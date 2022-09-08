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війна (56511) Генштаб ЗС (4515) Харківщина (4281) Ізюм (281) Бутусов Юрій (3130)

Глибина прориву на Харківщині може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Якщо глибина прориву у ході наступу ЗСУ у Харківській області складає 50 км, то це може означати оперативне оточення російських окупантів в Ізюмі.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генеральний штаб ЗСУ заявив про широкомасштабну наступальну операцію ЗСУ у Харківський області. За 48 годин наступу українська армія прорвалась на глибину в 50 кілометрів, звільнено понад 20 населених пунктів!

Це неймовірно високі темпи наступу на підготовлену оборону ЗС РФ, які мають багаторазову перевагу над ЗСУ у всіх видах бойової техніки, артилерії, авіаціі та боєприпасів. Таких прикладів в сучасній військовій історії нема.

Видатний успіх. Глибина прориву може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення", - зазначає Бутусов.

Також дивіться: Контратака на Харківщині. Просування на півдні. | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Журналіст звертає увагу, що Міністерство оборони РФ вже три дні не публікує ніякої інформації щодо подій у Харківській області.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Не спеши Юрий с окружением. Надо ещё закрепится. Рузке явно предпримут попытку как прорывов, так и помощи окруженцам, возможно и с массовым применением чугуния с Ту-22м. Поэтому не бежим впереди паровоза и внимательно наблюдаем и помогаем Армии
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08.09.2022 16:34
+49
Ну ничего, укры вам мозги поправят Отсуворовят и откутузовят Как уже отушаковили на море
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08.09.2022 16:37
+47
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08.09.2022 16:50
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Наші не авантюру затіяли і готувалися і до контр-удара, і до несподіванок з півдня. Вся тяжкість - на плечах наших воїнів. Бережи їх Господь
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08.09.2022 17:14 Відповісти
Головне Купʼянський залізничний вузол можна зі ствольної арти утюжити.
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08.09.2022 16:34 Відповісти
прийнято. розпочинаємо
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08.09.2022 17:04 Відповісти
Не спеши Юрий с окружением. Надо ещё закрепится. Рузке явно предпримут попытку как прорывов, так и помощи окруженцам, возможно и с массовым применением чугуния с Ту-22м. Поэтому не бежим впереди паровоза и внимательно наблюдаем и помогаем Армии
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08.09.2022 16:34 Відповісти
я теж вважаю...не треба недоцінювати ворога
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08.09.2022 16:38 Відповісти
Ту-22м ???
стратегічний літак для тактичних дій?
він що буде як Су-25 над землею щоб не збило ПВО
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08.09.2022 16:48 Відповісти
Имелось ввиду нанесение ударов с Ту-22М3 ракетами воздушного базирования без вхождения в зону поражения ПВО ЗСУ.
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08.09.2022 16:52 Відповісти
У куда они будут наносить удары?По опорникам?
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08.09.2022 16:58 Відповісти
Схоже що ракет у кацапні не так багато, щоб робити килимове бомбардування, бо повітряні тривоги раніше були щодня декілька разів, а зараз - може раз-два на тиждень (Львів). А логіка проста: якби вони могли - вони б стріляли.
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08.09.2022 17:33 Відповісти
яке килимове бомбардування? та ще й у Львові? ) щоб таке робити, то літак має бути над містом. а літаки цапські уже кілька місяців не залітають на контрольовану ЗСУ територію. чому? бо це квиток в один кінець, а точніше, відразу на концерт до Кобзона. )
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09.09.2022 00:12 Відповісти
То була метафора. Я про ракети, які запускають з літаків з території рф.
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09.09.2022 03:36 Відповісти
Танкових колон довжиною 60км в ЗСУ немає, аби з стратегічних бомбардувальників, або навіть просто з бомбардувальників щось там "вражати". На всіх відео: вже звичайна тактика ЗСУ. На 3-4-5 машинах (БМП + hammvy тощо) - вовчими зграями, по бездоріжжю, з купою гранатометів, тупо палять будь-який спротив, заходячи з тилів. Тобто - максимум взводом.

Свинолупі принципово не в змозі так воювати. В них найменша командна тактична одиниця - це мінімум рота, з лейтенантом/капітаном. А в нас - тисячі сержантів здатні самостійно виконувати бойові завдання.

