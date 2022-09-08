Глибина прориву на Харківщині може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення, - Бутусов

Якщо глибина прориву у ході наступу ЗСУ у Харківській області складає 50 км, то це може означати оперативне оточення російських окупантів в Ізюмі.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генеральний штаб ЗСУ заявив про широкомасштабну наступальну операцію ЗСУ у Харківський області. За 48 годин наступу українська армія прорвалась на глибину в 50 кілометрів, звільнено понад 20 населених пунктів!

Це неймовірно високі темпи наступу на підготовлену оборону ЗС РФ, які мають багаторазову перевагу над ЗСУ у всіх видах бойової техніки, артилерії, авіаціі та боєприпасів. Таких прикладів в сучасній військовій історії нема.

Видатний успіх. Глибина прориву може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення", - зазначає Бутусов.

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Журналіст звертає увагу, що Міністерство оборони РФ вже три дні не публікує ніякої інформації щодо подій у Харківській області.