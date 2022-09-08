Шабунін про обшуки у Літинського та Островського: "Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів"
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Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вступився за волонтерів Літинського і Островського, до яких поліція прийшла з обшуками у справі про шахрайство.
Свою позицію Шабунін висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війну виграли. Колаборантів і зрадників переловили. Активи рускіх в Україні забрали. Проблем немає. Тепер можна зайнятись волонтерами. Десь така логіка у Нацполіції, яка кошмарить волонтерів по всій країні", - пише він.
Шабунін стверджує, що волонтери працювали за звичною схемою, що не містить складу злочину: "купуємо авто у Європі, оформляємо документи, організуємо водіїв для перевезення їх до Львова і далі по цілій Україні в рамках запитів від підрозділів армії".
Шабунін вказує, що обшук у Літинського і Островського санкціонувала та ж суддя Голосіївського суду Хоменко, яка раніше зняла арешт із земельних ділянок, що їх "в злочинний спосіб розбазарила Національна академія наук та віддала забудовнику".
"Причому історія Святослава Літинського та Назарія Островського не є виключенням з правил. Таких переслідувань на рівному місці десятки, якщо не більше. ... Поки НАБУ/САП доганяють впливових депутатів та олігархів (справи Трухіна та Укрнафти Коломойського), Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів", - стверджує Шабунін.
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Ранковий обшук у мовознавця й волонтера Святослава Літинського окрім дискредитації всього незалежного від ОП-и волонтерського руху має й іншу мету - помста Святославові за його захист прав української мови, всупереч небажанню держави помічати їх відвірті та нахабні порушення.
Листопад 2021.
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Суддя Зіновій Гавдик, який розглядав цю справу, вирішив, що Нацрада справді ухилилась від своїх обов'язків.
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Про це повідомив Святослав Літинський, передає "Еспресо.Захід".
Сьогодні, 17 листопада, Франківський районний суд міста Львова зобов'язав інтернет-магазин Samsung надавати інформацію про товари українською мовою, а відсутність описів державною визнав неправомірною.
Літинський у суді за мову виграв в «Укрсиббанку».
Львівський активіст Святослав Літинський виграв черговий суд за українізацію.
Так, апеляційний суд м. Києва стягнув з Укрсиббанку та ФОПа-продавця по 487 грн. судового збору з кожного і зобов'язав надавати позивачу усі квитанції та чеки видані лише українською мовою, написав активіст на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Завершилась 9-ти місячна естафета оскарження неправомірних дій Укрсиббанку та підприємця-продавця, які не хотіли визнавати своїх неправомірних дій та всіляко затягували розгляд справи своєю неявкою.
під дахом зедермака і попросту робить свою чорну справу , яку замовляє кремль 100%
Бо своя, подільниця.
на привелий жаль спілка - влада, суддівство, прокуратура, слідство є непереможною, доки народ не почне позкидувати тварюк по смітниках!
зауважу, не усіх, а найбільш одіозних, інші самі приберуться, або порчнуть працювати
Депутата від пр в облраді Житомирщини Муженка теж П. коаліціянти нав'язали?