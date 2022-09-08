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США передадуть Україні гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees та протитанкові системи в рамках нового пакету допомоги, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,зброя

Новий пакет військової допомоги від США у розмірі $675 млн передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, джипи Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші добрі новини з Ramstein 5! Інший транш допомоги США у гарантуванні безпеки для України ($675 млн) передбачатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого. Дякую президенту США, Ллойду Остіну та американському народу", - зазначив він.

Також читайте: Ще $675 млн безпекової допомоги від США отримає Україна, - Остін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Це все добре, але потрібна катапульта для стрільби асфальтом. Асфальт є, а катапульти не має.
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08.09.2022 14:09
+5
" та багато іншого"ось це саме головне в постачанні потрібної зброї
зброя як і гроші любить тишу
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08.09.2022 14:10
+3
++
ЗБС
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08.09.2022 14:05
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08.09.2022 14:05 Відповісти
ATACMS !!!
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08.09.2022 14:06 Відповісти
на жаль їх не дадуть поки що.
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08.09.2022 14:10 Відповісти
хрєн там, а не ATACMS. кримський міст живе далі.
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08.09.2022 14:17 Відповісти
вы думаете озвучиват все что будет поставляться ?
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08.09.2022 14:10 Відповісти
Це все добре, але потрібна катапульта для стрільби асфальтом. Асфальт є, а катапульти не має.
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08.09.2022 14:09 Відповісти
блаЗЄнські застосують килимові асфальтові бомбардування
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08.09.2022 16:05 Відповісти
" та багато іншого"ось це саме головне в постачанні потрібної зброї
зброя як і гроші любить тишу
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08.09.2022 14:10 Відповісти
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08.09.2022 14:18 Відповісти
А они что " Вэлыке будывныцтво" не собираются финансировать?
Вообще обнаглели.
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08.09.2022 14:54 Відповісти
Норвегия передаст ракеты Hellfire....

1 августа 2022 года Президент США Джо Байден сообщил, что по его приказу 31 июля двумя ракетами Hellfire, выпущенных с неназванного беспилотника был уничтожен лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. Аз-Завахири был убит на балконе своего дома в Кабуле, при этом его жена и дочь, находившиеся в доме не пострадали[

Бегите главари, бегите...
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08.09.2022 15:02 Відповісти
А млрс де?
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08.09.2022 15:24 Відповісти
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 16:03 Відповісти
 
 