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Війська РФ випустили крилату ракету X-59 по Криворізькому району: Сили ППО її збили (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські окупаційні війська випустили ракету по Криворізькому району.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля".

Водночас сили ППО збили ворожу ракету.

Читайте: Зеленський про удари по Харкову й Кривому Рогу: На окупантів чекатиме відплата

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
***** ти нас вже ніколи не здолаєш, а от час коли ми тебе вбємо скорочується
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08.09.2022 17:23
+7
Солов'їний помьот пише у своєму телеграмі-"Всего за трое суток ВСУ удалось продвинуться на отдельных участках в Харковськой обл. до 20 километров.Положение на этом направлении остается очень тяжелым, но не катастрофическим.Без Паники!!!"
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08.09.2022 17:19
+6
Дякуємо, хлопці, бережи вас Господь
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08.09.2022 17:46
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Солов'їний помьот пише у своєму телеграмі-"Всего за трое суток ВСУ удалось продвинуться на отдельных участках в Харковськой обл. до 20 километров.Положение на этом направлении остается очень тяжелым, но не катастрофическим.Без Паники!!!"
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08.09.2022 17:19 Відповісти
їх ***** таки має потрапити в підручники історії організувавши найбільший котел для своєї армії з часів 2світової війни.
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08.09.2022 17:26 Відповісти
бумеранг, возмездие, карма, никто не отменял)
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08.09.2022 17:32 Відповісти
Ну если в папину хатынку попали,то месть шмаркли будет страшной.
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08.09.2022 17:22 Відповісти
его родители живут в панельном доме.
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08.09.2022 17:28 Відповісти
Серьезно? Живут в Израеле, пол учили гражданство, дом 900 кв.м, со всеми прибамбасами. Охрана и т.д.
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08.09.2022 17:33 Відповісти
Я хоч і терпіти не можу Боневтіка, хоча визнаЮ його легітимність на даний момент, все ж не вірю, що в Ізраїлі. А коли не у Кривому розі, то це правильне рішення: бо батьки не повинні обмежувати його дій...
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08.09.2022 17:40 Відповісти
давай розмірковувати логічно. Якщо Зєля здає величезну віллу в Італії за 50 штук євро, то хіба будуть його батьки жити в Кривому Розі в панельці?
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08.09.2022 17:59 Відповісти
давай розмірковувати логічно, якщо ти так вирішив робити, то не факт що інший буде робити як ти.
Не міряй усіх по собі
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08.09.2022 18:19 Відповісти
ой, блін, зєлєбобік виліз
То ти вважаєш, що Зєля настільки підор, шо все бабло собі в карман а мамі Римі - кукіш?
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08.09.2022 18:42 Відповісти
Є фото. В Ізраїлі.
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16.09.2022 13:37 Відповісти
***** ти нас вже ніколи не здолаєш, а от час коли ми тебе вбємо скорочується
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08.09.2022 17:23 Відповісти
Дякуємо, хлопці, бережи вас Господь
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08.09.2022 17:46 Відповісти
Мрію побачити ракетний удар по кремлю! І не 1ю ракетою!
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08.09.2022 23:56 Відповісти
 
 