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Новини За кордоном
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Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

естонія

Громадянам РФ не раді в Естонії та закликають їх не приїжджати до країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо в правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", - сказав міністр.

"Не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді", - зазначив він позицію уряду Естонії по відношенню до громадян Росії.

Раніше повідомлялось, що країни Балтії та Польща закриють в’їзд росіянам із шенгенськими візами з 19 вересня

Читайте: Україна за два місяці зможе відтіснити росіян з правого берега Дніпра, - естонський полковник Росін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
в місцевих рюзке аж кров з очей іде від ненависті і злоби)))
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08.09.2022 14:22
+19
Ай молодец Урмас Рейнсалу!
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08.09.2022 14:19
+11
Вам ніде не раді, свинособаки! У#обуйте (бо так вам зрозуміліше) в свою вялікую срану й подохніть от сваєго вялічія
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08.09.2022 14:33
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Пачєму такая русафобия?
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08.09.2022 14:17 Відповісти
Это не русофобия. Это русобрезгливость.
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08.09.2022 16:02 Відповісти
Ай молодец Урмас Рейнсалу!
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08.09.2022 14:19 Відповісти
в місцевих рюзке аж кров з очей іде від ненависті і злоби)))
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08.09.2022 14:22 Відповісти
так робіть їх не місцевими, доки не пізно. женіть нахєр тих тварюк, на паРашу.
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08.09.2022 14:23 Відповісти
я не маю права))
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08.09.2022 14:48 Відповісти
Сам умиляюсь )))
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08.09.2022 14:24 Відповісти
скажи їм, нехай вазелін готують - іде ЗСУ
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08.09.2022 14:24 Відповісти
З Чехословаччини викинули всіх німців після 1945 р. Хто опирався - розстрілювали.
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08.09.2022 14:30 Відповісти
Вам ніде не раді, свинособаки! У#обуйте (бо так вам зрозуміліше) в свою вялікую срану й подохніть от сваєго вялічія
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08.09.2022 14:33 Відповісти
На пост генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Украина - вперёд!
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08.09.2022 14:41 Відповісти
Шикарні бутіки в Саранску.
На морі Лаптєвих єсть пляж.
Туди тепер і шастайте . В вояж.
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08.09.2022 14:48 Відповісти
А когда такое же в Украине заявят?
Не из за угла шёпотом,а официально от Зели.
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08.09.2022 14:50 Відповісти
Руссо туристо! Цигель, цигель, "Михаил Светлов", ай-лю-лю...
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08.09.2022 14:53 Відповісти
Оце молодець! Просто і зрозуміло - не раді ніяким кацапам, ні хорошим, ні поганим, ні розумним, ні дурним. Кацап - це клеймо.
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08.09.2022 14:59 Відповісти
Дякую тобі боже, що я не москаль!
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08.09.2022 15:58 Відповісти
Респект!
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08.09.2022 18:39 Відповісти
Коротко і ясно сказано - ідіть вслід за російським кораблем 🙁
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08.09.2022 18:51 Відповісти
 
 