США передадуть Україні гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees та протитанкові системи в рамках нового пакету допомоги, - Резніков
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Новий пакет військової допомоги від США у розмірі $675 млн передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, джипи Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого.
Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші добрі новини з Ramstein 5! Інший транш допомоги США у гарантуванні безпеки для України ($675 млн) передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого. Дякую президенту США, Ллойду Остіну та американському народу", - зазначив він.
Топ коментарі
+7 krot_lub
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ЗБС
зброя як і гроші любить тишу
Вообще обнаглели.
1 августа 2022 года Президент США Джо Байден сообщил, что по его приказу 31 июля двумя ракетами Hellfire, выпущенных с неназванного беспилотника был уничтожен лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. Аз-Завахири был убит на балконе своего дома в Кабуле, при этом его жена и дочь, находившиеся в доме не пострадали[
Бегите главари, бегите...
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.