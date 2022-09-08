Протягом тижня РФ випустила по Україні 34 крилаті ракети та 47 керованих авіаційних ракет, - Генштаб ЗСУ

Протягом тижня російські війська випустили по Україні 34 крилаті ракети та 47 керованих авіаційних ракет.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом тижня противник здійснив 34 пуски крилатих ракет, здійснено пуск 47 керованих авіаційних ракет. Ураження зазнавали об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Для ураження противник застосовував крилаті ракети як повітряного, так і морського й наземного базування, а також протикорабельні ракети "Онікс", - сказав Громов на брифінгу.

Водночас представник Генштабу ЗСУ звернув увагу на те, що протягом трьох останніх діб із 5 до 7 вересня воїни зенітно-ракетних підрозділів Повітряних сил та підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ знищили шість крилатих ракет, зокрема п’ять ракет Х-101 й одну ракету "Іскандер", та одну керовану авіаційну ракету загальною вартістю $68,3 млн.

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"Відмінусували пару російських розвідувально-ударних вертольотів Ка-52 та ударний вертоліт Мі-24. Воїни-десантники 25 окремої повітрянодесантної бригади та зенітники 38 зенітно-ракетного полку за допомогою ПЗРК Stinger та "Ігла" знищили три штурмовики Су-25 "Грач" на $22 млн", - розповів Громов.