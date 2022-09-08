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Війська РФ випустили крилату ракету X-59 по Криворізькому району: Сили ППО її збили (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська випустили ракету по Криворізькому району.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля".
Водночас сили ППО збили ворожу ракету.
Топ коментарі
+8 Autorare Autorare
показати весь коментар08.09.2022 17:23
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар08.09.2022 17:19
+6 Чайка Київ
показати весь коментар08.09.2022 17:46
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Не міряй усіх по собі
То ти вважаєш, що Зєля настільки підор, шо все бабло собі в карман а мамі Римі - кукіш?