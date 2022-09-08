США передадуть Україні гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees та протитанкові системи в рамках нового пакету допомоги, - Резніков

Новий пакет військової допомоги від США у розмірі $675 млн передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, джипи Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші добрі новини з Ramstein 5! Інший транш допомоги США у гарантуванні безпеки для України ($675 млн) передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого. Дякую президенту США, Ллойду Остіну та американському народу", - зазначив він.

Також читайте: Ще $675 млн безпекової допомоги від США отримає Україна, - Остін