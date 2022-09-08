Україна проводить комплекс навчань у районах, що межують із Білоруссю, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У відповідь на командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі Україна проводить комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із цією країною.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні розпочалося проведення командно-штабного навчання ЗС Білорусі із залученням органів управління військових частин та підрозділів західного оперативного командування. У відповідь на зазначене нами організовано і наразі триває комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю", - сказав Громов на брифінгу.
За його словами, залучено підрозділи ЗС України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України. Представник Генштабу запевнив, що ЗСУ відстежують заходи, які проводить противник у рамках переміщення своїх військ і в рамках оперативної підготовки.
Громов зазначив, що на волинському, житомирському та київському напрямах ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. "Уздовж державного кордону розгорнуто і виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість батальйонів ЗС Білорусі", - уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
По состоянию на 1 сентября текущего года общий объем золотовалютных резервов республики составил $ 7 464,1 млн, что на $ 1 млрд меньше, чем в конце 2021 года. При этом ранее пресс-служба белорусского регулятора давала подробное сообщение о структуре международных резервных активов страны, а теперь только таблицу, где прописан общий объем ЗВР.
Напомним, власти Белоруссии ранее определили, что на 1 января 2023 года объем золотовалютных резервов должен быть не ниже $ 7 млрд. В июне и июле 2022 года резервные активы страны росли и на начало августа составляли $ 7, 56 млрд. При этом самое сильное сокращение ЗВР Белоруссии произошло в марте, когда они упали с $ 8,26 млрд до $ 7, 57 млрд.