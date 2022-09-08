УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини Події
5 927 33
обшук (1343) Нацполіція (13932) волонтери (1212) Шабунін (459)

Шабунін про обшуки у Літинського та Островського: "Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів"

Новини Цензор.НЕТ Події

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вступився за волонтерів Літинського і Островського, до яких поліція прийшла з обшуками у справі про шахрайство.

Свою позицію Шабунін висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війну виграли. Колаборантів і зрадників переловили. Активи рускіх в Україні забрали. Проблем немає. Тепер можна зайнятись волонтерами. Десь така логіка у Нацполіції, яка кошмарить волонтерів по всій країні", - пише він.

Шабунін стверджує, що волонтери працювали за звичною схемою, що не містить складу злочину: "купуємо авто у Європі, оформляємо документи, організуємо водіїв для перевезення їх до Львова і далі по цілій Україні в рамках запитів від підрозділів армії".

Дивіться: Поліція обшукала відомих львівських волонтерів Літинського та Островського у справі про продаж авто. ВIДЕО

Шабунін вказує, що обшук у Літинського і Островського санкціонувала та ж суддя Голосіївського суду Хоменко, яка раніше зняла арешт із земельних ділянок, що їх "в злочинний спосіб розбазарила Національна академія наук та віддала забудовнику".

"Причому історія Святослава Літинського та Назарія Островського не є виключенням з правил. Таких переслідувань на рівному місці десятки, якщо не більше. ... Поки НАБУ/САП доганяють впливових депутатів та олігархів (справи Трухіна та Укрнафти Коломойського), Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів", - стверджує Шабунін.

Також читайте: Атаку на НАБУ відбито, про законопроєкт №7654 забули, але частина "слуг народу" може відновити спроби, - Шабунін

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
08.09.2022 14:17
+28
Odoacer

Ранковий обшук у мовознавця й волонтера Святослава Літинського окрім дискредитації всього незалежного від ОП-и волонтерського руху має й іншу мету - помста Святославові за його захист прав української мови, всупереч небажанню держави помічати їх відвірті та нахабні порушення.
показати весь коментар
08.09.2022 14:29
+25
А цю зелену с@@у-мародершу із Запоріжжя не обшукують ....
Бо своя, подільниця.

показати весь коментар
08.09.2022 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.09.2022 14:17 Відповісти
‼️‼️‼️https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/videos/818450622857493/

показати весь коментар
08.09.2022 14:18 Відповісти
Odoacer

Ранковий обшук у мовознавця й волонтера Святослава Літинського окрім дискредитації всього незалежного від ОП-и волонтерського руху має й іншу мету - помста Святославові за його захист прав української мови, всупереч небажанню держави помічати їх відвірті та нахабні порушення.
показати весь коментар
08.09.2022 14:29 Відповісти
Літинський ментальний ворог зеленського, єрмака, татарова.

Листопад 2021.

Активіст Літинський виграв суд проти Нацради, яка відмовилася карати телеканали за серіали російською.

Львівський активіст Святослав Літинський звернувся в суд через російськомовні серіали на українських телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна".

Літинський звертався через порушення до Нацради з питань телебачення і радіомовлення ще влітку, коли набув чинності закон про мову.

Активіст пішов до Львівського окружного адмінсуду.

Суддя Зіновій Гавдик, який розглядав цю справу, вирішив, що Нацрада справді ухилилась від своїх обов'язків.

Таким чином Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Святослава Літинського і зобов'язав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення повторно розглянути звернення активіста.
показати весь коментар
08.09.2022 14:33 Відповісти
Смерть зрадникам, українафобам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.09.2022 14:38 Відповісти
2020 рік.

Львівський активіст Святослав Літинський виграв суд у Samsung через українську мову.

За вимогою львівського активіста інтернет-магазин Samsung надаватиме інформацію українською. Суд задовільнив позов.

Про це повідомив Святослав Літинський, передає "Еспресо.Захід".

Сьогодні, 17 листопада, Франківський районний суд міста Львова зобов'язав інтернет-магазин Samsung надавати інформацію про товари українською мовою, а відсутність описів державною визнав неправомірною.
показати весь коментар
08.09.2022 14:34 Відповісти
2016 рік.

Літинський у суді за мову виграв в «Укрсиббанку».

Львівський активіст Святослав Літинський виграв черговий суд за українізацію.

Так, апеляційний суд м. Києва стягнув з Укрсиббанку та ФОПа-продавця по 487 грн. судового збору з кожного і зобов'язав надавати позивачу усі квитанції та чеки видані лише українською мовою, написав активіст на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Завершилась 9-ти місячна естафета оскарження неправомірних дій Укрсиббанку та підприємця-продавця, які не хотіли визнавати своїх неправомірних дій та всіляко затягували розгляд справи своєю неявкою.
показати весь коментар
08.09.2022 14:36 Відповісти
Тільки й читаю- Татаров, від Татарова, Татарівські.. Я особисто нічого не знаю про цю людину, тільки із ЗМІ. Якщо він такий поганий, а посадити його не можна, то грохніть його в цей буремний час. Думаю, зараз це не складно. І проблеми не буде
показати весь коментар
08.09.2022 14:31 Відповісти
Татаров -це портновський покидьок і колаборант , який знаходиться
під дахом зедермака і попросту робить свою чорну справу , яку замовляє кремль 100%
показати весь коментар
08.09.2022 14:35 Відповісти
Это так 1000%,и когда этому бл....ву придет конец неизвестно.
показати весь коментар
08.09.2022 14:39 Відповісти
А цю зелену с@@у-мародершу із Запоріжжя не обшукують ....
Бо своя, подільниця.

