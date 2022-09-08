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Зараз бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою в Україні, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що військова підтримка України з боку союзників дає плоди на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це він сказав, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

За його словами, нині війна знову перебуває у ключовому моменті.

"Російські війська продовжують жорстоко бомбардувати українські міста та цивільних ракетним та артилерійським вогнем. Але українські сили почали свій контрнаступ на півдні країни. Вони інтегрують можливості, які всі ми надали, щоб боротись та відвойовувати свої суверенні території", - сказав Остін.

"Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою. Щодня ми бачимо рішучість союзників та партнерів по всьому світу допомагати Україні чинити опір російській незаконні імперіалістичній невиправданій загарбницькій війні. Ми повинні розвиватися, оскільки розвивається боротьба", - додав очільник Пентагону.

Він наголосив, що "обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи".

"Ми працюватимемо разом, щоб навчити українські сили на довгострокову перспективу. Ми будемо працювати разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України та зміцнити її спільні операції на довгострокову перспективу. Ми працюватимемо разом, щоб модернізувати нашу оборонно-промислову базу, щоб відповідати потребам України в довгостроковій перспективі, і ми працюватимемо разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі", - зазначив міністр оборони США.

Читайте: США передадуть Україні гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees та протитанкові системи в рамках нового пакету допомоги, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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сподіваємось це "бачення" примножить кількість і швидкість допомоги, аби "колесо фортуни", для москалів, крутилось ще швидше!
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08.09.2022 14:38 Відповісти
300-км снаряди до Химер + дозвіл стріляти по запоребрику.
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08.09.2022 15:06 Відповісти
Давайте нам много , очень много оружия - пусть кацапы дохнут "по багатому" !
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08.09.2022 15:08 Відповісти
Пан Остін - дуже поважна та солідна людина, яка слів на вітер не кидає. Якщо навіть він відкрито каже про успіх ЗСУ, то цей успіх дійсно серйозний.
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08.09.2022 15:41 Відповісти
Орді - піZда
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08.09.2022 15:43 Відповісти
Оце "ми" дає надію.
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08.09.2022 16:03 Відповісти
 
 