потім ще ці люди звинувачують там Німеччину чи Францію чи когось ще в тому що не досить добре нам помагають
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08.09.2022 13:43 Відповісти
"держава по факту не доотримала чималі кошти" - тобто чиновники не змогшли їх розікрасти ви не повірете - але отакий бізнес як ці парфуми це сумарно 5% від загальних зборів! Ними можна практично нехтувати, розпустивши числену армію податківців, борцунів з "економічними злочинами" і іншу шушару, яка жирно їсть з бюджету

"держава" - це тупий голєм, який зжере все, до чого тільки дотягнеться.
про "обороноздатність" з податків - свіжий вам приклад зама з Міноборони в якого в дивані 580 тис долл знайшли, і це під час війни, і це тільки один сраний зам.
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08.09.2022 14:36 Відповісти
Гарна новина 👍🏼‼️‼️
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08.09.2022 14:02 Відповісти
Все конфисковать и на пуй с Украинского рынка!
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08.09.2022 14:08 Відповісти
Короче кацы не только в Украину безвиз после 2014 г. сохранили и магазинов наоткрывали,так они ещё даже
и налоги не платили
Безвиз в Украину остался?
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08.09.2022 14:33 Відповісти
Раніше працював у Brocard. Власниками компанії можливо і є росіяни, та з початку війни компанія весь свій дохід спрямовувала на підтримку ЗСУ. І багато співробітників компанії допомагають ЗСУ або пішли у ЗСУ боронити Україну. Більш патріотичної компанії, ніж Brocard-Україна, я назвати не можу. А в "несплаті податків" у нас можуть звинуватити будь-кого. Шкода, якщо компанію знищать наші "контролюючі органи". Там працюють сотні людей, які можуть залишитися без зарплати.
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08.09.2022 16:25 Відповісти
Шановне видавництво, скільки у Вас коштує розмістити "чорне" замовлення на бізнес, що чесно сплачував 25 років податки в Україні? На бізнес, який з початку повномасштабного вторгнення підтримує своїх працівників , більшість з яких жінки. На бізнес, працівники якого захищають нас на фронті, а не потікали за кордон. На бізнес, керівництво якого робить все для збереження робочих місць і зарплат. На бізнес який "білий" на 1000%. Про яку несплату податків Ваша стаття ??? Це 100% замовлення. Не соромтесь, ну напишіть вже хто ж у нас в країні такий ласий "на цей шматок"? Вже ж всім цікаво чому кожні 2 тижні вспливає інформація про Брокард, це що єдина компанія в Україні де колись кінцевий беніфеціар був громадянин рф? Більше нікого немає, чи компанія приховувала інформацію про кінцевого беніфеціара? Дуже цікаво саме від керівництва такого "поважного" видавництва отримати коментар з розцінками на "чорний піар". Дякую
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09.09.2022 12:08 Відповісти
 
 