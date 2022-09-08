На ММК ім. Ілліча в Маріуполі прогримів потужний вибух: На міні підірвались цивільні, яких росіяни змусили розміновувати один з цехів

Жителів окупованого Маріуполя закликають евакуюватися, оскільки так звана "влада" не жаліє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Чергова трагедія на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто.

Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатніх запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко закликає маріупольців евакуюватися: "Ваше життя для окупантів та колаборантів нічого не коштує. Тому вас використовують в якості міношукачів. Не вірте. Евакуюйтесь. Поки не пізно".

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