Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють, - Держдеп США
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Санкції проти Росії працюють, незважаючи на спроби російського диктатора Путіна переконати світ у зворотному.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC, про це заявив представник Держдепу США.
"Санкції та експортний контроль працюють, і президент Путін відчайдушно намагається переконати світ у зворотному", - сказав він.
"Незважаючи на коментарі президента Путіна на Східному економічному форумі, Росія платить високу ціну за його повномасштабну війну проти України, яка продовжує призводити до зростаючих витрат. ... Економіка Росії вразлива до відрізання від світової економіки і, безумовно, постраждає від тривалого спаду економічної активності", - наголосив представник Держдепартаменту США.
Він заявив, що бажання Путіна завоювати іншу країну призвело до "загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 мільйонів українських громадян тікати зі своїх територій, а також перетворило історичні міста на руїни".
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Не можешь побороть - так возглавь
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Хто з них бреше ?
читайте подробнее на https://www.dialog.ua/russia/258370_1662636232
Они ведь идут Западу во вред,а им только на пользу.
В рішенні йдеться про те, що через розв'язану Росією війну гинуть "молоді працездатні" громадяни, страждає економіка країни, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує ще більше озброєння, попри те, що Путін назвав однією з цілей війни нібито "демілітаризацію".
"Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок "СВО" (повномасштабного вторгнення, війни проти України, - ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади" - зазначається в листі. https://www.rbc.ua/ukr/news/rossii-deputaty-prizvali-gosdumu-obvinit-1662636602.html
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
Сейчас все кардинально изменилось.... С уходом большинства мировых брендов и фирм, МОСКВА из одной из мировых столиц гламура, бизнесса и денег.....превратилась в очередную безпантовую дыру...типо многомиллионного человейника Дели, Киншасы или Мехико......
Поэтому санкции ещё как действуют...особенно против МОСКВЫ И ПИТЕРА..