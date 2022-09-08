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Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Санкції проти Росії працюють, незважаючи на спроби російського диктатора Путіна переконати світ у зворотному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC, про це заявив представник Держдепу США.

"Санкції та експортний контроль працюють, і президент Путін відчайдушно намагається переконати світ у зворотному", - сказав він.

"Незважаючи на коментарі президента Путіна на Східному економічному форумі, Росія платить високу ціну за його повномасштабну війну проти України, яка продовжує призводити до зростаючих витрат. ... Економіка Росії вразлива до відрізання від світової економіки і, безумовно, постраждає від тривалого спаду економічної активності", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Він заявив, що бажання Путіна завоювати іншу країну призвело до "загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 мільйонів українських громадян тікати зі своїх територій, а також перетворило історичні міста на руїни".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
то-то ***** цзепиню стрелку пытается забить, юани нужны. Но...
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08.09.2022 14:31
+6
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08.09.2022 14:36
+5
А из них делают технику и вооружение для Украины и ВСУ с их помощью утилизирует кацапов и россиян.
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08.09.2022 14:39
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то-то ***** цзепиню стрелку пытается забить, юани нужны. Но...
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08.09.2022 14:31 Відповісти
минулу разу, з 2014 року, так працювали - так працювали, що куйло назбирало резервів на трильйони долларів і вчудив війну
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08.09.2022 14:34 Відповісти
То чому ж не перейти від слів до діла? Навіщо США імпортують кацапський алюміній і титан?
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08.09.2022 14:36 Відповісти
А из них делают технику и вооружение для Украины и ВСУ с их помощью утилизирует кацапов и россиян.
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08.09.2022 14:39 Відповісти
Они его используют что бы Украина( всякие Ахметовы) вместо них не импортировали.
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08.09.2022 14:41 Відповісти
Типо

Не можешь побороть - так возглавь
Тоже вариант
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08.09.2022 15:52 Відповісти
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08.09.2022 14:36 Відповісти
Не понимаю, если санкции не эффективны, то почему кацапы постоянно о них талдычат? Ну не эффективны они и точка. Пусть себе гейропейцы и пиндосы локти кусают и сами страдают от своих санкций.
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08.09.2022 14:38 Відповісти
Ботоксний ублюдок намагається переконати світ у неефективності санкцій , тоді як Песьков кричить зворотнє !

Хто з них бреше ?
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08.09.2022 14:39 Відповісти
Оба)))
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08.09.2022 16:06 Відповісти
Совет муниципального образования Смольнинское в Петербурге призвал Госдуму РФ выдвинуть Путину обвинение в госизмене и призвал Путина сместить.
читайте подробнее на https://www.dialog.ua/russia/258370_1662636232
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08.09.2022 14:44 Відповісти
Так тогда им радоваться Санкциям надо,благодарить за них.
Они ведь идут Западу во вред,а им только на пользу.
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08.09.2022 14:47 Відповісти
Муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через розв'язану проти України війну. Рада муніципальної освіти "Смольнінське" в Петербурзі закликала депутатів Державної думи висунути звинувачення в державній зраді проти Путіна, аби усунути його від посади президента країни.
В рішенні йдеться про те, що через розв'язану Росією війну гинуть "молоді працездатні" громадяни, страждає економіка країни, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує ще більше озброєння, попри те, що Путін назвав однією з цілей війни нібито "демілітаризацію".

"Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок "СВО" (повномасштабного вторгнення, війни проти України, - ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади" - зазначається в листі. https://www.rbc.ua/ukr/news/rossii-deputaty-prizvali-gosdumu-obvinit-1662636602.html
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08.09.2022 14:57 Відповісти
Хороша бєз санкцій московія будє тоді коли вона будє стєрта з мапи Землі разом тупоголовими ублюдками.
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08.09.2022 15:05 Відповісти
В добру путь!
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08.09.2022 15:24 Відповісти
Факт что ***** судрожно дрыгается, означает что санкции работает. Наваляйте ещё, они полезны.
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08.09.2022 15:36 Відповісти
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 16:21 Відповісти
"САНКЦИИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ" удавалось удачно скрывать за витриной "БОГАТОЙ МОСКВЫ"....Никто из иностранцев никогда не покидал пределы Москвы и Питера, поэтому состояние экономики России они оценивали по состоянию Москвы и Питера....

Сейчас все кардинально изменилось.... С уходом большинства мировых брендов и фирм, МОСКВА из одной из мировых столиц гламура, бизнесса и денег.....превратилась в очередную безпантовую дыру...типо многомиллионного человейника Дели, Киншасы или Мехико......
Поэтому санкции ещё как действуют...особенно против МОСКВЫ И ПИТЕРА..
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08.09.2022 16:24 Відповісти
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08.09.2022 17:59 Відповісти
 
 