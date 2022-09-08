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Україна проводить комплекс навчань у районах, що межують із Білоруссю, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

У відповідь на командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі Україна проводить комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із цією країною.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні розпочалося проведення командно-штабного навчання ЗС Білорусі із залученням органів управління військових частин та підрозділів західного оперативного командування. У відповідь на зазначене нами організовано і наразі триває комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю", - сказав Громов на брифінгу.

За його словами, залучено підрозділи ЗС України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України. Представник Генштабу запевнив, що ЗСУ відстежують заходи, які проводить противник у рамках переміщення своїх військ і в рамках оперативної підготовки.

Громов зазначив, що на волинському, житомирському та київському напрямах ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. "Уздовж державного кордону розгорнуто і виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість батальйонів ЗС Білорусі", - уточнив він.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
біло бі неплохо, если бі єти учения закончились в центре минска.
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08.09.2022 17:27
+11
Так, щоб бульби обісралися
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08.09.2022 17:29
+10
Гадаю, що Залужний попередив таракана, що його танці під дудку х..ла мають бути чисто сценічними. Мозир жеив межах досяжності.
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08.09.2022 17:31
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біло бі неплохо, если бі єти учения закончились в центре минска.
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08.09.2022 17:27 Відповісти
навіщо нам щось змінювати для ублюдочних білорусів? вони потім знову ножа в спину нам встромлять. Ні, краще хай сидять і далі обмазуються своїм "бацькой", поки не здохнуть.
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08.09.2022 18:25 Відповісти
Так, щоб бульби обісралися
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08.09.2022 17:29 Відповісти
Гадаю, що Залужний попередив таракана, що його танці під дудку х..ла мають бути чисто сценічними. Мозир жеив межах досяжності.
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08.09.2022 17:31 Відповісти
Международные резервные Белоруссии активы за август сократились на $ 97,6 млн. Об этом сегодня, 7 сентября,2022 сообщили в Нацбанке республики.

По состоянию на 1 сентября текущего года общий объем золотовалютных резервов республики составил $ 7 464,1 млн, что на $ 1 млрд меньше, чем в конце 2021 года. При этом ранее пресс-служба белорусского регулятора давала подробное сообщение о структуре международных резервных активов страны, а теперь только таблицу, где прописан общий объем ЗВР.

Напомним, власти Белоруссии ранее определили, что на 1 января 2023 года объем золотовалютных резервов должен быть не ниже $ 7 млрд. В июне и июле 2022 года резервные активы страны росли и на начало августа составляли $ 7, 56 млрд. При этом самое сильное сокращение ЗВР Белоруссии произошло в марте, когда они упали с $ 8,26 млрд до $ 7, 57 млрд.
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08.09.2022 17:34 Відповісти
В Вильнюсе ближайшее окружение Светланы Тихановской утвердило «военную доктрину Республики Беларусь». Первоочередные задачи этой «доктрины» - вывод войск Российской Федерации из Белоруссии и с территории Украины.
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08.09.2022 17:36 Відповісти
Багатіти думкою можна. Але ...
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08.09.2022 17:41 Відповісти
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08.09.2022 17:48 Відповісти
В чотирьох місцях, чи вже в більшій кількості?
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08.09.2022 17:49 Відповісти
де оті фанати Зеленського, які розповідали, що це неможливо було зробити у відповідь на російські "навчання", але чомусь тепер можна у відповідь на білоруські?
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08.09.2022 18:24 Відповісти
Нагадайте бєларусам, що українці ********** смажити драники. А ще більше ******* смажити оккупантів.
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08.09.2022 19:23 Відповісти
Чекайте заяви від Чикчирика"Я щас пакажу ат куда ані целілісь"))
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08.09.2022 19:33 Відповісти
Под кодовым названием "Жареная картошка"
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09.09.2022 00:28 Відповісти
 
 