Ну вилетить 10-20 штурмовиків Су-25. Буде те, що і зараз - "миші порскнули по кущах, та з кожного куща на ті Су-25 дивиться Ігла чи Стінгер".
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08.09.2022 21:21 Відповісти
Было бы полезно тех Ту-22 и Ту-160 немношко приземлить.
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08.09.2022 16:55 Відповісти
Дуже хочеться побачити приземлений АналоГовнет СУ-57
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08.09.2022 17:10 Відповісти
И мношко не помешает.
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08.09.2022 17:15 Відповісти
Оточення і оперативне оточення - це 2 різні терміни. ЮБ пише про оперативне оточення
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08.09.2022 17:22 Відповісти
В чём разница? Я, правда, не понимаю и искренне прошу разъяснить простыми словами, желательно. Заранее благодарю
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08.09.2022 18:34 Відповісти
Наверное так - окружение, это когда мышь не проскочит, то бишь сплошное широкое кольцо, везде где проходимые места, а оперативное, это когда под огневым контролем пешие группы и техника на дорогах и открытых местах, но по одному, ползком, ускользнуть все-таки можно.
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08.09.2022 19:53 Відповісти
Пройдуть роки і внуки тих орків яким вдастя все таки вижити,будуть питати -"діду а в якому котлі ти воював в Україні?"
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08.09.2022 16:36 Відповісти
Хіба на могилі спитають, якщо, не дай боже, встиг "потомство" пустити
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08.09.2022 16:41 Відповісти
Нам не потрібно щоб повернулись додому у рф ті, хто може зробити дітей та онуків, які знову припхаються до нас робити різанину мирного населення, бо "діди воєвалі".
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08.09.2022 17:35 Відповісти
Слава героям! Бережіть себе наші соколи! Сила рідної землі допоможе здолати ворога. Віримо в ЗСУ. Мордор впаде до ніг переможців.
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08.09.2022 16:36 Відповісти
От спасибі, зараз русня підтягне туди всі свої резерви, аби доказати, що ніякого оточення немає. Вони панічно бояться "котлів". Правильно сказали, дотримуйтесь режиму тиші в інформпросторі.
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08.09.2022 16:36 Відповісти
😊 От спасибі, що попередили! А то у Генштабі не знають, що можна оприлюднювати, а що - ні! 😁 То не Бутусов з власної ініціативи інформацію дає, а бригадний генерал з Генштабу. І дві тези стосовно часу подання інформації: 1. Можливо саме таку ініормацію потрібно озвучити саме зараз, щоб спонукати декого зробити певнв дії. Ви ж про це не думали? Правда? 2. Стосовно кацапських резервів, то будьте певні, якщо б вони були, то вже були б задіяні. 😊
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08.09.2022 17:00 Відповісти
Сподіваюсь, що все є саме так, як ви пишете.
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08.09.2022 18:03 Відповісти
Отож! Згалайте, як "зливали" інфу при "масштабний" наступ ЗСУ на Півдні. І кацапи не до кінця сформований третій корпус розмазали на херсонському і запорізькому напрямі. А ЗСУ вдарили на Харківщині. Тому не коментуйте заяви представників Генштабу. Це марно. Їхніх задумів ви точно не знаєте. І це добре. 😊 Вппвнений, Генштаб навіть Жєлєнского з Єрмаком переконав, що вдарять на Півдні. Тому і маємо відносний поки що успіх. І дуже сподіваємося, що з відносного він стане тотальним.
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08.09.2022 18:50 Відповісти
ермак пишется с маленькой буквы.
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08.09.2022 19:31 Відповісти
ЗСУ б'ють скрізь. Не скрізь вдається подолати захист маневровими групами. В тому-то і проблема, що досягти оперативної раптовості в ******** війні дууууже важко - занадто багато очей в небі і на орбіті. І тут - ЗСУ переграли на класі та на технологіях.

Бо наступ на півдні - виконується. Підготовка була справжня. Наступ ведеться справжній. Просто випалювання комунікацій, складів БК/ГСМ, опорників, КП тощо - то важлива при наступі річ. От і палять поки що інтенсивно. Засобами далекобійними та точними.

