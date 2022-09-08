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Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянам РФ не раді в Естонії та закликають їх не приїжджати до країни.
Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо в правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", - сказав міністр.
"Не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді", - зазначив він позицію уряду Естонії по відношенню до громадян Росії.
Раніше повідомлялось, що країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня
Топ коментарі
+20 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар08.09.2022 14:22
+19 Dmitry Perepechin
показати весь коментар08.09.2022 14:19
+11 Marie Mbange
показати весь коментар08.09.2022 14:33
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На морі Лаптєвих єсть пляж.
Туди тепер і шастайте . В вояж.
Не из за угла шёпотом,а официально от Зели.