показати весь коментар
08.09.2022 14:38 Відповісти
Корабельна сосна?
показати весь коментар
08.09.2022 14:39 Відповісти
Корабельная соска!
показати весь коментар
08.09.2022 14:44 Відповісти
Ого...... вот это у тёлки СОСАЛИЩЕ!!!
показати весь коментар
08.09.2022 15:08 Відповісти
недавно Ю.Швець повідомляв, що до переходу "на державну службу" ця Аза була "содержательницей притона" а туди попала за сприяння організатора мутних схем Давідки Агрохімії. А зараз чкурнула в Чехію, де вошкається із сімейством Кірюші, зама дерьмака. Ці Альхени набили руку на масках під час епідемії.
показати весь коментар
08.09.2022 15:35 Відповісти
Волонтер передав авто військовому, військовий авто привласнив і продав, ось і перевіряють чи має волонтер до цього відношення. Можна порадити збивати кузовні номера з авто, щоб їх неможна було поставити на облік.
показати весь коментар
08.09.2022 14:41 Відповісти
Автівка передається по акту прийому-передачі, підписаним керівником частини. Якщо хлопці такі акти не отримали, то мусили б поставити собі питання: Чи є сенс далі допомагати саме цьому підрозділу?
показати весь коментар
08.09.2022 14:58 Відповісти
Це ж учень януковіча,мабуть очко не залізне:рип-рип,підсказує,перед стертю.
показати весь коментар
08.09.2022 15:26 Відповісти
...бо в нас над-корумпована судова влада яку ми маємо знищити фізично. Це навідь на 2-й фронт, а 1-й. Усі судді за Зе.. мають бути люстровані довічно. По ним має "пройтись" САП та НАБУ. Мають бути з'ясовані всі їх статки, та якщо хоча б не зійдеться баланс... - у тюрму довічно з конфіскацією всього майна навідь у родичів, якщо вони збагатились за цей період! А все кодло яке втече за кордон вистежити та знищити за держ.зраду!
показати весь коментар
08.09.2022 15:34 Відповісти
ніколи ви цього не побачите!
на привелий жаль спілка - влада, суддівство, прокуратура, слідство є непереможною, доки народ не почне позкидувати тварюк по смітниках!

зауважу, не усіх, а найбільш одіозних, інші самі приберуться, або порчнуть працювати
показати весь коментар
08.09.2022 15:56 Відповісти
Коли цих тварюк при владі іже пошлють за росіїським кораблем. Невже на кожну мразь при владі побтібен Байден чи Ж7
показати весь коментар
08.09.2022 15:43 Відповісти
Якесь імпотентне в нас виходить громадянське суспільство якщо ми не можемо звільнити татарова.
показати весь коментар
08.09.2022 15:48 Відповісти
73% дебілів є гарантією для "татарова" на посаді
показати весь коментар
08.09.2022 16:01 Відповісти
Може ще раз петицію зарядити щодо його звільнення?
показати весь коментар
08.09.2022 15:49 Відповісти
Шабунине, головне, що не Порошенко, хіба ні?
показати весь коментар
08.09.2022 16:00 Відповісти
Мабуть варто декому нагадати як П. намагався призначити татарова заступником голови обладміністрації в Херсонську область. І це вже в вересні 2014! Ще навіть Алеї Героїв Небесної Сотні не було, а татаров вже знадобився.
показати весь коментар
08.09.2022 17:08 Відповісти
А чому не нагадаєте? Нагадайте. З посиланням. Буде цікаво. ( 1)і в П. "татаров" не був куратором всієї правоохоронної системи; 2) В П. не було монобільшости, отже мусив домовлятися з коаліціянтами; 3) тому, блаЗЄнський "дмитре", вигадай щось переконливіше для виправдання перебування блаЗЄнських виродків при владі)
показати весь коментар
08.09.2022 18:34 Відповісти
А яка в цьому потреба коли вже є викладений алгоритм відбілювання П.?
Депутата від пр в облраді Житомирщини Муженка теж П. коаліціянти нав'язали?
показати весь коментар
08.09.2022 18:55 Відповісти
І мені татаров не подобається ні в команді Зе , ні в команді П. - він для мене ворог. У П. був свій історичний шанс - він його розміняв на збагачення, тепер шанс Зе - і він буде відповідати, як мінімум, на виборах за те що зробив і як.
показати весь коментар
08.09.2022 19:05 Відповісти
я чекаю коли татарову і пердаку всунуть вила
показати весь коментар
08.09.2022 17:11 Відповісти
Волонтерам треба руки цілувати, ви на кого сволочі руку підняли? Русофіли
показати весь коментар
08.09.2022 20:53 Відповісти
 
 