А на харківшині, я дивлюсь по відосам - тактика "вовчих зграй". Хлопці гасають на 3-4-5 бмп/хаммві, гасять будь-який спротив не розбираючись, заливаючи з великокаліберних кулеметів та гранатометів все, що стріляє, особливо не "втрикаються" в затяжні бої - не вдалось зараз, наступна "зграя", з іншого боку, або арта по зафіксованим координатам, а потім наступна згаря - догризуть. Ось так і вийшли, ймовірно, аж до Шевченкового принаймні.

Танкових колон немає, маси арти не нагнали... Свинолупі навіть не підозрювали, що там буде спроба прориву на оперативноу глибину.
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08.09.2022 21:30 Відповісти
Так, з Півднем - це наша вдала інформаційна операція. І все ж є деякиі побоювання. Сподіваюсь, ніхто з політиків цього разу не втручався в розвідку і планування операцій. Бо військові свою справу добре знають, чого не можна сказати про "керманичів".
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09.09.2022 09:44 Відповісти
Ну ничего, укры вам мозги поправят Отсуворовят и откутузовят Как уже отушаковили на море
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08.09.2022 16:37 Відповісти
людина не втримлась та пише
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08.09.2022 16:39 Відповісти
та уже двое суток как весит флаг Украины над администрацией.И окружения тоже нет-доблесные росгвардейцы переоделись в гражданское и поныкались в пустых домах и погребах.Парочку поймали при попытке удрать с города на отжатой легковушке.
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08.09.2022 16:48 Відповісти
мова про оперативне оточення всього ізюмського угруповування окупантів. В них там з одного боку Оскол, з іншого боку лісові масиви, які вони 3 місяці подолати не можуть, а з північні (Шевченкове) - вже ЗСУ. Тож - так, оперативне оточення. Всі переправи через Оскол тепер контролюються, з інших 3 боків, фактично, - ЗСУ.
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08.09.2022 21:35 Відповісти
Про суворова казочки, так собі звичайний поліцейський
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08.09.2022 17:01 Відповісти
Щодо *аналоговнетно-непобедимого суворова*, саме тактично-стратегічні ) повчання якого начебто взяли на озброєння в ЗСУ, то тут запоребриківські мудрагелі тицьнули як це в більшості буває пальцем в небо. Та ще легендарний український полководець гетьман Петро Сагайдачний за понад півтора сторіччя до сашенькі-кривавого - ката передмістя Варшави - вважав за непотрібне кидати значні сили для штурму фортець, називав їх *курятниками*, які й так впадуть коли основні ворожі сили поруч будуть розбиті і знищені. Хоч брати фортеці гетьман теж вмів, приклад походу на москву - 1618р. Але найперше діяв саме тактично-маневреними засобами. От хто був палкий фан-спеціаліст по взяттю фортець, так це Максим Кривоніс - взяв всі, окрім ************* у військовому плані на тоді в Дубні. Так що наша історія поцікавіша буде за московітську ) У нас свої герої, ще не досить вивчені і їх звитяги замало пропаговані...
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08.09.2022 19:32 Відповісти
Військовий аналітик Томас Тернер склав карту просування українських військ, як власну версію основного задуму українського командування - це оволодіння стратегічним селищем Шевченковим для подальшого наступу на логістичний хаб Ізюмського угрупування військ рашистів місто Куп'янськ:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1567863826271420416?t=I6HIULaPexrA_2n3x68RQw&s=19
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08.09.2022 16:38 Відповісти
Красавчики если дела обстоят именно так!
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08.09.2022 16:40 Відповісти
а кто-нибудь в курсах - мосты в Сеньковом и Гороховатке функционируют или разрушены?
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08.09.2022 16:42 Відповісти
С какой целью интересуетесь? (HIMARS)
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08.09.2022 16:54 Відповісти
исключительно с целью позлорадствовать.
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08.09.2022 17:00 Відповісти
Вот этот район - ключевой узел в линии снабжения от Белгорода для всех групп Российских войск в районах Изюма , Донецка и Луганска. Логистическая значительность взятия данных узлов - неисчислимой ценности. Блестящая операция! Слава Украине!
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08.09.2022 17:18 Відповісти
Ключевой- Купянск - 4 ветки, 3 вокзала.
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08.09.2022 18:53 Відповісти
Спокойнее, Панове, ликовать и чепчики в воздух бросать будем после полной Победы. Помогаем ЗСУ, держим строй.
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08.09.2022 16:41 Відповісти
Нет никакой паники. Всё под контролем.
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08.09.2022 16:43 Відповісти
там біля Веселого М-03 і Р-78 пересікаються Куньє трохи дальше по карті
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08.09.2022 16:52 Відповісти
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08.09.2022 17:05 Відповісти
Цікаво, картинка варта тисячі слів
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08.09.2022 17:57 Відповісти
Ого!
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08.09.2022 18:16 Відповісти
Олег Шарп: "З місць передають, що взяли Шевченкове. Але поспішати не будемо - бої продовжуються."
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08.09.2022 16:43 Відповісти
Там ще є Великий Бурлук населенеий пункт північніше..теж важливий тоді орки рванули були на Печеніги
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08.09.2022 16:45 Відповісти
Бурлук - транзит Купянск-Белгород, трасса грузовых составов.
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08.09.2022 18:56 Відповісти
Росіяни ********** атакувати, і щоб їх супротивник сидів статично на одному місці. А от в війнах де активна оборона і противник не сидить в окопах, москалі програвали.
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08.09.2022 16:45 Відповісти
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08.09.2022 16:46 Відповісти
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08.09.2022 16:50 Відповісти
Шедевр
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08.09.2022 17:25 Відповісти
що точно можна вважати встановленим фактом так це те що всі срать хотіли на заклик залужного мовчати до офіційної заяви - всі постять відео, назви населених пунктів, тощо.

