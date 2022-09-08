Глибина прориву на Харківщині може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення, - Бутусов
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Якщо глибина прориву у ході наступу ЗСУ у Харківській області складає 50 км, то це може означати оперативне оточення російських окупантів в Ізюмі.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Генеральний штаб ЗСУ заявив про широкомасштабну наступальну операцію ЗСУ у Харківський області. За 48 годин наступу українська армія прорвалась на глибину в 50 кілометрів, звільнено понад 20 населених пунктів!
Це неймовірно високі темпи наступу на підготовлену оборону ЗС РФ, які мають багаторазову перевагу над ЗСУ у всіх видах бойової техніки, артилерії, авіаціі та боєприпасів. Таких прикладів в сучасній військовій історії нема.
Видатний успіх. Глибина прориву може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення", - зазначає Бутусов.
Журналіст звертає увагу, що Міністерство оборони РФ вже три дні не публікує ніякої інформації щодо подій у Харківській області.
Будь ласка, зачекайте...
стратегічний літак для тактичних дій?
він що буде як Су-25 над землею щоб не збило ПВО
Свинолупі принципово не в змозі так воювати. В них найменша командна тактична одиниця - це мінімум рота, з лейтенантом/капітаном. А в нас - тисячі сержантів здатні самостійно виконувати бойові завдання.
Ну вилетить 10-20 штурмовиків Су-25. Буде те, що і зараз - "миші порскнули по кущах, та з кожного куща на ті Су-25 дивиться Ігла чи Стінгер".
Бо наступ на півдні - виконується. Підготовка була справжня. Наступ ведеться справжній. Просто випалювання комунікацій, складів БК/ГСМ, опорників, КП тощо - то важлива при наступі річ. От і палять поки що інтенсивно. Засобами далекобійними та точними.
А на харківшині, я дивлюсь по відосам - тактика "вовчих зграй". Хлопці гасають на 3-4-5 бмп/хаммві, гасять будь-який спротив не розбираючись, заливаючи з великокаліберних кулеметів та гранатометів все, що стріляє, особливо не "втрикаються" в затяжні бої - не вдалось зараз, наступна "зграя", з іншого боку, або арта по зафіксованим координатам, а потім наступна згаря - догризуть. Ось так і вийшли, ймовірно, аж до Шевченкового принаймні.
Танкових колон немає, маси арти не нагнали... Свинолупі навіть не підозрювали, що там буде спроба прориву на оперативноу глибину.
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1567863826271420416?t=I6HIULaPexrA_2n3x68RQw&s=19
мабуть, залужний гальмо якщо не розуміє що змусити людей мовчки терпіти і не розпатякати всім це нереально.
Інколи краще жувати, ніж говорити)))
"...для того чтобы ее взорвать, нужно эшелон взрывчатки около 3-х тысяч тонн как минимум или хорошую атомную бомбу, чтобы как-то нанести ей вред.." - утверждает военный эксперт, летчик ВСУ, полковник запаса Роман Свитан.
Зна́мя Побе́ды - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени, Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
(Википедия)
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Так вот, ИМЕННО ЭТО ЗНАМЯ, ЗНАМЯ ПОБЕДЫ - трусливо бросили оккупанты-рашисты, убегая от наступающих бойцов Украины!
КАКОЕ ЖЕ ЭТО ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ "ЛУЧШЕГО В МИРЕ РУССКОГО СОЛДАТА", "непобедимых потомков дедов", а-ха-ха-ха)))
Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.
По армейским уставам любое воинское соединение, потерявшее свой флаг, должно быть расформировано.
Посмотрим, как на это позорище отреагирует российское военное руководство.
Он с коптера снял как раз момент, кеогда под Харьковом бежавшие отважные российские воины удирали вплавь через реку.
Обещал выложить видео на ютуб
.
Следите.
Видимо паника и не знают что брехать дальше своем элехторату о провалившемся наступлении Украины.
https://twitter.com/Januszbazin1995/status/1567887544888557570/photo/1
Бочкала пише, що Сеньківка вже наша
Ну например организуют 7 ноября новую октябрьскую революцию ...