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вибух (3754) війна (56511) Маріуполь (2820) ММК ім. Ілліча (35) Андрющенко Петро (636)

На ММК ім. Ілліча в Маріуполі прогримів потужний вибух: На міні підірвались цивільні, яких росіяни змусили розміновувати один з цехів

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

маріуполь

Жителів окупованого Маріуполя закликають евакуюватися, оскільки так звана "влада" не жаліє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Чергова трагедія на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто.

Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатніх запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко закликає маріупольців евакуюватися: "Ваше життя для окупантів та колаборантів нічого не коштує. Тому вас використовують в якості міношукачів. Не вірте. Евакуюйтесь. Поки не пізно".

Читайте: Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Мда Ізюм в оперативному оточенні, тримайся Маріуполь і чекай на ЗСУ.
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08.09.2022 16:08
+6
СБ України @ServiceSsu
ЗСУ влаштували російським загарбникам справжнє пекло під Ізюмом Масштаб, точність і потужність ударів українських захисників змушують окупантів панікувати. Про це свідчить нова телефонна розмова росіян, яку перехопила СБУ
https://twitter.com/i/status/1567860999386005509
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08.09.2022 16:07
+3
Трагедія.
В трьох діях: дія перша - ММК ім Ілліча (с..ка), дія друга - окупація, дія третя - загибель на міні ...
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08.09.2022 16:17
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СБ України @ServiceSsu
ЗСУ влаштували російським загарбникам справжнє пекло під Ізюмом Масштаб, точність і потужність ударів українських захисників змушують окупантів панікувати. Про це свідчить нова телефонна розмова росіян, яку перехопила СБУ
https://twitter.com/i/status/1567860999386005509
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08.09.2022 16:07 Відповісти
Мда Ізюм в оперативному оточенні, тримайся Маріуполь і чекай на ЗСУ.
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08.09.2022 16:08 Відповісти
пришли сказали - "надо разбирать завалы". Отвтил - "есть". Пошёл.
как-то так.
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08.09.2022 16:13 Відповісти
...Передайте Ильичу,нам и Калибр по плечу-ну где-то так,перефразируя старую советскую частушку о повышении цен на водку.
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08.09.2022 16:50 Відповісти
передайте ильичу - в мавзолее подрочу ! )))))
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08.09.2022 17:13 Відповісти
Трагедія.
В трьох діях: дія перша - ММК ім Ілліча (с..ка), дія друга - окупація, дія третя - загибель на міні ...
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08.09.2022 16:17 Відповісти
Завжди було цікаво, а якого з "іллічів" ММК ім.?
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08.09.2022 16:31 Відповісти
того самого что таранкой в мавзолее лежит. а вы думали другого ?
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08.09.2022 16:58 Відповісти
они утверждают что другого "ильича" - ****** ватники
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08.09.2022 17:04 Відповісти
"...Ахметову удалось даже сохранить название предприятия в условиях декоммунизации - в апреле 2016 года завод стал носить имя Ильича в честь советского ученого-металлурга, директора Института чёрной металлургии УССР в 1952-1976 годах, Зота Ильича Некрасова. Понятно, что Ахметов поиздевался над Институтом национальной памяти, но по закону-то всё правильно - в честь академика, пусть и советского, как бы можно… В конце концов, Михаил Грушевский тоже был советским академиком...".
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08.09.2022 17:07 Відповісти
ну так я о чем же. у тех говноедов только один "ильич" в голове. спроси любого, они понятия неимеют кто такой Зот Ильич, віпучат глаза и будуть нести хрень.
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08.09.2022 17:09 Відповісти
****** ватники. какого ***** "ильича" ? ******, хавайте не обляпайтесь своим совком и руским миром.
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08.09.2022 16:57 Відповісти
Глянь выше.
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08.09.2022 17:08 Відповісти
та ответил уже ) єто тоже самое что улица Ульянова, названая в честь Актера Михаила Ульянова ))
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08.09.2022 17:11 Відповісти
Добавлю для возможных скептиков:

Зот Ильич Некра́сов - советский учёный-металлург, академик АН УССР.

Дата и место рождения: 8 января 1908 г., Мелитополь, Украина

Дата и место смерти: 1 декабря 1990 г., Днепр, Украина
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08.09.2022 17:17 Відповісти
да нормальнім людям єто понятно, однако у ватников - ассоциативній ряд - ильич (членин, брежнев), ульянов (членин), владимир (членин) - понимаешь о чем я ? в силу их совковости, тупости и необразованности - єти слова візівают другой ассоциативній ряд.
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08.09.2022 17:21 Відповісти
 
 