мабуть, залужний гальмо якщо не розуміє що змусити людей мовчки терпіти і не розпатякати всім це нереально.
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08.09.2022 16:48 Відповісти
Залужний не дає Зеленському будувати дороги
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08.09.2022 16:51 Відповісти
Казали мовчати про Херсон - про нього й мовчать.
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08.09.2022 16:56 Відповісти
ВСУ вернули под контроль на Харьковском направлении более 20 населенных пунктов. Замначальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что общая площадь территории, возвращенной под контроль, на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 кв. км.
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08.09.2022 16:58 Відповісти
Так коцабе же пишут
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08.09.2022 16:59 Відповісти
Ти шо, тютю? Орки пишуть в пабліках...
Інколи краще жувати, ніж говорити)))
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08.09.2022 17:13 Відповісти
Облиште. Воно місяць під стєкломоєм, через то не має нових методичок.
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08.09.2022 18:22 Відповісти
А мені насрати, що падскамєйкай хрю-гавкає якийсь одноразовий бот.
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08.09.2022 18:20 Відповісти
Балаклея освобождена. Над городом поднят украинский флаг. Также украинский флаг поднят над многими окружающими селами.Відео https://twitter.com/i/status/1567872018074292226
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08.09.2022 16:48 Відповісти
Нехай ЗСУ зроблять цим виродкам "Іловайський котел".
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08.09.2022 16:51 Відповісти
Одного не пойму Кто им не дает взорвать то водохранилище и спустить воду? Они этого еще не сделали?
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08.09.2022 16:53 Відповісти
Что это даст? Ну будет непроходимое болото, по воде хоть на спаскругу уплыть можно
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08.09.2022 17:02 Відповісти
Так просохнет.. Вроде были новости, что топило Святогорск..
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08.09.2022 17:18 Відповісти
по водохранилищу еще можно наносить бомбовые удары, обстреливать из РСЗО, и ракетами "Искандер".
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08.09.2022 17:14 Відповісти
Дамба - не ******, її підірвати не так-то просто.

"...для того чтобы ее взорвать, нужно эшелон взрывчатки около 3-х тысяч тонн как минимум или хорошую атомную бомбу, чтобы как-то нанести ей вред.." - утверждает военный эксперт, летчик ВСУ, полковник запаса Роман Свитан.
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08.09.2022 17:58 Відповісти
да взорвали - я проверил
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08.09.2022 18:17 Відповісти
в Балаклії піднято наш прапор.
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08.09.2022 16:53 Відповісти
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08.09.2022 16:56 Відповісти
Головне, щоб закріпилися і не дали кацапам контратакувати. Бо ці кацапські утирки перевдягнуть обісрані штани і будуть намагати відбити позиції.
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08.09.2022 16:58 Відповісти
Эту новость СТОИТ повторить: руSSкие бросили ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, которое водружали над Рейхстагом в 1945!
Зна́мя Побе́ды - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени, Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
(Википедия)
......
Так вот, ИМЕННО ЭТО ЗНАМЯ, ЗНАМЯ ПОБЕДЫ - трусливо бросили оккупанты-рашисты, убегая от наступающих бойцов Украины!

