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Бійці 92-ї бригади поблизу Балаклії захопили в полон російських військових із Калінінграда. ВIДЕО
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Українські бійці з 92-ї бригади полонили поблизу Балаклії російських військових із Калінінграда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис емоційної розмови українського бійця з полоненими опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.
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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - російські полонені. ВIДЕО
Топ коментарі
+74 Грышка Распутный 2
показати весь коментар08.09.2022 14:59
+73 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар08.09.2022 15:33
+68 tom peter
показати весь коментар08.09.2022 15:13
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Будь ласка, зачекайте...
Вищого, з мАскви, на жаль, не дочекаємось.
А ці жінки не виходили з автобусів, таких наших звичайних жовтих маршруток, сиділи і дивились у вікно пустими очима...
Це - не садизм, це - цілком природня ненависть до всього руццкаго.
Бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов Военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен пять оккупантов. Среди них есть российский офицер, а также мобилизованный с так называемой "ДНР".
Он подчеркнул, что пленные российские оккупанты живы и здоровы.
"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена", - написал Белецкий.
Первый командир подразделения подчеркнул, что кодекс чести солдата, которому верны все "азовцы", предусматривает достойное отношение к пленникам.
"Это кодекс чести солдата, обязателен для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших собратьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг", - написал Билецкий и добавил: "Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших собратьев".
И они ведут себя как садисты, но только по отношению к слабым и беззащитным, к тем кто не может им ответить.
Те кто делает так же - такие же звери.
безоружных убивать или бить - это ДНИЩЕ. так поступают только звери/орки/москали.
І мі не будемо ставати такими, як вони!
Хоча саме цього вони і добиваються - зробити нас такими ж мерзотами, якими є вони самі!
То, что ты позволяешь сексистские высказывания - ДОПОЛНИТЕЛЬНО видно что ты за мразь, недалеко от москалей ушел в развитии - они такие же подонки.
с какого перепугу, если я не призываю убивать или пытать пленных - значит я "информаторша" лугандона?
совсем рехнулся, нечисть?
с чего мы, украинцы должны стать мразями как орки? чем мы будем лучше их - если убивать безоружных?
реально тогда не понятно за что мы воюем.
и еще ж лайкнули какие-то твари твой высер, ты смотри.
родишь и воспитаешь хотя бы одного ребенка - тогда может не будешь считать себя богом и царем, который может распоряжаться чужими жизнями.
хотя хз. всякие твари есть. Ты - такое же как москали, без совести, чести, подонок одним словом. Гори в аду.
Бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов Военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен пять оккупантов. Среди них есть российский офицер, а также мобилизованный с так называемой "ДНР".
"Азовцы" отмечают, что пленные живы и здоровы, ведь они нужны для обмена украинских защитников. Об этом сообщил первый командир "Азова" Андрей Белецкий в Telegram. "Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", - сообщил Белецкий.
Он подчеркнул, что пленные российские оккупанты живы и здоровы.
"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена", - написал Белецкий.
Первый командир подразделения подчеркнул, что кодекс чести солдата, которому верны все "азовцы", предусматривает достойное отношение к пленникам.
"Это кодекс чести солдата, обязателен для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших собратьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг", - написал Билецкий и добавил: "Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших собратьев".
Напомним, Верховный суд России удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании украинского полка "Азов" "террористической организацией" и запрете ее деятельности в РФ.
Як правило, знищують за кожний необережний рух.
В Україні ліквідували російського окупанта прапорщика Олександра Кружалова. Цікаво, що загарбник уже побував в українському полоні, потім повернувся до РФ і знову поїхав воювати, передають
https://patrioty.org.ua/politic/z-pershoho-razu-ne-vyishlo-v-ukraini-likviduvaly-okupanta-iakyi-vstyh-pobuvaty-v-poloni-i-znovu-povernuvsia-na-viinu-433572.html
а что - вес человека - это нечто принципиальное в оценке его характера или действий?
во к чему щас было про вес? он стал лучше, если вот вы узнали что он похудел или как?
Подивись в ютубі розповіді тих, хто вижив...
ці підараси ьачили як живуть поляки
вони падли бачать як живемо ми і що ми хочемо жити хочаб як поляки
орки це все бачать але хочуть жити в сраці світу
а саме гірше з цього що вони хотять щоб і всі країни кругом них теж жили в їхній сраці
бо як не крути а північні корейці теж думають що живуть краще всіх
але вони не знають що корея навіть не в сраці а чуть вище до пупка
ну ціж суки знають
але раша без історії та без роду
які ці орки мають бути
тільки варварами
По поводу захваченного подполковника. Обратите внимание на большую родинку на левой щеке напротив угла рта генерал-лейтенанта и "подполковника"- идентичны.
2. Мочка ( соединение с щекой- возможны два типа )уха идентична
3 Форма подбородка- идентична.
Смотрите, как "пленный подполковник" отворачивается от камеры. С чего бы это?