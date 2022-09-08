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Новини Суспільство
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даун (8) METRO (4)

У Києві за підтримки METRO Україна відкрилося перше соціальне кафе-пекарня, де працює молодь із інтелектуальними порушеннями

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

метро,кафе

На території торговельного центру METRO Почайна (Київ) відкрилося перше в столиці соціальне кафе-пекарня SunshineCaf, де працює молодь із синдромом Дауна та іншими інтелектуальними порушеннями.

Мета проєкту – показати, що кожен чи кожна має право мати можливість обирати професіюта жити щасливим повноцінним життям.

Ідея проєкту належить Аліні Живаго, засновниці громадської організації "Сонячні люди", яка вирішила зламати стереотипи суспільства щодо можливостей людей з синдромом Дауна чи іншими ментальними порушеннями. Роботодавці бояться брати на роботу таких людей, бо не розуміють специфіки спілкування та поводження з ними, не знають як із ними працювати. Батьки дорослих із ментальними порушеннями не мають часу на свою роботу та на себе, оскільки постійно вимушені займатися питаннями своїх дітей.

Компанія METRO Україна стала партнером цього соціально важливого проєкту, надавши команді Sunshine Café всебічну підтримку: зокрема, оренду на пільгових умовах приміщення у Києві, професійне обладнання для випікання піци, кухонний посуд та елементи декору для кафе; інгредієнти для випікання соціального хліба, тощо.

Основні напрямки роботи кафе – піца та хліб. Частину хліба, що випікає команда, безкоштовно передаватимуть малозабезпеченим верствам населення, а також Територіальній обороні та Збройним Силам України.

Заклад працює для гостей кафе, клієнтів та співробітників торговельного центру METRO, а також у форматі онлайн доставки.

"Щороку в Україні народжується більше ніж 400 дітей з синдромом Дауна. Загалом,понад 17 000 повнолітніх людей з цим синдромом проживають сьогодні в Україні. 90% із них непрацевлаштовані, не мають можливості забезпечувати себе і своє майбутнє. Ми прагнемо змінити цю ситуацію, зруйнувати стереотипи і подарувати шанс на повноцінне життя кожному з них. Ми різні, але ми рівні!", – переконана Аліна Живаго, засновниця ГО "Сонячні люди", авторка ідеї проєкту SunshineСafe.

Ці прагнення поділяють і в компанії METROУкраїна.

"Принципи METRO Україна щодо справедливих умов праці та соціального партнерства є фундаментальним обов’язковим орієнтиром для ведення бізнесу в компанії, тому ми вирішили розширити підтримку культури різноманіття та інклюзивності", – пояснює Олена Вдовиченко, генеральна директорка METRO Україна.

Тож компанія вирішила долучитися до соціального проєкту ГО "Сонячні люди".

"Зараз наша країна переживає складні часи, проте ця тема на часі, вона дарує світло і ми надзвичайно вдячні нашим соціальним партнерам за можливість стати частиною такого важливого проєкту. Ми бажаємо команді вдалого старту і надаватимемо максимальну підтримку зі свого боку. METRO з Україною, для українців!", – підсумовує Олена Вдовиченко.

МЕТRO Україна працює на українському ринку з 2003 р. Компанія інвестувала в економіку України понад 600 млн. євро. Наразі МЕТROУкраїна управляє 23 класичними центрами оптової торгівлі (зокрема, у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, тощо) та 3 магазинами оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку та Чернігові.
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Топ коментарі
+9
А в Юзівці бамбасяни МЕТРО лише розграбували і нажерлись до всирачки.
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08.09.2022 18:08
+6
Metro не планує припиняти працювати на раші. Це все, що потрібно знати про їх "принципи".
Якби всі були свідомими, то ігнорували би цей заклад. А так - довжелезні черги з бариг і хз кого. Огидно.
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08.09.2022 18:22
+4
Але з росії вони не вийшли
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08.09.2022 18:50
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А в Юзівці бамбасяни МЕТРО лише розграбували і нажерлись до всирачки.
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08.09.2022 18:08 Відповісти
Metro не планує припиняти працювати на раші. Це все, що потрібно знати про їх "принципи".
Якби всі були свідомими, то ігнорували би цей заклад. А так - довжелезні черги з бариг і хз кого. Огидно.
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08.09.2022 18:22 Відповісти
нічого собі, от гади!
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08.09.2022 21:14 Відповісти
Але з росії вони не вийшли
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08.09.2022 18:50 Відповісти
Тоже мне - новость... В Украине целый парламент набран из людей с моральными и интеллектуальными нарушениями. А тут - всего-навсего кафе.
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08.09.2022 19:18 Відповісти
Люди с этим синдромом могут подметать улицы, мыть пол, мыть посуду,
работать на других производствах - почему их допускают к готовке еды ?
Кто хочет есть пиццу, приготовленную таким образом ????
Пахнет вкусно, ешьте сами.
Лучше установите видеокамеры при принятии родов, и уголовную ответственность врачам за "родовые травмы" - тогда будет меньше таких диагнозов. А давайте люди синдромом Дауна будут таксистами ?
А лучше - пилотами ?
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08.09.2022 21:04 Відповісти
синдром Дауна це генетичне захворювання, лікарі до того нічого не мають. Поганим лікараям, без сумління, без емпатії, треба заборонити працювати лікарями. Пілотами або таксистами люди з тим синдромом працювати не можуть, це неможливо, але так, можуть виконувати просту роботу, при правильному навчанні, і добре, і най працюють.
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08.09.2022 21:20 Відповісти
Та нехай собі працюють, тільки не в приготуванні їжі.
Сьогодні він плюне в ту піццу, завтра кине гайку, сипоне піску чи битого скла ....
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08.09.2022 21:32 Відповісти
пересічний ватнік може зробити то саме, або навіть і гірше і при тому не мати синдрому Дауна. То ж від піску і битого скла це не врятує. Що ж до людей з синдромом, тут має спеціаліст забрати слово, чи можна чи не можна. Бо на кухні дуже легко доходить до нещасних випадків, це не вважається безпечне місце, висока температура знову ж таки, а я не спеціаліст.
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12.09.2022 01:35 Відповісти
Такий заклад --- це чудово! Але МЕТРО працює на окупантів! Що з цим робити? Особисто наша родина ніколи нічого купувати в цій мережі не збирається. Так само, як і в LERUA MERLEN.
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08.09.2022 21:50 Відповісти
Як у квітах для Елджернона
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09.09.2022 00:58 Відповісти
 
 