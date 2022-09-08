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Резніков зустрівся з Остіном та генералом США Міллі перед засіданням у форматі "Рамштайн"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"День розпочався із зустрічі з великими друзями України Ллойдом Остіном III та генералом Марком Міллі. Ми цінуємо тверду підтримку США. З нетерпінням чекаємо на початок зустрічі у форматі Rammstein 5 з 50+ учасниками. Робимо Україну сильніше разом!" - наголосив очільник Міноборони.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть робити все, щоб допомогти Україні протистояти несправедливому та неспровокованому вторгненню РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Щира подяка США за невпинну допомогу і підтримку нашоі краіни в такі
страшні часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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08.09.2022 14:00 Відповісти
 
 