КАКОЕ ЖЕ ЭТО ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ "ЛУЧШЕГО В МИРЕ РУССКОГО СОЛДАТА", "непобедимых потомков дедов", а-ха-ха-ха)))

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.
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08.09.2022 16:59 Відповісти
РУЗЬКЕ ЗОЛДАТЕН КАПУТЕН
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08.09.2022 17:02 Відповісти
Кстати, на легендарной фотографии флага над Рейхстагом, у держащего снизу солдата Абдулхакима Исмаилова двое часов - на каждой руке. Что нам как-бы намекает чем занимались "великие освободители" в Берлине. Ну и пара миллионов изнасилованных немок, из тех что задокументировано.
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08.09.2022 17:43 Відповісти
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08.09.2022 18:10 Відповісти
Кацапы скажут шо то компас на второй руке.
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08.09.2022 22:01 Відповісти
А потом эти немки понарожали всяких Меркель и Шрёдеров..
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08.09.2022 22:04 Відповісти
Это всё-таки не то знамя, что было над Рейхтагом. Это реплика (копия).
По армейским уставам любое воинское соединение, потерявшее свой флаг, должно быть расформировано.
Посмотрим, как на это позорище отреагирует российское военное руководство.
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08.09.2022 18:01 Відповісти
Слава Богу, Його рука видна здалеку - Бог не допомагає вбивцям і окупантам
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08.09.2022 17:00 Відповісти
Після анонсу наступу на херсон дали кацапам місяць що б вони переповзли на південь з резервами а потім бац і удар в іншому місці.Дуже добре, скоріш за все свинособаки навіть не здогадуються що опиняються у котлі.
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08.09.2022 17:10 Відповісти
та им не впервой там в котле бывать. операция Fredericus
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08.09.2022 22:05 Відповісти
завтра добрая моль выдаст спич:"да мы и сами собирались отойти, зачем нам эта Балаклея, там плохая экология, цементный завод.."
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08.09.2022 17:22 Відповісти
интересно будет наблюдать, как кацапы будут переплывать Оскольское водохранилище, которое по большей части пошире Днепра будет.
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08.09.2022 17:26 Відповісти
Тарас Брезовец, кеоторый журналист, сейчас на фронте, воюет, но свою работу не забывает.
Он с коптера снял как раз момент, кеогда под Харьковом бежавшие отважные российские воины удирали вплавь через реку.
Обещал выложить видео на ютуб
.
Следите.
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08.09.2022 18:04 Відповісти
пусть плетут лапсты для переправы

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08.09.2022 18:46 Відповісти
Все центральные СМИ опять убрали все упоминания о войне в Украине. Дать комментарий невозможно даже под прокси. Это уже второй раз обсер на этой неделе у рашистов.
Видимо паника и не знают что брехать дальше своем элехторату о провалившемся наступлении Украины.
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08.09.2022 18:03 Відповісти
Ще 2 мости лишилося взяти, і буде вже реально казан....

https://twitter.com/Januszbazin1995/status/1567887544888557570/photo/1

Бочкала пише, що Сеньківка вже наша
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08.09.2022 18:23 Відповісти
Чим відрізняється оточення ,та оперативне оточення. Оточення це коли війська з усіх боків оточені бойовими порядками противника. Оперативне оточення ,це коли війська оточені з кількох боків а лінії постачання знаходяться під вогневим контролем, або війська притиснуті до водної або іншої важкопрохідної прегради.
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08.09.2022 19:53 Відповісти
Если не фейк, то может в Питере откроют второй фронт?
Ну например организуют 7 ноября новую октябрьскую революцию ...

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08.09.2022 20:16 Відповісти
Тьху, тьху, тьху, щоб не наврочити, але походу москалі повторюють долю своїх дідів під Ізюмом в 1942 . Хотіли як діди, от і отримують..
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08.09.2022 22:07 Відповісти
 
 