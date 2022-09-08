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Новини Політика України
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РАУ просить генпрокурора прояснити інформацію про складання списків "нелояльних адвокатів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

адвокат,рау

Рада адвокатів України звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із запитом про надання відомостей про формування регіональними прокуратурами списків "нелояльних адвокатів" начебто на виконання вказівки Офісу Генерального прокурора.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РАУ 5 вересня, повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

Учасники засідання обговорили інформацію членів органів адвокатського самоврядування, голови Комітету захисту прав адвокатів Володимира Клочкова щодо формування таких списків, яка надходить з різних незалежних між собою джерел.

Оскільки ідеться про грубе порушення гарантій адвокатської діяльності, яка є незалежною і захищеною гарантіями адвокатської діяльності, встановленими Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", РАУ вирішила попросити Андрія Костіна надати відомості про наявність такої вказівки або про проведення відомчої перевірки такої інформації, якщо вона не є правдивою.

"Підтвердження такої інформації може стати резонансною подією, про яку НААУ повідомить усі міжнародні юридичні організації та насамперед організації адвокатів. Адже спроби створити такі списки не тільки грубо порушують профільний закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про прокуратуру", але і конституційні засади здійснення правосуддя, змагальний характер судового розгляду та рівність сторін у процесі", - зазначається в повідомленні.
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Топ коментарі
+25
Нелояльные адвокаты, нелояльные журналисты, нелояльные СМИ, нелояльные активисты, нелояльные военные, нелояльные телеканалы ... Когда Боневтик перейдет к спискам нелояльных граждан? У нас выросло собственное мелкое недоделанное *****.
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08.09.2022 14:14
+23
ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

10 мин

Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
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08.09.2022 14:08
+11
Вся власть в руках Ермака,после Омана,он очень крепко держит Зелю за яйца,Зеля марионетка,трус,полное ничтожество.
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08.09.2022 14:17
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ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

10 мин

Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
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08.09.2022 14:08 Відповісти
Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.
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08.09.2022 14:59 Відповісти
Розворушили осине гніздо.
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08.09.2022 14:09 Відповісти
Адвокаты и должны быть кусючим осиным гнездом. Иначе нахрен такие адвокаты?
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08.09.2022 14:16 Відповісти
Много фактов заказных дел - полиция+адвокаты+судьи. Цель - грабеж и расправа над гражданами, которые не носят взятки.
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08.09.2022 14:12 Відповісти
нагадати хто допоміг вписавши адвокатську монополію в Конституцію?
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08.09.2022 15:03 Відповісти
в каком году было?
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08.09.2022 17:45 Відповісти
Добавлю - адвокаты Тука, Радченко, мусор Бугай, судья Логвина.
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08.09.2022 14:13 Відповісти
Нелояльные адвокаты, нелояльные журналисты, нелояльные СМИ, нелояльные активисты, нелояльные военные, нелояльные телеканалы ... Когда Боневтик перейдет к спискам нелояльных граждан? У нас выросло собственное мелкое недоделанное *****.
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08.09.2022 14:14 Відповісти
Х@йло тоже был недоделанным

И начинал с малого
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08.09.2022 14:28 Відповісти
Самі навибирали цю владу. Скільки серед тих, хто тут на цензорі кляне зелених, ходили з 2016 до 2019 і п.з.і.и що "Порошенко плохой"?
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08.09.2022 14:14 Відповісти
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08.09.2022 14:19 Відповісти
Вся власть в руках Ермака,после Омана,он очень крепко держит Зелю за яйца,Зеля марионетка,трус,полное ничтожество.
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08.09.2022 14:17 Відповісти
Він лише клоун і не більше.
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08.09.2022 14:23 Відповісти
Рада адвокатів України звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із запитом про надання відомостей про формування регіональними прокуратурами списків "нелояльних адвокатів" начебто на виконання вказівки Офісу Генерального прокурора. Джерело: https://censor.net/ua/n3365883


А что адвокаты должны быть лояльни к прокуратуре? (они и так не совсем номально работают - на два фронта),а так всю информацию о клиенте должны передают прокуратуре , как Медведчук про Стуса? и таким образом подыматься по служебной лестнице? , такую судебную систему в Украине строит какой то Костин которого никто не знал пока Зеленский тоесть Ермак кстати которого тоже ни кто не знал его не назначил .Так если им так нравится пусть идут на РФ или Северную Корею , Китай кстати тоже не плохая страна и там работают и живут .
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08.09.2022 14:30 Відповісти
Це додаткова ознака того, що зелена пліснява прагне узурпувати владу в країні, використовуючи неможливість масових протестів під час війни.
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08.09.2022 14:54 Відповісти
Колишній адвокат Андрій Костін був медіатором програми Адвокат майбутнього. Тепер генеральний прокурор Андрій Костін на практиці впроваджує все те, що його навчили різні прохіднеї на гроші американських платників податків. Отже, слід зрозуміти - "адвокат майбутнього" - це шабес гой (прислужка) правоохоронних органів, прокуратури?
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08.09.2022 15:10 Відповісти
Ця новина більш б'є по Костіну.
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08.09.2022 15:58 Відповісти
 
 